З Прощеною неділею 2026 — красиві листівки, проза та щирі вибачення

Прощена неділя — останній день святкування Масниці (Колодія) і один з найважливіших днів у році. Адже саме у це свято ми щиро вибачаємося перед нашими близькими та друзями й даруємо один одному теплі обійми.

Новини.LIVE пропонує вам добірку красивих привітань з Прощеною неділею у прозі, віршах та листівках а також щирі слова вибачення.

З Прощеною неділею 2026 — красиві привітання у прозі

Сьогодні особливий день — Прощена неділя. Нехай ваше серце звільниться від усього, що обтяжувало душу, а образи залишаться у минулому.

***

Вітаю з Прощеною неділею! Прошу пробачення за слова чи вчинки, які могли вас засмутити. Нехай Господь допоможе нам очистити думки, залишити позаду все недобре та наповнити життя здоров'ям, достатком і теплом.

***

Бог прощає нас — і ви мене простіть. Бажаю, щоб на душі стало легко, а в житті запанували світло й надія. З Прощеною неділею!

***

З Прощеною неділею! Нехай цей день наповнить дім миром, навчить терпінню, милосердю й щирому прощенню. Хай у серцях оселиться спокій, а в родині панує злагода.

Прощена неділя 2026 — щирі вибачення

Пробачте мені за все, свідоме і несвідоме. Нехай цей день принесе мир та світло. Хай життя буде сповненим добром.

***

У Прощену неділю особливо хочеться сказати: вибачте, якщо колись ненароком образила чи засмутила. Нехай поруч будуть рідні люди, вірні друзі, а в серці панують любов і спокій.

***

У Прощену неділю щиро прошу у вас пробачення за всі слова й вчинки, що могли образити. Нехай між нами залишаться лише добро і світло.

Привітання з Прощеною неділею у віршах українською мовою

Непомітно день за днем

Тихесенько ми живемо

Й уваги не звертаємо,

Як близьких ображаємо,

Дано в році нам день цілий –

Тихий, світлий і недільний,

Щоб пробачення попросити

І образи відпустити.

***

Всіх цієї неділі

Господь велів прощати,

Творити добро і світлом

Життя наше прикрашати.

Я від душі прошу пробачення

За біль, відчай і рани,

Необережні слова,

За всі помилки і обмани!

Почнімо все спочатку,

Без сліз і без образ,

І в наших душах щастя

Поселиться ураз.

***

У Прощену неділю

Пробач мене, мій друже.

Я каюся і вірю —

Ты шляхетный дуже!

Від душі тобі бажаю

Любові, миру, процвітання!

Я і сам тебе прощаю.

Прийми мої вітання!

***

В Україні свято —

Прощена неділя.

Любі мама й тато,

Пробачте, завинила!

Я ж, в ім'я такого свята,

Щиро всіх простила.

Прощена неділя 2026 — теплі листівки

