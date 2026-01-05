Хрещення Господнє 6 січня 2026 — як провести свято і що не можна робити

Заборони на свято Водохреще. Фото: АІ/Новини.LIVE

У вівторок, 6 січня, українські віряни відзначають велике свято Хрещення Господнє, яке ще називають Богоявлення або Водохреще. У цю дату згадують важливу подію, коли Ісус Христос прийняв Хрещення в річці Йордан від Івана Хрестителя. Цей день люди прагнуть прожити правильно і з користю для душі.

Новини.LIVE розповідає, які важливі традиції та прикмети існують у свято Хрещення Господнє, а також що категорично не можна робити 6 січня, щоб не лити сльози увесь рік.

Хрещення Господнє — яке значення має свято

Хрещення Господнє або Богоявлення вважається одним з головних двунадесятих свят. Дата святкування не змінна, за новим церковним календарем, 6 січня. Цього дня віряни згадують важливу подію, коли Ісус Христос прийняв хрещення в річці Йордан від Івана Хрестителя.

Під час хрещення Спасителя світ уперше сприйняв повноту Пресвятої Трійці: Бог-Отець промовив з небес, Син Божий хрестився у водах Йордану, а Святий Дух явився у вигляді голуба. Саме тому вода стала головним символом свята, знаком очищення, духовного оновлення та захисту.

Ікона Хрещення Господнього. Фото: google.com

Як святкують Водохреще в Україні — головні традиції

Святкування починається ще 5 січня. Віряни відвідують вечірню літургію та освячують воду. Ввечері родини збираються за столом з пісними стравами. Вже зранку 6 січня віряни відправляються на святкове богослужіння, моляться Ісусу Хресту й також набирають святу воду, щоб вже вдома окропити нею оселю, рідних. Вірять, саме так можна залучити здоров'я та достаток.

У багатьох громадах священники освячують також річки, джерела та криниці, біля яких відбуваються спільні обряди. Церква наголошує: вода, освячена 5 та 6 січня, має однакову духовну силу, тому обирати можна будь-який зручний час. Також важливо розуміти, що сила не лише в освяченій воді, а й у щирому покаянні, молитві та вірі — саме вони надають цьому дню духовного сенсу. Освячена вода не змиває гріхи автоматично, але є знаком благословення.

Освячення води на Водохреще. Фото: pravoslavna.volyn.ua

Але традиція цього дня не лише очищення водою, а й очищення серця. У свято радять:

миритися з тими, з ким у сварці;

прощати образи;

допомагати людям безкорисливо.

За народними повір'ями, добро, зроблене 6 січня, повертається протягом року стократно.

Як провести 6 січня, щоб залучити у життя удачу:

Відвідати храм на літургію або водосвяття;

Набрати освячену воду для дому;

Провести день у спокої, без конфліктів і лихих думок;

Поділитися добрим словом або допомогти комусь;

Зібрати родину за столом і завершити день молитвою та подякою.

Яким має бути традиційний святковий стіл 6 січня:

кутя без масла і молока;

узвар із сухофруктів;

пісний борщ (інколи з додаванням в'ялених фруктів для смаку);

вареники, голубці та пироги з пісними начинками;

обрядове печиво "Хрести", яке символізує добробут у домі.

Бойківська родина за святковим столом на Водохреще. Фото: risu.ua

Що категорично не можна робити на Водохреще 6 січня

У народній та церковній традиції існують чіткі застереження. У свято 6 січня не можна:

сваритися, ображатися, ображати, лихословити — негатив може повернутися сторицею;

пліткувати та засуджувати;

плакати — якщо людина проведе день у сльозах, можна проплакати так увесь рік;

починати справи зі злими думками або в стані роздратування;

викидати їжу, недбало ставитися до хліба — марнування їжі притягує бідність.

Жінка молиться у церкві. Фото: google.com

Прикмети на Хрещення Господнє

Природа у день Хрещення завжди була джерелом прогнозів для наших предків, вірили:

Якщо сильний мороз у свято — весна може бути прохолодною.

Вітер у цей день — рік обіцяє бути щедрим для бджолярів, а сезон медозбору вдалим.

Зоряне небо в ніч з 5 на 6 січня — добрий знак для майбутнього врожаю ягід, грибів та приплоду у господарстві.

Сонячний і морозний ранок — літо може бути теплим і врожайним.

Хуртовина на Водохреще — зима ще триматиметься довго, а бджоли навесні добре роїтимуться.

Також ділимося церковним календарем свят на січень 2026 року, щоб ви не пропустили важливі релігійні події місяця.