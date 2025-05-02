Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Как понять, что мужчина разлюбил — четыре тревожных сигнала arrow

Как понять, что мужчина разлюбил — четыре тревожных сигнала

2 мая 2025 07:40
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Признаки того, что мужчина вас больше не любит — как это понять
Женщина плачет во время ссоры с мужем. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Чувства мужчины ярко выражаются в его поступках. Есть ряд сигналов, которые могут намекнуть женщине на то, что ее партнер остыл и уже не испытывает такой любви, как прежде.

Новини.LIVE рассказывают о том, как понять, что мужчина больше вас не любит.

Реклама
Читайте также:

Признаки, что мужчина перестал вас любить

Не интересуется жизнью женщины

Если мужчина игнорирует женщину и не слушает, когда она рассказывает что-то, это первый признак его безразличия. Партнер, который любит вас, стремится знать обо всем, что происходит в вашей жизни. Ему важны мелочи и детали.

Не заботится о женщине

Желание мужчины заботиться о женщине ярко показывает его настоящие чувства. Если этого нет, даже признания в любви ничего не значат. Ведь забота — это учет потребностей партнерши.

Як зрозуміти, що чоловік більше не кохає вас
Плохие отношения в паре. Фото: Freepik

Не вкладывается в женщину

Мужская любовь и симпатия проявляется через подарки и цветы. Любящий партнер знает, что женщине приятно такое внимание и старается дать его как можно больше.

Не делится своими переживаниями

Если мужчина не любит вас, он просто перестанет говорить о своих тревогах, чувствах и проблемах. Вы не будете знать о его мечтах и планах, ведь, вероятнее всего, вас там просто нет.

Напомним, ранее мы писали о том, какие пять вопросов стоит задать своему мужчине. Они либо скрепят ваши отношения, либо станут началом конца.

Также мы рассказывали о том, ссоры происходят в каждой паре. Важно понимать, кто должен идти первым на примирение.

психология отношения отношения психология отношений мужская психология
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:06 Евровидение-2025 — кто создаст номер для группы Ziferblat

08:02 Соглашение о недрах — Свириденко раскрыла условия для Украины

08:00 UNHCR Ukraine выплатит по 10,8 тыс. грн — кто получит помощь

Text

08:00 США отправили нового посла в Украину — эфир Ранок.LIVE

07:33 Майские заморозки — какая погода будет в Украине сегодня

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:23 Обстрел Запорожья — количество раненых возросло вдвое

07:16 Свитолина в тяжелом матче проиграла Соболенко и не вышла в финал

07:15 Минималка и прожиточный минимум — на что рассчитывать в мае

07:03 Зарплата в Сухопутных войсках ВСУ — какой она будет в мае

07:01 Оплата услуг ЖКХ в ПриватБанке — тарифы и комиссии в 2025 году

08:06 Евровидение-2025 — кто создаст номер для группы Ziferblat

08:02 Соглашение о недрах — Свириденко раскрыла условия для Украины

08:00 UNHCR Ukraine выплатит по 10,8 тыс. грн — кто получит помощь

07:33 Майские заморозки — какая погода будет в Украине сегодня

07:23 Обстрел Запорожья — количество раненых возросло вдвое

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:16 Свитолина в тяжелом матче проиграла Соболенко и не вышла в финал

07:15 Минималка и прожиточный минимум — на что рассчитывать в мае

07:03 Зарплата в Сухопутных войсках ВСУ — какой она будет в мае

07:01 Оплата услуг ЖКХ в ПриватБанке — тарифы и комиссии в 2025 году

06:57 У Путина изменились планы войны в Украине — данные разведки США

22:33 Соглашение о недрах с США — как это отразится на будущем Одесчины

06:33 Как изменилось отношение одесситов к 1 мая — празднуют или нет

30 апреля

22:33 Экстрим для всех — цены на отдых в Затоке в Одесской области

29 апреля

22:33 Туристическая Одесса во время войны — чем может удивить сегодня

28 апреля

22:33 Действительно ли война с Россией на финише — мнения одесситов

26 апреля

07:32 Отчисление из аспирантуры и изменения для студентов, — интервью

25 апреля

22:33 Посевная в Одесской области — будет ли Украина с зерном

06:33 Лекарства в аптеках подешевели на 27% — реакция одесситов

24 апреля

19:47 Цены в одесских магазинах — что подешевело после праздника

06:33 Экономические реалии — выиграет ли Украина от мирового кризиса

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Цветок смерти и одиночества — какое растение нельзя держать дома

22 апреля 2025

Строгие правила на границе — у кого могут отобрать валюту в 2025

18 апреля 2025

Сколько яиц должно быть в корзине на Пасху — символическая цифра

Почему белить деревья строго запрещено — должен знать каждый

19 апреля 2025

Люди с III группой инвалидности — какие льготы будут в мае

21 апреля 2025

Когда сажать кабачки и огурцы весной 2025 — лунный календарь

30 апреля 2025

Поляк признался, что его удивило в украинских супермаркетах

27 апреля 2025

Звонят мошенники — какие номера телефона стоит сразу блокировать

24 апреля 2025

В Украине нашли уникальный цветок — такой видят лишь раз в жизни

Трамп отреагировал на атаку РФ по Киеву и обратился к Путину