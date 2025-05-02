Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Що сказати дитині під час істерики — п'ять фраз, які працюють arrow

Що сказати дитині під час істерики — п'ять фраз, які працюють

2 травня 2025 11:45
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
5 фраз, які зупиняють дитячу істерику — поради батькам
Дитина плаче. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Емоційний розвиток дитини, на жаль, неможливий без істерик. Вони зазвичай виникають тоді, коли малюк ще не вміє керувати своїми почуттями. Якщо дитина починає істерити, не сваріть її — треба знайти правильний підхід та відволікти увагу малюка.

Новини.LIVE пояснить, які фрази здатні заспокоїти істерику або перемкнути увагу дитини. 

Реклама
Читайте також:

Чому діти починають істерику

Найчастіше це трапляється у віці 2,5–4 роки, у період так званої "трирічної кризи". У цей час діти починають шукати межі дозволеного, протестують, вимагають уваги або ж просто не знають, як висловити свої емоції словами. Щоб допомогти дитині пройти через цю фазу без шкоди для психіки, важливо не сварити її за істерики, а навчитися реагувати правильно. Іноді всього кілька влучних фраз можуть зняти напругу й повернути спокій.

Мовчання — наймудріша реакція

Звучить парадоксально, але іноді саме мовчання — найкраща відповідь на гучну істерику. У момент, коли дитина не контролює себе, жодні моралі не працюють. Замість того, щоб кричати у відповідь чи намагатися щось пояснити, варто просто мовчати. Важливо при цьому залишатися поруч, демонструючи спокій і підтримку. Така тиша не має бути зневажливою чи з дратівливими жестами — вона має передавати впевненість і прийняття. Так дитина відчує: її не карають за емоції, але й не підживлюють істерику реакцією.

"А мені хочеться ось таке. А ти чого ще хочеш?"

Коли дитина починає вимагати щось у магазині або вдома й не отримує бажаного, це легко може перерости в істерику. Один із способів швидко її зупинити — перемкнути увагу фразою, яка включає спільну зацікавленість: "Я б хотіла ось це. А що ти ще хочеш?". Однак, це не означає, що варто одразу погоджуватись на всі забаганки. Такий підхід допомагає дитині відчути, що її чують, і водночас навчає домовлятися.

Істерика в дитини що робити
Істерика у дитини. Фото: Pexels

"Ух ти! Дивись, що я знайшла!"

Коли ситуація виходить з-під контролю, варто використати несподіванку як інструмент. Якщо почати розглядати щось "цікаве", наприклад, дістати предмет із сумки або звернути увагу на щось поблизу зі словами "Подивись, що я знайшла!". Зазвичай після такої фрази істерика може швидко згаснути. Зацікавлення для дитини часто сильніше за роздратування.

"Я люблю тебе!"

У моменти істерик дитині вкрай потрібна впевненість у тому, що вона не втратила батьківської любові. Обійми, дотики і слова "Я тебе люблю" часто діють заспокійливо й допомагають дитині пережити сплеск емоцій. Після цього, коли малюк трохи оговтається, можна м’яко обговорити, що саме його образило.

"Зараз ти злишся, я розумію тебе"

Визнання емоцій дитини є дуже потужним інструментом. Коли дитина чує, що її почуття важливі, вона вчиться довіряти. Фраза "Я знаю, що ти зараз злишся, тобі сумно, ти ображений" допомагає встановити зв’язок. Такий підхід не знімає меж дозволеного, але дає дитині розуміння, що її чують і приймають. 

Якщо дитина часто влаштовує істерики і після чотирьох років, варто звернути увагу на методи виховання і способи комунікації в родині. Можливо, малюкові не вистачає уваги або стабільності. Але головне завжди залишатися поруч і пам’ятати: істерику не треба "приглушити", її потрібно пережити разом.

Також читайте, як розпізнати, що почуття в партнера згасають і стосунки скоро  можуть завершитися. 

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, як себе поводить жінка, яка себе цінує і поважає. 

діти психологія поради поведінка поради психолога
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:06 Виплати в ЗСУ — хто може отримати одноразову грошову допомогу

Text

13:01 У США зробили нову заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

13:00 Ями як Маріанська впадина — у Росії школярі скаржаться на дороги

12:55 Одеські трамваї 5 та 28 змінюють маршрути — де тепер на їх чекати

12:51 Девід Бекхем відзначає 50-річчя — чому він усе ще популярний

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:45 Дрони атакували об'єкт космічної розвідки Росії — відомі деталі

12:28 Подумайте про самопочуття — прогноз магнітних бур на сьогодні

12:26 Погода на вихідні шокує всіх — Діденко здивувала прогнозом

12:20 Продовження відстрочки у травні — автоматичне чи ні

12:17 Закрити питання з ТЦК недорого — у Миколаєві затримали ділка

13:06 Виплати в ЗСУ — хто може отримати одноразову грошову допомогу

13:00 Ями як Маріанська впадина — у Росії школярі скаржаться на дороги

12:55 Одеські трамваї 5 та 28 змінюють маршрути — де тепер на їх чекати

12:51 Девід Бекхем відзначає 50-річчя — чому він усе ще популярний

12:45 Дрони атакували об'єкт космічної розвідки Росії — відомі деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:28 Подумайте про самопочуття — прогноз магнітних бур на сьогодні

12:26 Погода на вихідні шокує всіх — Діденко здивувала прогнозом

12:20 Продовження відстрочки у травні — автоматичне чи ні

12:17 Закрити питання з ТЦК недорого — у Миколаєві затримали ділка

12:16 Нардеп назвав дату, коли можуть ратифікувати угоду про надра

22:33 Угода про надра зі США — як це позначиться на майбутньому Одещини

06:33 Як змінилося ставлення одеситів до 1 травня — святкують чи ні

30 квітня

22:33 Екстрим для всіх — ціни на відпочинок у Затоці на Одещині

29 квітня

22:33 Туристична Одеса під час війни — чим може здивувати сьогодні

28 квітня

22:33 Чи справді війна з Росією на фініші — думки одеситів

26 квітня

07:32 Відрахування з аспірантури та зміни для студентів, — інтервʼю

25 квітня

22:33 Посівна на Одещині — чи буде Україна із зерном

06:33 Ліки в аптеках подешевшали на 27% — реакція одеситів

24 квітня

19:47 Ціни в одеських магазинах — що подешевшало після свята

06:33 Економічні реалії — чи виграє Україна від світової кризи

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Квітка смерті та самотності — яку рослину не можна тримати вдома

22 квітня 2025

Суворі правила на кордоні — у кого можуть відібрати валюту у 2025

18 квітня 2025

Скільки яєць має бути у великодньому кошику — символічна цифра

30 квітня 2025

Поляк зізнався, що його здивувало в українських супермаркетах

18 квітня 2025

Чому білити дерева суворо заборонено — має знати кожен

19 квітня 2025

Люди з III групою інвалідності — які пільги надаватимуть в травні

21 квітня 2025

Коли садити кабачки й огірки навесні 2025 — місячний календар

27 квітня 2025

Дзвонять шахраї — які номери телефону варто одразу блокувати

1 травня 2025

Валютне нерівноправ'я — які номінали євро стають непотрібними

24 квітня 2025

В Україні знайшли унікальну квітку — таку бачать лише раз у житті