Сімейні ритуали, які формують з дітей лідерів — чи є це у вашій родині

Щаслива сім'я. Фото: Freepik

Майбутня еліта — це діти, які ростуть впевненими в собі та виховуються поза шаблонами. Вони мають лідерські якості та точно досягатимуть успіху по життю. На це впливає насамперед родина. Є деякі сімейні ритуали, які допоможуть виховати дитину саме так.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Сімейні ритуали, які виховують еліту

Сімейна рада раз на тиждень

Така проста річ привчає дітей до того, що вони мають власну думку та можуть спокійно її висловлювати. Сімейна нарада — гарна можливість показати, що думка та голос дитина важливі. Саме так батьки виховують ініціативність.

Запитання за сніданком

Щоранку за сніданком запитуйте дитину про те, що вона хоче отримати від сьогоднішнього дня. Це навчить її думати про власні наміри, а не просто чекати вказівок. Такі діти будуть вміти будувати власний маршрут самостійно.

Батьки та діти спілкуються. Фото: Freepik

Щотижневий розбір помилок

Варто без сорому та повчань говорити з дитиною про її помилки. Однак починайте зі своїх, аби на власному прикладі показати, що помилятись — це нормально. Адже сильний — це не той, хто не програє, а той, хто не боїться впасти й встати.

Обговорення "заборонених" тем

Без сорому говоріть з дитиною про все — гроші, смерть, біль, інтим, зраду. Де навчить її не ховатись від реальності, а витримувати важкі періоди в житті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виховати впевнену в собі дитину. Допоможуть чотири прості, але дієві поради.

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