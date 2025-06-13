П'ятниця 13 — що треба зробити, щоб захистити себе від зла, важливі ритуали

Запалена свічка і п'ятниця 13-те на календарі. Фото: колаж Новини.LIVE

Багато людей у цьому світі вважають п’ятницю 13-те особливим днем, який асоціюється із загадковими речами і "дає дозвіл" на проведення певних ритуалів. Дізнайтеся, що варто зробити цього дня, щоб очистити свою енергію, здійснити бажання, захистити себе і привернути удачу.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Число 13 вважається датою великих змін і духовного розвитку, а ще воно є символом переходу і трансформації. П’ятниця пов’язана з богинею кохання і краси Венерою, тому ритуали цього дня можуть бути ефективними для покращення вроди, творчості та відновлення гармонії в особистому житті.

Якщо ви хочете покращити своє життя, дізнайтеся, які ритуали потрібно обов’язково провести в п'ятницю 13-те.

Жінка, яка ворожить в темряві. Фото: Freepik

Які ритуали варто провести в п’ятницю 13-те

На очищення енергії

Візьміть до рук свічку, запаліть її і станьте в центрі приміщення, розгорнувши навколо себе ароматичний дим. У голові уявіть, як цей дим очищає простір вдома від поганої енергії і приносить натомість спокій і гармонію. Сформулюйте бажання, яке б вам хотілося реалізувати, і візуалізуйте його.

На здійснення бажань

Знайдіть папір і напишіть на ньому бажання, які б вам хотілося здійснити, потім запаліть свічку і почніть медитувати. Обов’язково, при цьому, сядьте зручніше, щоб у спокійній та розслабленій атмосфері уявити, як ваші бажання вже здійснилися.

Під час медитації сфокусуйтеся на емоціях і відчуттях, які ви відчуваєте при здійсненні бажань.

На захист і удачу

Візьміть маленький мішечок і покладіть туди предмети, які захищають і приносять удачу. Це можуть бути маленькі обереги, сушене лаврове листя або такі кристали, як аметист чи обсидіан. Потім закрийте мішечок і, тримаючи його в руках, промовляйте слова захисту і благословення.

Водночас, уявляйте, як цей мішечок оберігає вас від поганого впливу і приносить вам удачу.

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