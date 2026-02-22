З Прощеною неділею 2026 — красиві листівки, проза та щирі вибачення

Прощена неділя 22 лютого 2026 — теплі листівки та щирі вибачення
Прощена неділя — останній день святкування Масниці (Колодія) і один з найважливіших днів у році. Адже саме у це свято ми щиро вибачаємося перед нашими близькими та друзями й даруємо один одному теплі обійми.
Новини.LIVE пропонує вам добірку красивих привітань з Прощеною неділею у прозі, віршах та листівках а також щирі слова вибачення.
З Прощеною неділею 2026 — красиві привітання у прозі
Сьогодні особливий день — Прощена неділя. Нехай ваше серце звільниться від усього, що обтяжувало душу, а образи залишаться у минулому.
***
Вітаю з Прощеною неділею! Прошу пробачення за слова чи вчинки, які могли вас засмутити. Нехай Господь допоможе нам очистити думки, залишити позаду все недобре та наповнити життя здоров'ям, достатком і теплом.
***
Бог прощає нас — і ви мене простіть. Бажаю, щоб на душі стало легко, а в житті запанували світло й надія. З Прощеною неділею!
***
З Прощеною неділею! Нехай цей день наповнить дім миром, навчить терпінню, милосердю й щирому прощенню. Хай у серцях оселиться спокій, а в родині панує злагода.
Прощена неділя 2026 — щирі вибачення
Пробачте мені за все, свідоме і несвідоме. Нехай цей день принесе мир та світло. Хай життя буде сповненим добром.
***
У Прощену неділю особливо хочеться сказати: вибачте, якщо колись ненароком образила чи засмутила. Нехай поруч будуть рідні люди, вірні друзі, а в серці панують любов і спокій.
***
У Прощену неділю щиро прошу у вас пробачення за всі слова й вчинки, що могли образити. Нехай між нами залишаться лише добро і світло.
Привітання з Прощеною неділею у віршах українською мовою
Непомітно день за днем
Тихесенько ми живемо
Й уваги не звертаємо,
Як близьких ображаємо,
Дано в році нам день цілий –
Тихий, світлий і недільний,
Щоб пробачення попросити
І образи відпустити.
***
Всіх цієї неділі
Господь велів прощати,
Творити добро і світлом
Життя наше прикрашати.
Я від душі прошу пробачення
За біль, відчай і рани,
Необережні слова,
За всі помилки і обмани!
Почнімо все спочатку,
Без сліз і без образ,
І в наших душах щастя
Поселиться ураз.
***
У Прощену неділю
Пробач мене, мій друже.
Я каюся і вірю —
Ты шляхетный дуже!
Від душі тобі бажаю
Любові, миру, процвітання!
Я і сам тебе прощаю.
Прийми мої вітання!
***
В Україні свято —
Прощена неділя.
Любі мама й тато,
Пробачте, завинила!
Я ж, в ім'я такого свята,
Щиро всіх простила.
Прощена неділя 2026 — теплі листівки
