Крещение Господне 6 января 2026 — как провести праздник и что нельзя делать

Запреты на праздник Крещения. Фото: АІ/Новини.LIVE

Во вторник, 6 января, украинские верующие отмечают большой праздник Крещение Господне, который еще называют Богоявление или Крещение. В эту дату вспоминают важное событие, когда Иисус Христос принял Крещение в реке Иордан от Иоанна Крестителя. Этот день люди стремятся прожить правильно и с пользой для души.

Новини.LIVE рассказывает, какие важные традиции и приметы существуют в праздник Крещения Господне, а также что категорически нельзя делать 6 января, чтобы не лить слезы весь год.

Крещение Господне — какое значение имеет праздник

Крещение Господне или Богоявление считается одним из главных двунадесятых праздников. Дата празднования не меняется, по новому церковному календарю, 6 января. В этот день верующие вспоминают важное событие, когда Иисус Христос принял крещение в реке Иордан от Иоанна Крестителя.

Во время крещения Спасителя мир впервые воспринял полноту Пресвятой Троицы: Бог-Отец проговорил с небес, Сын Божий крестился в водах Иордана, а Святой Дух явился в виде голубя. Именно поэтому вода стала главным символом праздника, знаком очищения, духовного обновления и защиты.

Икона Крещения Господня. Фото: google.com

Как празднуют Крещение в Украине — главные традиции

Празднование начинается еще 5 января. Верующие посещают вечернюю литургию и освящают воду. Вечером семьи собираются за столом с постными блюдами. Уже утром 6 января верующие отправляются на праздничное богослужение, молятся Иисусу Кресту и также набирают святую воду, чтобы уже дома окропить ею дом, родных. Верят, именно так можно привлечь здоровье и достаток.

Во многих общинах священники освящают также реки, источники и колодцы, возле которых происходят совместные обряды. Церковь отмечает: вода, освященная 5 и 6 января, имеет одинаковую духовную силу, поэтому выбирать можно любое удобное время. Также важно понимать, что сила не только в освященной воде, но и в искреннем покаянии, молитве и вере — именно они придают этому дню духовный смысл. Освященная вода не смывает грехи автоматически, но является знаком благословения.

Освящение воды на Крещение. Фото: pravoslavna.volyn.ua

Но традиция этого дня не только очищение водой, но и очищение сердца. В праздник советуют:

мириться с теми, с кем в ссоре;

прощать обиды;

помогать людям бескорыстно.

По народным поверьям, добро, сделанное 6 января, возвращается в течение года стократно.

Как провести 6 января, чтобы привлечь в жизнь удачу:

Посетить храм на литургию или водосвятие;

Набрать освященную воду для дома;

Провести день в спокойствии, без конфликтов и дурных мыслей;

Поделиться добрым словом или помочь кому-то;

Собрать семью за столом и завершить день молитвой и благодарностью.

Каким должен быть традиционный праздничный стол 6 января:

кутья без масла и молока;

узвар из сухофруктов;

постный борщ (иногда с добавлением вяленых фруктов для вкуса);

вареники, голубцы и пироги с постными начинками;

обрядовое печенье "Кресты", которое символизирует благополучие в доме.

Бойковская семья за праздничным столом на Крещение. Фото: risu.ua

Что категорически нельзя делать на Крещение 6 января

В народной и церковной традиции существуют четкие предостережения. В праздник 6 января нельзя:

ссориться, обижаться, оскорблять, сквернословить — негатив может вернуться сторицей;

сплетничать и осуждать;

плакать — если человек проведет день в слезах, можно проплакать так весь год;

начинать дела со злыми мыслями или в состоянии раздражения;

выбрасывать еду, небрежно относиться к хлебу — расточительство пищи притягивает бедность.

Женщина молится в церкви. Фото: google.com

Приметы на Крещение Господне

Природа в день Крещения всегда была источником прогнозов для наших предков, верили:

Если сильный мороз в праздник — весна может быть прохладной.

Ветер в этот день — год обещает быть щедрым для пчеловодов, а сезон медосбора удачным.

Звездное небо в ночь с 5 на 6 января — хороший знак для будущего урожая ягод, грибов и приплода в хозяйстве.

Солнечное и морозное утро — лето может быть теплым и урожайным.

Метель на Крещение — зима еще будет держаться долго, а пчелы весной будут хорошо роиться.

