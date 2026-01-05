Крещение Господне 6 января 2026 — как провести праздник и что нельзя делать

Крещение 2026 — что нельзя делать, чтобы не плакать весь год
Во вторник, 6 января, украинские верующие отмечают большой праздник Крещение Господне, который еще называют Богоявление или Крещение. В эту дату вспоминают важное событие, когда Иисус Христос принял Крещение в реке Иордан от Иоанна Крестителя. Этот день люди стремятся прожить правильно и с пользой для души.
какие важные традиции и приметы существуют в праздник Крещения Господне, а также что категорически нельзя делать 6 января, чтобы не лить слезы весь год.
Крещение Господне — какое значение имеет праздник
Крещение Господне или Богоявление считается одним из главных двунадесятых праздников. Дата празднования не меняется, по новому церковному календарю, 6 января. В этот день верующие вспоминают важное событие, когда Иисус Христос принял крещение в реке Иордан от Иоанна Крестителя.
Во время крещения Спасителя мир впервые воспринял полноту Пресвятой Троицы: Бог-Отец проговорил с небес, Сын Божий крестился в водах Иордана, а Святой Дух явился в виде голубя. Именно поэтому вода стала главным символом праздника, знаком очищения, духовного обновления и защиты.
Как празднуют Крещение в Украине — главные традиции
Празднование начинается еще 5 января. Верующие посещают вечернюю литургию и освящают воду. Вечером семьи собираются за столом с постными блюдами. Уже утром 6 января верующие отправляются на праздничное богослужение, молятся Иисусу Кресту и также набирают святую воду, чтобы уже дома окропить ею дом, родных. Верят, именно так можно привлечь здоровье и достаток.
Во многих общинах священники освящают также реки, источники и колодцы, возле которых происходят совместные обряды. Церковь отмечает: вода, освященная 5 и 6 января, имеет одинаковую духовную силу, поэтому выбирать можно любое удобное время. Также важно понимать, что сила не только в освященной воде, но и в искреннем покаянии, молитве и вере — именно они придают этому дню духовный смысл. Освященная вода не смывает грехи автоматически, но является знаком благословения.
Но традиция этого дня не только очищение водой, но и очищение сердца. В праздник советуют:
- мириться с теми, с кем в ссоре;
- прощать обиды;
- помогать людям бескорыстно.
По народным поверьям, добро, сделанное 6 января, возвращается в течение года стократно.
Как провести 6 января, чтобы привлечь в жизнь удачу:
- Посетить храм на литургию или водосвятие;
- Набрать освященную воду для дома;
- Провести день в спокойствии, без конфликтов и дурных мыслей;
- Поделиться добрым словом или помочь кому-то;
- Собрать семью за столом и завершить день молитвой и благодарностью.
Каким должен быть традиционный праздничный стол 6 января:
- кутья без масла и молока;
- узвар из сухофруктов;
- постный борщ (иногда с добавлением вяленых фруктов для вкуса);
- вареники, голубцы и пироги с постными начинками;
- обрядовое печенье "Кресты", которое символизирует благополучие в доме.
Что категорически нельзя делать на Крещение 6 января
В народной и церковной традиции существуют четкие предостережения. В праздник 6 января нельзя:
- ссориться, обижаться, оскорблять, сквернословить — негатив может вернуться сторицей;
- сплетничать и осуждать;
- плакать — если человек проведет день в слезах, можно проплакать так весь год;
- начинать дела со злыми мыслями или в состоянии раздражения;
- выбрасывать еду, небрежно относиться к хлебу — расточительство пищи притягивает бедность.
Приметы на Крещение Господне
Природа в день Крещения всегда была источником прогнозов для наших предков, верили:
- Если сильный мороз в праздник — весна может быть прохладной.
- Ветер в этот день — год обещает быть щедрым для пчеловодов, а сезон медосбора удачным.
- Звездное небо в ночь с 5 на 6 января — хороший знак для будущего урожая ягод, грибов и приплода в хозяйстве.
- Солнечное и морозное утро — лето может быть теплым и урожайным.
- Метель на Крещение — зима еще будет держаться долго, а пчелы весной будут хорошо роиться.
Также делимся церковным календарем праздников на январь 2026 года, чтобы вы не пропустили важные религиозные события месяца.
