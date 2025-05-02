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Як зрозуміти, що чоловік розлюбив — чотири тривожних сигнали

2 травня 2025 07:40
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Ознаки того, що чоловік вас більше не любить — як це зрозуміти
Жінка плаче під час сварки з чоловіком. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Почуття чоловіка яскраво виражаються у його вчинках. Є низка сигналів, які можуть натякнути жінці на те, що її партнер охолов та вже не відчуває такого кохання, як колись.

Новини.LIVE розповідають про те, як зрозуміти, що чоловік більше вас не любить.

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Не цікавиться життям жінки

Якщо чоловік ігнорує жінку та не слухає, коли вона розповідає щось, це перша ознака його байдужості. Партнер, який кохає вас, прагне знати про все, що відбувається у вашому житті. Йому важливі дрібнички та деталі.

Не піклується про жінку

Бажання чоловіка піклуватись про жінку — яскраво показує його справжні почуття. Якщо цього немає, навіть зізнання в коханні нічого не означають. Адже турбота — це врахування потреб партнерки.

Як зрозуміти, що чоловік більше не кохає вас
Погані стосунки у парі. Фото: Freepik

Не вкладається у жінку

Чоловіче кохання та симпатія проявляється через подарунки та квіти. Люблячий партнер знає, що жінці приємна така увага та старається дати її якомога більше.

Не ділиться своїми переживаннями

Якщо чоловік не кохає вас, він просто перестане говорити про свої тривоги, почуття та проблеми. Ви не будете знати про його мрії та плани, адже, ймовірніше за все, вас там просто немає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які п'ять питань варто поставити своєму чоловікові. Вони або скріплять ваші відносини, або стануть початком кінця.

Також ми розповідали про те, сварки стаються у кожній парі. Важливо розуміти, хто має йти першим на примирення.

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08:28 Як дізнатися про штраф від ТЦК та сплатити його за кордоном

08:17 РФ атакувала Запорізький локомотиворемонтний завод — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:15 Безплатна земельна ділянка — хто не зможе отримати у 2025 році

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