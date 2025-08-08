Відео
Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — що чекає на знаки Зодіаку

Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — що чекає на знаки Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 15:53
Містичний гороскоп на повню 9 серпня — що руни віщують знакам Зодіаку
Рунічний гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Фото: depositphotos.com

Вже 9 серпня ми зустрінемо повний Місяць у знаку Водолія, який обіцяє прориви, несподіванки, нові бачення. У цей період посилюється інтуїція, відкриваються істини, а вітри змін торкаються навіть найстабільніших. Саме в такі магічні дні руни — древній скандинавський інструмент провіщення — дають потужні підказки кожному, хто готовий чути.

Новини.LIVE розповідає, що саме для вас підготували руни на повню 9 серпня 2025 року.

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати рунічний прогноз:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Руна Соулу

Повня принесе вам заряд енергії, якого вистачить на реалізацію планів та ідей. Соулу символізує сонце, перемогу, силу волі. Це час, коли не варто вагатися. Дійте сміливо, навіть якщо інші сумніваються.

 

Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — Овен
Руна Соулу. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Руна Феху

Ця повня вказує на шанс покращити фінансове становище. Феху — руна багатства, ресурсів, достатку. Якщо давно хотіли змінити роботу, відкрити бізнес або продати щось важливе — саме час. Але пам'ятайте: Феху вчить цінувати те, що маєте, і не прив'язуватися до матеріального.

 

Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — Телець
Руна Феху. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Руна Ансуз

У серпневу повню вам відкриється важлива інформація. Це може бути розмова, новина або внутрішнє усвідомлення, що змінить хід подій. Ансуз — руна мудрості, мови, спілкування. Вам варто уважно слухати — інтуїція підкаже, що приховане між рядків.

 

Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — Близнюки
Руна Ансуз. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Руна Перт

Ця руна таємниць і доленосних випадковостей. На повню ви можете отримати знак, що змінить ваше ставлення до минулого. Можливе несподіване повідомлення або зустріч, яка відкриє очі. Дозвольте подіям розгортатися природно — Перт активізує кармічні процеси.

 

Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — Рак
Руна Перт. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Руна Тейваз

Настав час боротися за себе. Тейваз — це руна воїна, справедливості, дій. Повня спонукає вас сказати "ні" тому, що тягне назад. Прийміть рішення, навіть якщо воно непросте. Це ключовий момент для особистої сили. 

 

Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — Лев
Руна Тейваз. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Руна Йера

Цикл завершується і починається новий. Йера — руна врожаю, плодів праці. Якщо ви сумлінно працювали — буде винагорода. Якщо зволікали — буде усвідомлення. Повня приносить закономірні результати. Добре підходить для планування, закриття боргів і прощення.

 

Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — Діва
Руна Йера. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Руна Гебо

Партнерство вийде на передній план. Гебо — це руна дару, взаємного обміну. Повня підкаже, хто вам насправді рівня, а хто тягне вниз. Важливо давати і приймати балансовано — тоді виникне гармонія. Можливі романтичні знайомства або відновлення тепла в старих стосунках.

 

Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — Терези
Руна Гебо. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Руна Хагалаз

Це повня відкриває час трансформації. Хагалаз — руна руйнування старого, щоби дати місце новому. Може статися неочікувана подія, яка виб'є ґрунт з-під ніг, але вона потрібна. Не хапайтесь за ілюзії.

 

Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — Скорпіон
Руна Хагалаз. Фото: google.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Руна Ейваз

Ви на порозі переходу. Повня активізує внутрішній пошук — що вам дійсно потрібно? Не поспішайте. Це період для глибоких роздумів, роботи з підсвідомістю, розриву з токсичними патернами. Духовна сила приходить через тишу.

 

Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — Стрілець
Руна Ейваз. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Руна Райдо

Шлях відкритий — рушайте. Райдо — руна дороги, руху, подорожі. Повня дає вам сигнал: час змінювати курс. Може виникнути ідея переїзду, зміни місця роботи або стилю життя. Все, що активує рух — на користь.

 

Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — Козеріг
Руна Райдо. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Руна Манназ

Ця повня у вашому знаку — і вона надзвичайно сильна. Манназ — руна людяності, підтримки, колективу. Вас помітять. Ваші ідеї знайдуть відгук. Ваша відкритість притягне важливі зв'язки. День сприятливий для соціальних проєктів, спілкування, пошуку однодумців.

 

Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — Водолій
Руна Манназ. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Руна Іса

Іса — руна зупинки, замороження. Але не бійтеся: це не кінець, а пауза для переосмислення. Повня спонукає вас зупинитися, подивитися вглиб. Ви у точці внутрішньої зими — але зима готує весну. Уникайте поспішних рішень, сповільніться. Відповіді прийдуть у тиші, снах, знаках.

 

Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — Риби
Руна Іса. Фото: shutterstock.com

прогнози знаки Зодіаку 9 серпня повня руни рунічний гороскоп
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
