Хрещення Господнє 6 січня 2026 — як провести свято і що не можна робити

Водохреще 2026 — що не можна робити, щоб не плакати увесь рік
У вівторок, 6 січня, українські віряни відзначають велике свято Хрещення Господнє, яке ще називають Богоявлення або Водохреще. У цю дату згадують важливу подію, коли Ісус Христос прийняв Хрещення в річці Йордан від Івана Хрестителя. Цей день люди прагнуть прожити правильно і з користю для душі.
які важливі традиції та прикмети існують у свято Хрещення Господнє, а також що категорично не можна робити 6 січня, щоб не лити сльози увесь рік.
Хрещення Господнє — яке значення має свято
Хрещення Господнє або Богоявлення вважається одним з головних двунадесятих свят. Дата святкування не змінна, за новим церковним календарем, 6 січня. Цього дня віряни згадують важливу подію, коли Ісус Христос прийняв хрещення в річці Йордан від Івана Хрестителя.
Під час хрещення Спасителя світ уперше сприйняв повноту Пресвятої Трійці: Бог-Отець промовив з небес, Син Божий хрестився у водах Йордану, а Святий Дух явився у вигляді голуба. Саме тому вода стала головним символом свята, знаком очищення, духовного оновлення та захисту.
Як святкують Водохреще в Україні — головні традиції
Святкування починається ще 5 січня. Віряни відвідують вечірню літургію та освячують воду. Ввечері родини збираються за столом з пісними стравами. Вже зранку 6 січня віряни відправляються на святкове богослужіння, моляться Ісусу Хресту й також набирають святу воду, щоб вже вдома окропити нею оселю, рідних. Вірять, саме так можна залучити здоров'я та достаток.
У багатьох громадах священники освячують також річки, джерела та криниці, біля яких відбуваються спільні обряди. Церква наголошує: вода, освячена 5 та 6 січня, має однакову духовну силу, тому обирати можна будь-який зручний час. Також важливо розуміти, що сила не лише в освяченій воді, а й у щирому покаянні, молитві та вірі — саме вони надають цьому дню духовного сенсу. Освячена вода не змиває гріхи автоматично, але є знаком благословення.
Але традиція цього дня не лише очищення водою, а й очищення серця. У свято радять:
- миритися з тими, з ким у сварці;
- прощати образи;
- допомагати людям безкорисливо.
За народними повір'ями, добро, зроблене 6 січня, повертається протягом року стократно.
Як провести 6 січня, щоб залучити у життя удачу:
- Відвідати храм на літургію або водосвяття;
- Набрати освячену воду для дому;
- Провести день у спокої, без конфліктів і лихих думок;
- Поділитися добрим словом або допомогти комусь;
- Зібрати родину за столом і завершити день молитвою та подякою.
Яким має бути традиційний святковий стіл 6 січня:
- кутя без масла і молока;
- узвар із сухофруктів;
- пісний борщ (інколи з додаванням в'ялених фруктів для смаку);
- вареники, голубці та пироги з пісними начинками;
- обрядове печиво "Хрести", яке символізує добробут у домі.
Що категорично не можна робити на Водохреще 6 січня
У народній та церковній традиції існують чіткі застереження. У свято 6 січня не можна:
- сваритися, ображатися, ображати, лихословити — негатив може повернутися сторицею;
- пліткувати та засуджувати;
- плакати — якщо людина проведе день у сльозах, можна проплакати так увесь рік;
- починати справи зі злими думками або в стані роздратування;
- викидати їжу, недбало ставитися до хліба — марнування їжі притягує бідність.
Прикмети на Хрещення Господнє
Природа у день Хрещення завжди була джерелом прогнозів для наших предків, вірили:
- Якщо сильний мороз у свято — весна може бути прохолодною.
- Вітер у цей день — рік обіцяє бути щедрим для бджолярів, а сезон медозбору вдалим.
- Зоряне небо в ніч з 5 на 6 січня — добрий знак для майбутнього врожаю ягід, грибів та приплоду у господарстві.
- Сонячний і морозний ранок — літо може бути теплим і врожайним.
- Хуртовина на Водохреще — зима ще триматиметься довго, а бджоли навесні добре роїтимуться.
