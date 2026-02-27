Гороскоп на выходные 28 февраля – 1 марта 2026 – какие знаки Зодиака будут счастливыми

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Эти выходные пройдут на рубеже зимы и весны. Они обещают принести энергетический подъем пятерым знакам Зодиака. Как говорят астрологи, 28 февраля и 1 марта счастливчиков ждут приятные новости и эмоции, которые запомнятся надолго.

Новини.LIVE рассказывает, кто из представителей зодиакального круга будет сиять от счастья в этот уикенд.

Телец

Эти суббота и воскресенье принесут вам радость в личной жизни. Возможен теплый разговор, который расставит все по местам. Вы можете получить приятный подарок, денежный бонус или приглашение. В воскресенье стоит позволить себе отдых без угрызений совести. Именно так можно настроить себя на новые свершения.

Дева

В эти выходные вы словно магнит будете притягивать к себе внимание и комплименты. Возможны яркие встречи, неожиданные знакомства. Вам представится возможность проявить себя в творчестве или заявить о себе. Не отказывайтесь от приглашений и спонтанных предложений. Именно это и станет источником счастья.

Скорпион

В эти выходные дни вы наконец сможете расслабиться. Вы почувствуете, будто с вас сняли огромный груз. Атмосфера будет мягкой и теплой, позволит больше времени провести с близкими или заняться тем, что приносит настоящую радость. Возможна неожиданная новость от человека из прошлого. Посвятите этот уикенд отдыху, приятным разговорам и маленьким удовольствиям, которые возвращают внутреннюю гармонию.

Стрелец

Выходные принесут вам настоящий глоток свежего воздуха. Если в последнее время вы чувствовали усталость или сомнения, то 28 февраля и 1 марта вернут веру в себя. Возможна неожиданная поездка, интересное предложение или новость, связанная с обучением или развитием. Вы можете встретить человека, который вдохновит на большие планы. Чем смелее вы скажете да новому опыту, тем ярче будут эмоции.

Рыбы

Для вас эти дни станут по-настоящему волшебными. Вас ждет романтическое настроение, теплые объятия и глубокие разговоры. Если вы одиноки, возможно знакомство, которое быстро перерастет в нечто большее. В финансовой сфере — небольшая, но приятная удача. В воскресенье возможен знак или символическое событие, которое подскажет правильное направление. Слушайте сердце, но проверяйте факты.

