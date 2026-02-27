Відео
Щастя близько — п'ять знаків Зодіаку проведуть казкові вихідні

Щастя близько — п'ять знаків Зодіаку проведуть казкові вихідні

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 13:43
Які знаки Зодіаку сяятимуть від щастя на вихідні, 28 лютого – 1 березня 2026
Гороскоп для п'яти знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

На п'ять знаків Зодіаку чекає потужний енергетичний підйом вже у ці вихідні, 28 лютого та 1 березня. Як кажуть астрологи, на щасливчиків чекають приємні новини та емоції, які запам'ятаються надовго.

Новини.LIVE розповідає, хто з представників зодіакального кола сяятиме від щастя у цей вікенд, який відбувається на межі зими та весни.

Читайте також:
Телець

Ці субота та неділя принесуть вам радість в особистому житті. Можлива тепла розмова, яка розставить усе по місцях. Ви можете отримати приємний подарунок, грошовий бонус або запрошення. У неділю варто дозволити собі відпочинок без докорів сумління. Саме так можна налаштувати себе на нові звершення.

Діва

У ці вихідні ви немов магніт притягуватимете до себе увагу та компліменти. Можливі яскраві зустрічі, несподівані знайомства. Вам випаде нагода проявити себе у творчості або заявити про себе. Не відмовляйтеся від запрошень та спонтанних пропозицій. Саме це й стане джерелом щастя.

Скорпіон

У ці вихідні дні ви нарешті зможете розслабитесь. Ви відчуєте, ніби з вас зняли величезний тягар. Атмосфера буде м'якою та теплою, дозволить більше часу провести з близькими або зайнятися тим, що приносить справжню радість. Можлива несподівана новина від людини з минулого. Присвятіть цей вікенд відпочинку, приємним розмовам і маленьким задоволенням, які повертають внутрішню гармонію.

Стрілець

Вихідні принесуть вам справжній ковток свіжого повітря. Якщо останнім часом ви відчували втому або сумніви, то 28 лютого та 1 березня повернуть віру в себе. Можлива несподівана поїздка, цікава пропозиція або новина, пов'язана з навчанням чи розвитком. Ви можете зустріти людину, яка надихне на великі плани. Чим сміливіше ви скажете так новому досвіду, тим яскравішими будуть емоції.

Риби

Для вас ці дні стануть по-справжньому чарівними. На вас чекає романтичний настрій, теплі обійми та глибокі розмови. Якщо ви самотні, можливе знайомство, яке швидко переросте у щось більше. У фінансовій сфері — невелика, але приємна удача. У неділю можливий знак або символічна подія, яка підкаже правильний напрямок. Слухайте серце, але перевіряйте факти.

Також ділимося іншими цікавими прогнозами астрологів

Яким знакам Зодіаку перший місяць весни принесе величезне натхнення.

Кому зі знаків Зодіаку ретроградний Меркурій з 26 лютого по 20 березня принесе серйозні зміни у життя.

Хто ризикує втратити роботу в березні через ретроградний Меркурій.

гороскоп вихідні прогнози Астрологія знаки Зодіаку
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
