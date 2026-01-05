С Крещением Господним 2026 — как красиво поздравить с большим праздником 6 января

Что пожелать на Крещение 2026 — душевная проза, красивые открытки
Во вторник, 6 января, украинцы отмечают один из самых больших зимних праздников — Крещение Господне, которое еще называют Богоявление или Крещение. В этот день принято освящать воду в храмах, собираться всей семьей за праздничным ужином, а также поздравлять друг друга, желая добра, мира и согласия.
Новини.LIVE делится подборкой душевных поздравлений с Крещением Господним в прозе, стихах и открытках. Поздравьте родных и подарите улыбку тем, кто вам не безразличен.
С Крещением 2026 — красивые стихи на украинском языке
Пусть Крещение Господне в дом,
Радости Вам принесет много,
Разбудит уснувшие надежды,
Добром и счастьем Вас засеет,
Водицей окропит и любовью,
И подарит вам крепкое здоровье!
***
С Крещением поздравляю искренне!
Чтобы жили все счастливо,
В мире, согласии, любви,
В достатке и здоровье.
***
Мороз свирепствует за окном,
Трещат дрова в печке,
Освятилась вода,
В озере и в реке!
Иордан вышел из берегов,
Богу поклонился,
Радостно затанцевал,
Потому что Христос крестился!
С Крещением Господним!
***
Пусть в вашем доме радость царит,
Христос крестился, мир миру дарит,
Чтобы у вас было крепкое здоровье,
Чтобы исполнились мудрости и сил,
Чтобы каждый день уже сегодня,
Лишь только радость приносил!
***
Крещение на пороге,
Светлый праздник встречай.
Для прощения, благодати
Свою душу раскрывай.
Пусть уйдут все обиды,
В сердце пусть живет добро,
Ангелы пусть дарят
Помощь и тепло.
Поздравления с Крещением Господним в искренней прозе и своими словами
Искренне поздравляю вас с праздником Крещения Господня! Пусть освященная вода в этот день станет знаком очищения, обновления и надежды, а вера наполнит сердце силой и светом.
***
С Крещением Христовым! Желаем нашим защитникам стального здоровья, выдержки, сил и несокрушимой веры! Пусть Господь оберегает их и благословляет, чтобы каждый воин вернулся к своей семье целым и невредимым!
***
Поздравляю вас с Господним Крещением! Желаю радости в сердце и хороших новостей в жизни. Пусть Господь оберегает вас и нашу Украину.
***
Поздравляю вас с Крещением! Пусть Господь благословляет вашу семью, дарит достаток, силы и надежду, оберегает каждого, кто вам дорог.
***
Желаю вашей семье согласия, благополучия и душевного спокойствия. Пусть в нашей Украине царит взаимоуважение и единство, а мир наступит как можно быстрее. Поздравляю с Крещением!
***
Поздравляю вас с праздником Иордана! Желаю оставить в прошлом все тревоги и печали, а новый путь начать с чистой душой, крепкой верой и добрыми мыслями.
***
Поздравляю с Крещением! Пусть сердце будет легким, мысли светлыми, здоровье крепким, а рядом только те люди, с которыми тепло даже в самый лютый холод.
***
С Иорданом! Желаем Вашей семье светлых дней, мира, уюта! Пусть Святой Дух сойдет в ваш дом!
***
Искренне поздравляю вас с Крещением Господним! Пусть здоровье будет крепким, а каждый день дарит повод для искренней улыбки.
***
Поздравляю вас с Крещением Господним! Пусть в вашей жизни будет больше поводов для радости, чем для тревог.
С Крещением Господним 2026 — яркие открытки к празднику 6 января
