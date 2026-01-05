С Крещением Господним 2026 — как красиво поздравить с большим праздником 6 января

Девушки в украинских нарядах. Фото: АІ/Новини.LIVE

Во вторник, 6 января, украинцы отмечают один из самых больших зимних праздников — Крещение Господне, которое еще называют Богоявление или Крещение. В этот день принято освящать воду в храмах, собираться всей семьей за праздничным ужином, а также поздравлять друг друга, желая добра, мира и согласия.

Новини.LIVE делится подборкой душевных поздравлений с Крещением Господним в прозе, стихах и открытках. Поздравьте родных и подарите улыбку тем, кто вам не безразличен.

Реклама

Читайте также:

С Крещением 2026 — красивые стихи на украинском языке

Пусть Крещение Господне в дом,

Радости Вам принесет много,

Разбудит уснувшие надежды,

Добром и счастьем Вас засеет,

Водицей окропит и любовью,

И подарит вам крепкое здоровье!

***

С Крещением поздравляю искренне!

Чтобы жили все счастливо,

В мире, согласии, любви,

В достатке и здоровье.

***

Мороз свирепствует за окном,

Трещат дрова в печке,

Освятилась вода,

В озере и в реке!

Иордан вышел из берегов,

Богу поклонился,

Радостно затанцевал,

Потому что Христос крестился!

С Крещением Господним!

***

Пусть в вашем доме радость царит,

Христос крестился, мир миру дарит,

Чтобы у вас было крепкое здоровье,

Чтобы исполнились мудрости и сил,

Чтобы каждый день уже сегодня,

Лишь только радость приносил!

***

Крещение на пороге,

Светлый праздник встречай.

Для прощения, благодати

Свою душу раскрывай.

Пусть уйдут все обиды,

В сердце пусть живет добро,

Ангелы пусть дарят

Помощь и тепло.

Поздравления с Крещением Господним в искренней прозе и своими словами

Искренне поздравляю вас с праздником Крещения Господня! Пусть освященная вода в этот день станет знаком очищения, обновления и надежды, а вера наполнит сердце силой и светом.

***

С Крещением Христовым! Желаем нашим защитникам стального здоровья, выдержки, сил и несокрушимой веры! Пусть Господь оберегает их и благословляет, чтобы каждый воин вернулся к своей семье целым и невредимым!

***

Поздравляю вас с Господним Крещением! Желаю радости в сердце и хороших новостей в жизни. Пусть Господь оберегает вас и нашу Украину.

***

Поздравляю вас с Крещением! Пусть Господь благословляет вашу семью, дарит достаток, силы и надежду, оберегает каждого, кто вам дорог.

***

Желаю вашей семье согласия, благополучия и душевного спокойствия. Пусть в нашей Украине царит взаимоуважение и единство, а мир наступит как можно быстрее. Поздравляю с Крещением!

***

Поздравляю вас с праздником Иордана! Желаю оставить в прошлом все тревоги и печали, а новый путь начать с чистой душой, крепкой верой и добрыми мыслями.

***

Поздравляю с Крещением! Пусть сердце будет легким, мысли светлыми, здоровье крепким, а рядом только те люди, с которыми тепло даже в самый лютый холод.

***

С Иорданом! Желаем Вашей семье светлых дней, мира, уюта! Пусть Святой Дух сойдет в ваш дом!

***

Искренне поздравляю вас с Крещением Господним! Пусть здоровье будет крепким, а каждый день дарит повод для искренней улыбки.

***

Поздравляю вас с Крещением Господним! Пусть в вашей жизни будет больше поводов для радости, чем для тревог.

С Крещением Господним 2026 — яркие открытки к празднику 6 января

Открытки с Крещением Господним 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Крещением Господним 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Крещением Господним 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Крещением Господним 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Крещением Господним 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали о главных украинских традициях и запретах на Крещение, которые помогут избежать несчастий и привлечь удачу на весь год.

Также делимся церковным календарем праздников на январь 2026 года.