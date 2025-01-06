Кардіолог відповіла, кому протипоказано пірнати на Водохреще

Пірнання на Водохреще — кому категорично протипоказано
В Україні у понеділок, 6 січня, відзначають Водохреще. Водночас для безпечного занурення треба притримуватися порад медиків.
Про це розповіла лікарка-кардіологиня Олександра Телегузова в ефірі КИЇВ24.
Як правильно пірнати
За словами медика, категорично заборонено пірнати з головою. Водночас перед цим не можна курити та вживати алкоголь та краще зробити розминку й розтерти воду по тілу.
Телегузова пояснила, що пірнати треба не довше, аніж на три-п'ять секунд, а після зняти весь вологий одяг і обов'язково зігрітись, випивши щось тепле.
Кому протипоказане пірнання
Кардіологиня зауважила, що від пірнання в ополонку варто утриматися людям з:
- активними гострими вірусними захворюваннями (грип, коронавірус);
- перенесеним нещодавно інфарктом/інсультом;
- виразковою хворобою шлунку;
- запальними захворюваннями.
Нагадаємо, у центрі Львова освятили воду з нагоди Водохреще. Кореспондент Новини.LIVE побував на місці події на Площі Ринок.
Також журналісти Новини.LIVE відвідали традиційний заплив до Водохреще в Одесі. Його здійснили учасники громадської організації "Моржі Одеси".
Читайте Новини.LIVE!