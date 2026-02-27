Які знаки Зодіаку сяятимуть від щастя на вихідні, 28 лютого – 1 березня 2026

Гороскоп для п'яти знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

На п'ять знаків Зодіаку чекає потужний енергетичний підйом вже у ці вихідні, 28 лютого та 1 березня. Як кажуть астрологи, на щасливчиків чекають приємні новини та емоції, які запам'ятаються надовго.

Новини.LIVE розповідає, хто з представників зодіакального кола сяятиме від щастя у цей вікенд, який відбувається на межі зими та весни.

Телець

Ці субота та неділя принесуть вам радість в особистому житті. Можлива тепла розмова, яка розставить усе по місцях. Ви можете отримати приємний подарунок, грошовий бонус або запрошення. У неділю варто дозволити собі відпочинок без докорів сумління. Саме так можна налаштувати себе на нові звершення.

Діва

У ці вихідні ви немов магніт притягуватимете до себе увагу та компліменти. Можливі яскраві зустрічі, несподівані знайомства. Вам випаде нагода проявити себе у творчості або заявити про себе. Не відмовляйтеся від запрошень та спонтанних пропозицій. Саме це й стане джерелом щастя.

Скорпіон

У ці вихідні дні ви нарешті зможете розслабитесь. Ви відчуєте, ніби з вас зняли величезний тягар. Атмосфера буде м'якою та теплою, дозволить більше часу провести з близькими або зайнятися тим, що приносить справжню радість. Можлива несподівана новина від людини з минулого. Присвятіть цей вікенд відпочинку, приємним розмовам і маленьким задоволенням, які повертають внутрішню гармонію.

Стрілець

Вихідні принесуть вам справжній ковток свіжого повітря. Якщо останнім часом ви відчували втому або сумніви, то 28 лютого та 1 березня повернуть віру в себе. Можлива несподівана поїздка, цікава пропозиція або новина, пов'язана з навчанням чи розвитком. Ви можете зустріти людину, яка надихне на великі плани. Чим сміливіше ви скажете так новому досвіду, тим яскравішими будуть емоції.

Риби

Для вас ці дні стануть по-справжньому чарівними. На вас чекає романтичний настрій, теплі обійми та глибокі розмови. Якщо ви самотні, можливе знайомство, яке швидко переросте у щось більше. У фінансовій сфері — невелика, але приємна удача. У неділю можливий знак або символічна подія, яка підкаже правильний напрямок. Слухайте серце, але перевіряйте факти.

