Водохреща 2025 в Україні — що категорично забороняється робити 19 січня

Чоловік, який сидить біля ополонки на Водохреща. Фото: Alamy

Від недавніх пір Водохреща святкується шостого січня, але до цього це було 19 січня, проте, деякі люди відзначають як по-старому, так і в обидві дати. Тому ми розповідаємо, що категорично не можна робити у це велике свято, щоб не накликати біду на своє життя.

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На Водохреща серед українців існує багато традицій, зокрема, купання в ополонці, очищення осель і освячення води. Це день, коли всі віряни намагаються очистити свій духовний стан, а також вшановують силу води, яка вважається цілющою.

Цього дня існує декілька заборон, яких варто дотриматися, щоб не зіпсувати своє життя. Дізнайтеся, чого категорично слід уникати на Водохреща.

Освячення води на Водохреща. Фото: Vinnitsa.info

Що не слід робити у Водохреща

У це свято існують певні обмеження, яких необхідно дотримуватися, зокрема, цього дня не можна:

Працювати — не можна займатися важкою фізичною працею або важливими справами, адже це день для молитви, відпочинку і духовного очищення

Пити алкогольні напої — не можна вживати спиртні напої, адже цього дня люди духовно очищаються і наближаються до Бога

Купатися в річці до освячення води — не можна плавати в річці, доки священик не освятить воду, адже вважається, що вона набуває особливої сили лише після цього

Лихословити і конфліктувати — не можна сваритися і відчувати погані емоції цього дня, адже у Водохреща очищається не лише тіло, а й душа

Прати в річці або водоймах — не можна прати або забруднювати воду, адже вважається, що в це свято вона свята

Топтатися по снігу, якщо він випаде — не можна ходити або класти брудні речі на сніг, адже хтось з вашої сім’ї може захворіти

Плакати — не можна плакати, адже так можна лити сльози впродовж всього року, а негаразди не покинуть вашу оселю

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