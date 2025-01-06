Кардиолог ответила, кому противопоказано нырять на Крещение

Ныряние на Крещение — кому категорически противопоказано
В Украине в понедельник, 6 января, отмечают Крещение. В то же время для безопасного погружения надо придерживаться советов медиков.
Об этом рассказала врач-кардиолог Александра Телегузова в эфире КИЇВ24.
Как правильно нырять
По словам медика, категорически запрещено нырять с головой. В то же время перед этим нельзя курить и употреблять алкоголь и лучше сделать разминку и растереть воду по телу.
Телегузова объяснила, что нырять надо не дольше, чем на три-п'ять секунд, а после снять всю влажную одежду и обязательно согреться, выпив что-то теплое.
Кому противопоказано ныряние
Кардиолог заметила, что от ныряния в прорубь стоит воздержаться людям с:
- активными острыми вирусными заболеваниями (грипп, коронавирус);
- перенесенным недавно инфарктом/инсультом;
- язвенной болезнью желудка;
- воспалительными заболеваниями.
Напомним, в центре Львова освятили воду по случаю Крещения. Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте события на Площади Рынок.
Также журналисты Новини.LIVE посетили традиционный заплыв к Крещению в Одессе. Его осуществили участники общественной организации "Моржи Одессы".
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