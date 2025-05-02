5 фраз, які зупиняють дитячу істерику — поради батькам

Дитина плаче. Фото: Pexels

Емоційний розвиток дитини, на жаль, неможливий без істерик. Вони зазвичай виникають тоді, коли малюк ще не вміє керувати своїми почуттями. Якщо дитина починає істерити, не сваріть її — треба знайти правильний підхід та відволікти увагу малюка.

Новини.LIVE пояснить, які фрази здатні заспокоїти істерику або перемкнути увагу дитини.

Реклама

Читайте також:

Чому діти починають істерику

Найчастіше це трапляється у віці 2,5–4 роки, у період так званої "трирічної кризи". У цей час діти починають шукати межі дозволеного, протестують, вимагають уваги або ж просто не знають, як висловити свої емоції словами. Щоб допомогти дитині пройти через цю фазу без шкоди для психіки, важливо не сварити її за істерики, а навчитися реагувати правильно. Іноді всього кілька влучних фраз можуть зняти напругу й повернути спокій.

Мовчання — наймудріша реакція

Звучить парадоксально, але іноді саме мовчання — найкраща відповідь на гучну істерику. У момент, коли дитина не контролює себе, жодні моралі не працюють. Замість того, щоб кричати у відповідь чи намагатися щось пояснити, варто просто мовчати. Важливо при цьому залишатися поруч, демонструючи спокій і підтримку. Така тиша не має бути зневажливою чи з дратівливими жестами — вона має передавати впевненість і прийняття. Так дитина відчує: її не карають за емоції, але й не підживлюють істерику реакцією.

"А мені хочеться ось таке. А ти чого ще хочеш?"

Коли дитина починає вимагати щось у магазині або вдома й не отримує бажаного, це легко може перерости в істерику. Один із способів швидко її зупинити — перемкнути увагу фразою, яка включає спільну зацікавленість: "Я б хотіла ось це. А що ти ще хочеш?". Однак, це не означає, що варто одразу погоджуватись на всі забаганки. Такий підхід допомагає дитині відчути, що її чують, і водночас навчає домовлятися.

Істерика у дитини. Фото: Pexels

"Ух ти! Дивись, що я знайшла!"

Коли ситуація виходить з-під контролю, варто використати несподіванку як інструмент. Якщо почати розглядати щось "цікаве", наприклад, дістати предмет із сумки або звернути увагу на щось поблизу зі словами "Подивись, що я знайшла!". Зазвичай після такої фрази істерика може швидко згаснути. Зацікавлення для дитини часто сильніше за роздратування.

"Я люблю тебе!"

У моменти істерик дитині вкрай потрібна впевненість у тому, що вона не втратила батьківської любові. Обійми, дотики і слова "Я тебе люблю" часто діють заспокійливо й допомагають дитині пережити сплеск емоцій. Після цього, коли малюк трохи оговтається, можна м’яко обговорити, що саме його образило.

"Зараз ти злишся, я розумію тебе"

Визнання емоцій дитини є дуже потужним інструментом. Коли дитина чує, що її почуття важливі, вона вчиться довіряти. Фраза "Я знаю, що ти зараз злишся, тобі сумно, ти ображений" допомагає встановити зв’язок. Такий підхід не знімає меж дозволеного, але дає дитині розуміння, що її чують і приймають.

Якщо дитина часто влаштовує істерики і після чотирьох років, варто звернути увагу на методи виховання і способи комунікації в родині. Можливо, малюкові не вистачає уваги або стабільності. Але головне завжди залишатися поруч і пам’ятати: істерику не треба "приглушити", її потрібно пережити разом.

Також читайте, як розпізнати, що почуття в партнера згасають і стосунки скоро можуть завершитися.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, як себе поводить жінка, яка себе цінує і поважає.