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Главная Праздники Ритуалы на пятницу 13-е на желания, очистку энергии и защиту

Ритуалы на пятницу 13-е на желания, очистку энергии и защиту

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 05:50
Пятница 13 — что надо сделать, чтобы защитить себя от зла, важные ритуалы
Зажженная свеча и пятница 13-е на календаре. Фото: коллаж Новини.LIVE
Ключові моменти Какие ритуалы стоит провести в пятницу 13-е

Многие люди в этом мире считают пятницу 13-е особенным днем, который ассоциируется с загадочными вещами и "дает разрешение" на проведение определенных ритуалов. Узнайте, что стоит сделать в этот день, чтобы очистить свою энергию, осуществить желания, защитить себя и привлечь удачу.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Число 13 считается датой больших перемен и духовного развития, а еще оно является символом перехода и трансформации. Пятница связана с богиней любви и красоты Венерой, поэтому ритуалы этого дня могут быть эффективными для улучшения красоты, творчества и восстановления гармонии в личной жизни.

Если вы хотите улучшить свою жизнь, узнайте, какие ритуалы нужно обязательно провести в пятницу 13-е.

Женщина
Женщина, которая гадает в темноте. Фото: Freepik

Какие ритуалы стоит провести в пятницу 13-е

На очистку энергии

Возьмите в руки свечу, зажгите ее и станьте в центре помещения, развернув вокруг себя ароматический дым. В голове представьте, как этот дым очищает пространство дома от плохой энергии и приносит взамен спокойствие и гармонию. Сформулируйте желание, которое бы вам хотелось реализовать, и визуализируйте его.

На осуществление желаний

Найдите бумагу и напишите на ней желания, которые бы вам хотелось осуществить, затем зажгите свечу и начните медитировать. Обязательно, при этом, сядьте поудобнее, чтобы в спокойной и расслабленной атмосфере представить, как ваши желания уже осуществились.

Во время медитации сфокусируйтесь на эмоциях и ощущениях, которые вы испытываете при осуществлении желаний.

На защиту и удачу

Возьмите маленький мешочек и положите туда предметы, которые защищают и приносят удачу. Это могут быть маленькие обереги, сушеные лавровые листья или такие кристаллы, как аметист или обсидиан. Затем закройте мешочек и, держа его в руках, проговаривайте слова защиты и благословения.

В то же время, представляйте, как этот мешочек оберегает вас от плохого влияния и приносит вам удачу.

Напомним, мы писали о том, как можно разбогатеть в 2025 году с помощью ритуалов.

Ранее мы рассказывали о том, как привлечь богатство к себе с помощью обычного миндаля.

Также мы сообщали о том, какие семейные ритуалы стоит провести, чтобы развивать детей.

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Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
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