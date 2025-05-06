Тривожні ознаки в поведінці підлітка — що має насторожити

Дівчина-підліток. Фото: Freepik

Підлітки постійно шукають себе та готові до викликів і пригод. Цей період їхнього життя зазвичай супроводжується протестами та яскравим самовираженням. Підлітки нерідко вступають у конфлікт з рідними, аби показати свою позицію. Однак як зрозуміти, що це вже переступило за рамки норми? Є кілька ознак, які вкажуть на те, що варто звернутись до психолога.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Різкі зміни настрою

Варто звернути увагу, якщо підліток постійно дратується та сумує. Перепади настрою у такому віці — це нормально. Однак надмірний прояв агресії чи емоцій, що супроводжується розбиттям предметів чи завдання фізичної шкоди, вказує на те, що варто звернутись до спеціаліста.

Соціальна ізоляція

Ще одним тривожним сигналом для батьків може бути відстороненість підлітка. Якщо він повністю уникає друзів та сім'ї, варто поставитись до цього уважніше. Нормою є коли, наприклад, підліток відмовляється йти з вами до родичів, замість цього він йде погуляти з друзями. Однак, коли дитина не виявляє бажання спілкуватися ні з ким, це має насторожити.

Дівчина-підліток тримає в руках скейт. Фото: Pexels

Зниження успішності в школі

Батьки повинні уважніше поставитись до підлітка, якщо він раптово почав погано вчитись. Втрата інтересу до навчання може свідчити про емоційні труднощі.

Зловживання речовинами

Звертатись до фахівця варто одразу ж, якщо підліток почав вживати алкоголь або наркотики. Це може бути його способом уникнення реальності. Ігнорування такого червоного прапорця може призвести до формування залежності на все життя.

Засмучена дівчинка-підліток. Фото: Pexels

Зміни у харчових звичках та сні

Про депресію підлітка можуть свідчити несподівана втрата або набір ваги, безсоння чи надмірний сон. Варто звернутись до спеціаліста, якщо п﻿﻿ідліток їсть на самоті та уникає спільних прийомів їжі. ﻿﻿﻿Також тривожним сигналом можуть бути нав'язливі розмови про вагу, дієти та фігуру.

Розмови про самогубство

Цей пункт вимагає термінової реакції батьків та оточення. Не варто думати, що це все жарти чи намагання привернути до себе увагу. Якщо підліток почав говорити про ймовірну шкоду собі, негайно зверніться з ним до психолога.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, за що ні в якому разі не можна сварити дітей. Це може зіпсувати їхнє майбутнє.

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