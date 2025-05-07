Что категорически нельзя делать в День Иоанна Богослова 2025 — запреты и традиции 8 мая

Изображение святого апостола Иоанна Богослова. Фото иллюстративное: Pinterest

Восьмого мая 2025 года верующие в церкви чтят память святого Иоанна Богослова, который был апостолом Христа и евангелистом. Узнайте, чем категорически запрещается заниматься в этот большой праздник и какие интересные традиции существовали среди наших предков в давние времена.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом дне.

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Когда будет Иоанна Богослова в 2025 году

День апостола Иоанна Богослова верующие отмечают дважды в год: весной и осенью. По старому церковному календарю это было 21 мая — в день рождения Иоанна Богослова и девятого октября — в годовщину смерти апостола. Однако, не так давно церковь перешла на новый календарь.

Поэтому в этом году верующие будут почитать святого апостола Иоанна Богослова восьмого мая и 26 сентября.

Святой апостол Иоанн Богослов. Фото иллюстративное: Pinterest

Чем нельзя заниматься на Иоанна Богослова

В этот большой церковный праздник, как и в другие, существуют определенные запреты, которые не стоит нарушать. Так, во-первых, в этот день категорически нельзя ссориться, ругаться, кричать или оскорблять кого-то. Во-вторых, запрещается в этот праздник гадать.

Также в День памяти Иоанна Богослова нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, убирать дома, стирать вещи и что-то ремонтировать. Особенно в этот день нельзя пить алкогольные напитки, ведь это считается самым большим грехом.

Какие традиции существуют в праздник апостола Иоанна Богослова

В День памяти святого апостола Иоанна Богослова все верующие идут в церковь и молятся, а также исповедуются и причащаются. Если кто-то из верующих в этот день так и не смог попасть в церковь, можно помолиться дома.

В давние времена наши предки пекли на этот день пироги, но их они не ели, а выносили за село и угощали всех путешественников, которые проходили или проезжали мимо.

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