Тревожные признаки в поведении подростка — что должно насторожить

Девушка-подросток Фото: Freepik

Подростки постоянно ищут себя и готовы к вызовам и приключениям. Этот период их жизни обычно сопровождается протестами и ярким самовыражением. Подростки нередко вступают в конфликт с родными, чтобы показать свою позицию. Однако, как понять, что это уже переступило за рамки нормы? Есть несколько признаков, которые укажут на то, что стоит обратиться к психологу.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Резкие смены настроения

Стоит обратить внимание, если подросток постоянно раздражается и грустит. Перепады настроения в таком возрасте — это нормально. Однако чрезмерное проявление агрессии или эмоций, сопровождающееся разбиванием предметов или нанесением физического вреда, указывает на то, что стоит обратиться к специалисту.

Социальная изоляция

Еще одним тревожным сигналом для родителей может быть отстраненность подростка. Если он полностью избегает друзей и семьи, стоит отнестись к этому внимательнее. Нормой является когда, например, подросток отказывается идти с вами к родственникам, вместо того он идет погулять с друзьями. Однако, когда ребенок не проявляет желания общаться ни с кем, это должно насторожить.

Девушка-подросток держит в руках скейт. Фото: Pexels

Снижение успеваемости в школе

Родители должны внимательнее отнестись к подростку, если он внезапно начал плохо учиться. Потеря интереса к учебе может свидетельствовать об эмоциональных трудностях.

Злоупотребление веществами

Обращаться к специалисту стоит сразу же, если подросток начал употреблять алкоголь или наркотики. Это может быть его способом избегания реальности. Игнорирование такого красного флажка может привести к формированию зависимости на всю жизнь.

Расстроенная девочка-подросток. Фото: Pexels

Изменения в пищевых привычках и сне

О депрессии подростка могут свидетельствовать неожиданная потеря или набор веса, бессонница или чрезмерный сон. Стоит обратиться к специалисту, если подросток ест в одиночестве и избегает совместных приемов пищи. Также тревожным сигналом могут быть навязчивые разговоры о весе, диетах и фигуре.

Разговоры о самоубийстве

Этот пункт требует срочной реакции родителей и окружения. Не стоит думать, что это все шутки или попытки привлечь к себе внимание. Если подросток начал говорить о вероятном вреде себе, немедленно обратитесь с ним к психологу.

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