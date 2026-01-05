Видео
Крещение 2026 — что нельзя делать, чтобы не плакать весь год

Крещение 2026 — что нельзя делать, чтобы не плакать весь год

Дата публикации 5 января 2026 18:23
Крещение Господне 6 января 2026 — как провести праздник и что нельзя делать
Запреты на праздник Крещения. Фото: АІ/Новини.LIVE

Во вторник, 6 января, украинские верующие отмечают большой праздник Крещение Господне, который еще называют Богоявление или Крещение. В эту дату вспоминают важное событие, когда Иисус Христос принял Крещение в реке Иордан от Иоанна Крестителя. Этот день люди стремятся прожить правильно и с пользой для души.

Новини.LIVE рассказывает, какие важные традиции и приметы существуют в праздник Крещения Господне, а также что категорически нельзя делать 6 января, чтобы не лить слезы весь год.

Крещение Господне — какое значение имеет праздник

Крещение Господне или Богоявление считается одним из главных двунадесятых праздников. Дата празднования не меняется, по новому церковному календарю, 6 января. В этот день верующие вспоминают важное событие, когда Иисус Христос принял крещение в реке Иордан от Иоанна Крестителя.

Во время крещения Спасителя мир впервые воспринял полноту Пресвятой Троицы: Бог-Отец проговорил с небес, Сын Божий крестился в водах Иордана, а Святой Дух явился в виде голубя. Именно поэтому вода стала главным символом праздника, знаком очищения, духовного обновления и защиты.

 

Как празднуют Крещение в Украине — главные традиции
Икона Крещения Господня. Фото: google.com

Как празднуют Крещение в Украине — главные традиции

Празднование начинается еще 5 января. Верующие посещают вечернюю литургию и освящают воду. Вечером семьи собираются за столом с постными блюдами. Уже утром 6 января верующие отправляются на праздничное богослужение, молятся Иисусу Кресту и также набирают святую воду, чтобы уже дома окропить ею дом, родных. Верят, именно так можно привлечь здоровье и достаток.

Во многих общинах священники освящают также реки, источники и колодцы, возле которых происходят совместные обряды. Церковь отмечает: вода, освященная 5 и 6 января, имеет одинаковую духовную силу, поэтому выбирать можно любое удобное время. Также важно понимать, что сила не только в освященной воде, но и в искреннем покаянии, молитве и вере — именно они придают этому дню духовный смысл. Освященная вода не смывает грехи автоматически, но является знаком благословения.

 

Как провести 6 января, чтобы привлечь в жизнь удачу
Освящение воды на Крещение. Фото: pravoslavna.volyn.ua

Но традиция этого дня не только очищение водой, но и очищение сердца. В праздник советуют:

  • мириться с теми, с кем в ссоре;
  • прощать обиды;
  • помогать людям бескорыстно.

По народным поверьям, добро, сделанное 6 января, возвращается в течение года стократно.

Как провести 6 января, чтобы привлечь в жизнь удачу:

  • Посетить храм на литургию или водосвятие;
  • Набрать освященную воду для дома;
  • Провести день в спокойствии, без конфликтов и дурных мыслей;
  • Поделиться добрым словом или помочь кому-то;
  • Собрать семью за столом и завершить день молитвой и благодарностью.

Каким должен быть традиционный праздничный стол 6 января:

  • кутья без масла и молока;
  • узвар из сухофруктов;
  • постный борщ (иногда с добавлением вяленых фруктов для вкуса);
  • вареники, голубцы и пироги с постными начинками;
  • обрядовое печенье "Кресты", которое символизирует благополучие в доме.

 

Каким должен быть традиционный праздничный стол 6 января
Бойковская семья за праздничным столом на Крещение. Фото: risu.ua

Что категорически нельзя делать на Крещение 6 января

В народной и церковной традиции существуют четкие предостережения. В праздник 6 января нельзя:

  • ссориться, обижаться, оскорблять, сквернословить — негатив может вернуться сторицей;
  • сплетничать и осуждать;
  • плакать — если человек проведет день в слезах, можно проплакать так весь год;
  • начинать дела со злыми мыслями или в состоянии раздражения;
  • выбрасывать еду, небрежно относиться к хлебу — расточительство пищи притягивает бедность.

 

Что категорически нельзя делать на Крещение 6 января
Женщина молится в церкви. Фото: google.com

Приметы на Крещение Господне

Природа в день Крещения всегда была источником прогнозов для наших предков, верили:

  • Если сильный мороз в праздник — весна может быть прохладной.
  • Ветер в этот день — год обещает быть щедрым для пчеловодов, а сезон медосбора удачным.
  • Звездное небо в ночь с 5 на 6 января — хороший знак для будущего урожая ягод, грибов и приплода в хозяйстве.
  • Солнечное и морозное утро — лето может быть теплым и урожайным.
  • Метель на Крещение — зима еще будет держаться долго, а пчелы весной будут хорошо роиться.

Также делимся церковным календарем праздников на январь 2026 года, чтобы вы не пропустили важные религиозные события месяца.

праздники приметы традиции Крещение запреты Крещение Господне
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
