Кардиолог ответила, кому противопоказано нырять на Крещение

Ныряние в прорубь. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в понедельник, 6 января, отмечают Крещение. В то же время для безопасного погружения надо придерживаться советов медиков.

Об этом рассказала врач-кардиолог Александра Телегузова в эфире КИЇВ24.

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Как правильно нырять

По словам медика, категорически запрещено нырять с головой. В то же время перед этим нельзя курить и употреблять алкоголь и лучше сделать разминку и растереть воду по телу.

Телегузова объяснила, что нырять надо не дольше, чем на три-п'ять секунд, а после снять всю влажную одежду и обязательно согреться, выпив что-то теплое.

Кому противопоказано ныряние

Кардиолог заметила, что от ныряния в прорубь стоит воздержаться людям с:

активными острыми вирусными заболеваниями (грипп, коронавирус);

перенесенным недавно инфарктом/инсультом;

язвенной болезнью желудка;

воспалительными заболеваниями.

Напомним, в центре Львова освятили воду по случаю Крещения. Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте события на Площади Рынок.

Также журналисты Новини.LIVE посетили традиционный заплыв к Крещению в Одессе. Его осуществили участники общественной организации "Моржи Одессы".