Містичний гороскоп на повню 9 серпня — що руни віщують знакам Зодіаку

Вже 9 серпня ми зустрінемо повний Місяць у знаку Водолія, який обіцяє прориви, несподіванки, нові бачення. У цей період посилюється інтуїція, відкриваються істини, а вітри змін торкаються навіть найстабільніших. Саме в такі магічні дні руни — древній скандинавський інструмент провіщення — дають потужні підказки кожному, хто готовий чути.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Руна Соулу

Повня принесе вам заряд енергії, якого вистачить на реалізацію планів та ідей. Соулу символізує сонце, перемогу, силу волі. Це час, коли не варто вагатися. Дійте сміливо, навіть якщо інші сумніваються.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Руна Феху

Ця повня вказує на шанс покращити фінансове становище. Феху — руна багатства, ресурсів, достатку. Якщо давно хотіли змінити роботу, відкрити бізнес або продати щось важливе — саме час. Але пам'ятайте: Феху вчить цінувати те, що маєте, і не прив'язуватися до матеріального.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Руна Ансуз

У серпневу повню вам відкриється важлива інформація. Це може бути розмова, новина або внутрішнє усвідомлення, що змінить хід подій. Ансуз — руна мудрості, мови, спілкування. Вам варто уважно слухати — інтуїція підкаже, що приховане між рядків.

Рак (22 червня — 22 липня)

Руна Перт

Ця руна таємниць і доленосних випадковостей. На повню ви можете отримати знак, що змінить ваше ставлення до минулого. Можливе несподіване повідомлення або зустріч, яка відкриє очі. Дозвольте подіям розгортатися природно — Перт активізує кармічні процеси.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Руна Тейваз

Настав час боротися за себе. Тейваз — це руна воїна, справедливості, дій. Повня спонукає вас сказати "ні" тому, що тягне назад. Прийміть рішення, навіть якщо воно непросте. Це ключовий момент для особистої сили.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Руна Йера

Цикл завершується і починається новий. Йера — руна врожаю, плодів праці. Якщо ви сумлінно працювали — буде винагорода. Якщо зволікали — буде усвідомлення. Повня приносить закономірні результати. Добре підходить для планування, закриття боргів і прощення.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Руна Гебо

Партнерство вийде на передній план. Гебо — це руна дару, взаємного обміну. Повня підкаже, хто вам насправді рівня, а хто тягне вниз. Важливо давати і приймати балансовано — тоді виникне гармонія. Можливі романтичні знайомства або відновлення тепла в старих стосунках.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Руна Хагалаз

Це повня відкриває час трансформації. Хагалаз — руна руйнування старого, щоби дати місце новому. Може статися неочікувана подія, яка виб'є ґрунт з-під ніг, але вона потрібна. Не хапайтесь за ілюзії.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Руна Ейваз

Ви на порозі переходу. Повня активізує внутрішній пошук — що вам дійсно потрібно? Не поспішайте. Це період для глибоких роздумів, роботи з підсвідомістю, розриву з токсичними патернами. Духовна сила приходить через тишу.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Руна Райдо

Шлях відкритий — рушайте. Райдо — руна дороги, руху, подорожі. Повня дає вам сигнал: час змінювати курс. Може виникнути ідея переїзду, зміни місця роботи або стилю життя. Все, що активує рух — на користь.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Руна Манназ

Ця повня у вашому знаку — і вона надзвичайно сильна. Манназ — руна людяності, підтримки, колективу. Вас помітять. Ваші ідеї знайдуть відгук. Ваша відкритість притягне важливі зв'язки. День сприятливий для соціальних проєктів, спілкування, пошуку однодумців.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Руна Іса

Іса — руна зупинки, замороження. Але не бійтеся: це не кінець, а пауза для переосмислення. Повня спонукає вас зупинитися, подивитися вглиб. Ви у точці внутрішньої зими — але зима готує весну. Уникайте поспішних рішень, сповільніться. Відповіді прийдуть у тиші, снах, знаках.

