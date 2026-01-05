Хрещення Господнє 6 січня 2026 — як провести свято і що не можна робити

Відео
Водохреще 2026 — що не можна робити, щоб не плакати увесь рік

Дата публікації: 5 січня 2026 18:23
Заборони на свято Водохреще. Фото: АІ/Новини.LIVE

У вівторок, 6 січня, українські віряни відзначають велике свято Хрещення Господнє, яке ще називають Богоявлення або Водохреще. У цю дату згадують важливу подію, коли Ісус Христос прийняв Хрещення в річці Йордан від Івана Хрестителя. Цей день люди прагнуть прожити правильно і з користю для душі.

Новини.LIVE розповідає, які важливі традиції та прикмети існують у свято Хрещення Господнє, а також що категорично не можна робити 6 січня, щоб не лити сльози увесь рік.

Хрещення Господнє — яке значення має свято

Хрещення Господнє або Богоявлення вважається одним з головних двунадесятих свят. Дата святкування не змінна, за новим церковним календарем, 6 січня. Цього дня віряни згадують важливу подію, коли Ісус Христос прийняв хрещення в річці Йордан від Івана Хрестителя.

Під час хрещення Спасителя світ уперше сприйняв повноту Пресвятої Трійці: Бог-Отець промовив з небес, Син Божий хрестився у водах Йордану, а Святий Дух явився у вигляді голуба. Саме тому вода стала головним символом свята, знаком очищення, духовного оновлення та захисту.

 

Ікона Хрещення Господнього. Фото: google.com

Як святкують Водохреще в Україні — головні традиції

Святкування починається ще 5 січня. Віряни відвідують вечірню літургію та освячують воду. Ввечері родини збираються за столом з пісними стравами. Вже зранку 6 січня віряни відправляються на святкове богослужіння, моляться Ісусу Хресту й також набирають святу воду, щоб вже вдома окропити нею оселю, рідних. Вірять, саме так можна залучити здоров'я та достаток. 

У багатьох громадах священники освячують також річки, джерела та криниці, біля яких відбуваються спільні обряди. Церква наголошує: вода, освячена 5 та 6 січня, має однакову духовну силу, тому обирати можна будь-який зручний час. Також важливо розуміти, що сила не лише в освяченій воді, а й у щирому покаянні, молитві та вірі — саме вони надають цьому дню духовного сенсу. Освячена вода не змиває гріхи автоматично, але є знаком благословення.

 

Як провести 6 січня, щоб залучити у життя удачу
Освячення води на Водохреще. Фото: pravoslavna.volyn.ua

Але традиція цього дня не лише очищення водою, а й очищення серця. У свято радять:

  • миритися з тими, з ким у сварці;
  • прощати образи;
  • допомагати людям безкорисливо.

За народними повір'ями, добро, зроблене 6 січня, повертається протягом року стократно.

Як провести 6 січня, щоб залучити у життя удачу:

  • Відвідати храм на літургію або водосвяття;
  • Набрати освячену воду для дому;
  • Провести день у спокої, без конфліктів і лихих думок;
  • Поділитися добрим словом або допомогти комусь;
  • Зібрати родину за столом і завершити день молитвою та подякою.

  • кутя без масла і молока;
  • узвар із сухофруктів;
  • пісний борщ (інколи з додаванням в'ялених фруктів для смаку);
  • вареники, голубці та пироги з пісними начинками;
  • обрядове печиво "Хрести", яке символізує добробут у домі.

 

Яким має бути традиційний святковий стіл 6 січня
Бойківська родина за святковим столом на Водохреще. Фото: risu.ua

У народній та церковній традиції існують чіткі застереження. У свято 6 січня не можна:

  • сваритися, ображатися, ображати, лихословити — негатив може повернутися сторицею;
  • пліткувати та засуджувати;
  • плакати — якщо людина проведе день у сльозах, можна проплакати так увесь рік;
  • починати справи зі злими думками або в стані роздратування;
  • викидати їжу, недбало ставитися до хліба — марнування їжі притягує бідність.

 

Що категорично не можна робити на Водохреще 2026
Жінка молиться у церкві. Фото: google.com

Прикмети на Хрещення Господнє

Природа у день Хрещення завжди була джерелом прогнозів для наших предків, вірили:

  • Якщо сильний мороз у свято — весна може бути прохолодною.
  • Вітер у цей день — рік обіцяє бути щедрим для бджолярів, а сезон медозбору вдалим.
  • Зоряне небо в ніч з 5 на 6 січня — добрий знак для майбутнього врожаю ягід, грибів та приплоду у господарстві.
  • Сонячний і морозний ранок — літо може бути теплим і врожайним.
  • Хуртовина на Водохреще — зима ще триматиметься довго, а бджоли навесні добре роїтимуться.

Також ділимося церковним календарем свят на січень 2026 року, щоб ви не пропустили важливі релігійні події місяця.

свята прикмети традиції Водохреще заборони Хрещення Господнє
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
