Що категорично не можна робити у День Іоана Богослова 2025 — заборони і традиції 8 травня

Зображення святого апостола Іоана Богослова. Фото ілюстративне: Pinterest

Восьмого травня 2025 року віряни в церкві вшановують пам’ять святого Іоана Богослова, який був апостолом Христа і євангелістом. Дізнайтеся, чим категорично забороняється займатися у це велике свято та які цікаві традиції існували серед наших предків у давні часи.

Новини.LIVE детально розповідає про цей день.

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Коли буде Іоана Богослова в 2025 році

День апостола Іоана Богослова віряни відзначають двічі на рік: навесні та восени. За старим церковним календарем це було 21 травня — в день народження Іоана Богослова і 9 жовтня — у роковини смерті апостола. Однак не так давно церква перейшла на новий календар.

Тому цього року віряни будуть вшановувати святого апостола Іоана Богослова 8 травня і 26 вересня.

Святий апостол Іоан Богослов. Фото ілюстративне: Pinterest

Чим не можна займатися на Іоана Богослова

У це велике церковне свято, як і в інші, існують певні заборони, які не варто порушувати. Так, по-перше, цього дня категорично не можна сваритися, лаятися, кричати або ображати когось. По-друге, забороняється у це свято ворожити.

Також у День пам’яті Іоана Богослова не можна займатися важкою фізичною працею, прибирати вдома, прати речі та щось ремонтувати. Особливо цього дня не можна пити алкогольні напої, адже це вважається найбільшим гріхом.

Які традиції існують у свято апостола Іоана Богослова

У День пам’яті святого апостола Іоана Богослова всі віряни йдуть до церкви і моляться, а також сповідаються і причащаються. Якщо хтось з вірян цього дня так і не зміг потрапити до церкви, можна помолитися вдома.

У давні часи наші предки пекли на цей день пироги, але їх вони не їли, а виносили за село і пригощали всіх мандрівників, які проходили чи проїжджали повз.

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