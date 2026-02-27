Видео
Україна
Видео

Пять знаков Зодиака встретят невероятно счастливые выходные

Пять знаков Зодиака встретят невероятно счастливые выходные

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 13:43
Гороскоп на выходные 28 февраля – 1 марта 2026 – какие знаки Зодиака будут счастливыми
Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Эти выходные пройдут на рубеже зимы и весны. Они обещают принести энергетический подъем пятерым знакам Зодиака. Как говорят астрологи, 28 февраля и 1 марта счастливчиков ждут приятные новости и эмоции, которые запомнятся надолго.

Новини.LIVE рассказывает, кто из представителей зодиакального круга будет сиять от счастья в этот уикенд.

Читайте также:
Телец

Эти суббота и воскресенье принесут вам радость в личной жизни. Возможен теплый разговор, который расставит все по местам. Вы можете получить приятный подарок, денежный бонус или приглашение. В воскресенье стоит позволить себе отдых без угрызений совести. Именно так можно настроить себя на новые свершения.

Дева

В эти выходные вы словно магнит будете притягивать к себе внимание и комплименты. Возможны яркие встречи, неожиданные знакомства. Вам представится возможность проявить себя в творчестве или заявить о себе. Не отказывайтесь от приглашений и спонтанных предложений. Именно это и станет источником счастья.

Скорпион

В эти выходные дни вы наконец сможете расслабиться. Вы почувствуете, будто с вас сняли огромный груз. Атмосфера будет мягкой и теплой, позволит больше времени провести с близкими или заняться тем, что приносит настоящую радость. Возможна неожиданная новость от человека из прошлого. Посвятите этот уикенд отдыху, приятным разговорам и маленьким удовольствиям, которые возвращают внутреннюю гармонию.

Стрелец

Выходные принесут вам настоящий глоток свежего воздуха. Если в последнее время вы чувствовали усталость или сомнения, то 28 февраля и 1 марта вернут веру в себя. Возможна неожиданная поездка, интересное предложение или новость, связанная с обучением или развитием. Вы можете встретить человека, который вдохновит на большие планы. Чем смелее вы скажете да новому опыту, тем ярче будут эмоции.

Рыбы

Для вас эти дни станут по-настоящему волшебными. Вас ждет романтическое настроение, теплые объятия и глубокие разговоры. Если вы одиноки, возможно знакомство, которое быстро перерастет в нечто большее. В финансовой сфере — небольшая, но приятная удача. В воскресенье возможен знак или символическое событие, которое подскажет правильное направление. Слушайте сердце, но проверяйте факты.

Также делимся другими интересными прогнозами астрологов

Каким знакам Зодиака первый месяц весны принесет огромное вдохновение.

Кому из знаков Зодиака ретроградный Меркурий с 26 февраля по 20 марта принесет серьезные изменения в жизни.

Кто рискует потерять работу в марте из-за ретроградного Меркурия.

гороскоп выходные прогнозы Астрология знаки Зодиака
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
