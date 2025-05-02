Признаки того, что мужчина вас больше не любит — как это понять

Женщина плачет во время ссоры с мужем. Фото: Freepik

Чувства мужчины ярко выражаются в его поступках. Есть ряд сигналов, которые могут намекнуть женщине на то, что ее партнер остыл и уже не испытывает такой любви, как прежде.

Новини.LIVE рассказывают о том, как понять, что мужчина больше вас не любит.

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Не интересуется жизнью женщины

Если мужчина игнорирует женщину и не слушает, когда она рассказывает что-то, это первый признак его безразличия. Партнер, который любит вас, стремится знать обо всем, что происходит в вашей жизни. Ему важны мелочи и детали.

Не заботится о женщине

Желание мужчины заботиться о женщине ярко показывает его настоящие чувства. Если этого нет, даже признания в любви ничего не значат. Ведь забота — это учет потребностей партнерши.

Плохие отношения в паре. Фото: Freepik

Не вкладывается в женщину

Мужская любовь и симпатия проявляется через подарки и цветы. Любящий партнер знает, что женщине приятно такое внимание и старается дать его как можно больше.

Не делится своими переживаниями

Если мужчина не любит вас, он просто перестанет говорить о своих тревогах, чувствах и проблемах. Вы не будете знать о его мечтах и планах, ведь, вероятнее всего, вас там просто нет.

Напомним, ранее мы писали о том, какие пять вопросов стоит задать своему мужчине. Они либо скрепят ваши отношения, либо станут началом конца.

Также мы рассказывали о том, ссоры происходят в каждой паре. Важно понимать, кто должен идти первым на примирение.