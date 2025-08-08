Видео
Главная Праздники Рунический гороскоп на 9 августа — что ждет знаки Зодиака

Рунический гороскоп на 9 августа — что ждет знаки Зодиака

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 15:53
Мистический гороскоп на полнолуние 9 августа — что руны предвещают знакам Зодиака
Рунический гороскоп для всех знаков Зодиака. Фото: depositphotos.com

Уже 9 августа мы встретим полнолуние в знаке Водолея, которое обещает прорывы, неожиданности, новые видения. В этот период усиливается интуиция, открываются истины, а ветры перемен касаются даже самых стабильных. Именно в такие магические дни руны — древний скандинавский инструмент предсказания — дают мощные подсказки каждому, кто готов слышать.

Новини.LIVE рассказывает, что именно для вас подготовили руны на полнолуние 9 августа 2025 года.

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать рунический прогноз:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Руна Соулу

Полнолуние принесет вам заряд энергии, которого хватит на реализацию планов и идей. Соулу символизирует солнце, победу, силу воли. Это время, когда не стоит колебаться. Действуйте смело, даже если другие сомневаются.

 

Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — Овен
Руна Соулу. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Руна Феху

Это полнолуние указывает на шанс улучшить финансовое положение. Феху — руна богатства, ресурсов, достатка. Если давно хотели сменить работу, открыть бизнес или продать что-то важное — самое время. Но помните: Феху учит ценить то, что имеете, и не привязываться к материальному.

 

Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — Телець
Руна Феху. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Руна Ансуз

В августовское полнолуние вам откроется важная информация. Это может быть разговор, новость или внутреннее осознание, что изменит ход событий. Ансуз — руна мудрости, языка, общения. Вам стоит внимательно слушать — интуиция подскажет, что скрыто между строк.

 

Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — Близнюки
Руна Ансуз. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Руна Перт

Эта руна тайн и судьбоносных случайностей. На полнолуние вы можете получить знак, который изменит ваше отношение к прошлому. Возможно неожиданное сообщение или встреча, которая откроет глаза. Позвольте событиям разворачиваться естественно — Перт активизирует кармические процессы.

 

Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — Рак
Руна Перт. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Руна Тейваз

Пришло время бороться за себя. Тейваз — это руна воина, справедливости, действий. Полнолуние побуждает вас сказать "нет" тому, что тянет назад. Примите решение, даже если оно непростое. Это ключевой момент для личной силы.

 

Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — Лев
Руна Тейваз. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Руна Йера

Цикл завершается и начинается новый. Йера — руна урожая, плодов труда. Если вы добросовестно трудились — будет вознаграждение. Если медлили — будет осознание. Полнолуние приносит закономерные результаты. Хорошо подходит для планирования, закрытия долгов и прощения.

 

Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — Діва
Руна Йера. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Руна Гебо

Партнерство выйдет на передний план. Гебо — это руна дара, взаимного обмена. Полнолуние подскажет, кто вам на самом деле ровня, а кто тянет вниз. Важно давать и принимать сбалансировано — тогда возникнет гармония. Возможны романтические знакомства или восстановление тепла в старых отношениях.

 

Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — Терези
Руна Гебо. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Руна Хагалаз

Это полнолуние открывает время трансформации. Хагалаз — руна разрушения старого, чтобы дать место новому. Может произойти неожиданное событие, которое выбьет почву из-под ног, но оно нужно. Не хватайтесь за иллюзии.

 

Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — Скорпіон
Руна Хагалаз. Фото: google.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Руна Эйваз

Вы на пороге перехода. Полнолуние активизирует внутренний поиск — что вам действительно нужно? Не торопитесь. Это период для глубоких размышлений, работы с подсознанием, разрыва с токсичными паттернами. Духовная сила приходит через тишину.

 

Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — Стрілець
Руна Эйваз. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Руна Райдо

Путь открыт — двигайтесь. Райдо — руна дороги, движения, путешествия. Полнолуние дает вам сигнал: время менять курс. Может возникнуть идея переезда, смены места работы или стиля жизни. Все, что активирует движение — на пользу.

 

Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — Козеріг
Руна Райдо. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Руна Манназ

Это полнолуние в вашем знаке — и оно чрезвычайно сильно. Манназ — руна человечности, поддержки, коллектива. Вас заметят. Ваши идеи найдут отклик. Ваша открытость привлечет важные связи. День благоприятен для социальных проектов, общения, поиска единомышленников.

 

Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — Водолій
Руна Манназ. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Руна Иса

Иса — руна остановки, замораживания. Но не бойтесь: это не конец, а пауза для переосмысления. Полнолуние побуждает вас остановиться, посмотреть вглубь. Вы в точке внутренней зимы — но зима готовит весну. Избегайте поспешных решений, замедлитесь. Ответы придут в тишине, снах, знаках.

 

Рунічний гороскоп на повню 9 серпня — Риби
Руна Иса. Фото: shutterstock.com

