Україна
Поздравления с Прощеным воскресеньем 2026 — теплые открытки

Поздравления с Прощеным воскресеньем 2026 — теплые открытки

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 06:01
Прощеное воскресенье 2026 — открытки, проза и искренние извинения
Прощение в Прощеное воскресенье. Коллаж: Новини.LIVE

Один из самых важных дней в году — Прощеное воскресенье. Именно в этот праздник необходимо искренне извиниться перед близкими и друзьями, подарить им частичку тепла и улыбки.

Новини.LIVE предлагает вам подборку красивых поздравлений с Прощеным воскресеньем в прозе, стихах и открытках а также искренние слова прощения.

Читайте также:

С Прощеным воскресеньем 2026 — красивые поздравления в прозе

Сегодня особый день — Прощеное воскресенье. Пусть ваше сердце освободится от всего, что отягощало душу, а обиды останутся в прошлом.

***

Поздравляю с Прощеным воскресеньем! Прошу прощения за слова или поступки, которые могли вас огорчить. Пусть Господь поможет нам очистить мысли, оставить позади все нехорошее и наполнить жизнь здоровьем, достатком и теплом.

***

Бог прощает нас — и вы меня простите. Желаю, чтобы на душе стало легко, а в жизни воцарились свет и надежда. С Прощеным воскресеньем!

***

С Прощеным воскресеньем! Пусть этот день наполнит дом миром, научит терпению, милосердию и искреннему прощению. Пусть в сердцах поселится покой, а в семье царит согласие.

Прощеное воскресенье 2026 — искренние извинения

Простите меня за все, сознательное и бессознательное. Пусть этот день принесет мир и свет. Пусть жизнь будет полна добром.

***

В Прощеное воскресенье особенно хочется сказать: простите, если когда-то ненароком обидела или огорчила. Пусть рядом будут родные люди, верные друзья, а в сердце царят любовь и покой.

***

В Прощеное воскресенье искренне прошу у вас прощения за все слова и поступки, которые могли обидеть. Пусть между нами останутся только добро и свет.

Поздравления с Прощеным воскресеньем в стихах на украинском языке

Непомітно день за днем
Тихесенько ми живемо
Й уваги не звертаємо,
Як близьких ображаємо,
Дано в році нам день цілий –
Тихий, світлий і недільний,
Щоб пробачення попросити
І образи відпустити.

***

Всіх цієї неділі
Господь велів прощати,
Творити добро і світлом
Життя наше прикрашати.
Я від душі прошу пробачення
За біль, відчай і рани,
Необережні слова,
За всі помилки і обмани!
Почнімо все спочатку,
Без сліз і без образ,
І в наших душах щастя
Поселиться ураз.

***

У Прощену неділю
Пробач мене, мій друже.
Я каюся і вірю — 
Ты шляхетный дуже!
Від душі тобі бажаю
Любові, миру, процвітання!
Я і сам тебе прощаю.
Прийми мої вітання!

***

В Україні свято — 
Прощена неділя.
Любі мама й тато,
Пробачте, завинила!
Я ж, в ім'я такого свята,
Щиро всіх простила.

Прощеное воскресенье 2026 — теплые открытки

Прощена неділя 2026 — щирі вибачення
Открытки с Прощеным воскресеньем. Коллаж: Новини.LIVE
Привітання з Прощеною неділею у листівках
Открытки с Прощеным воскресеньем. Коллаж: Новини.LIVE
Прощена неділя 2026 — теплі листівки
Открытки с Прощеным воскресеньем. Коллаж: Новини.LIVE
З Прощеною неділею 2026 — красиві привітання
Открытки с Прощеным воскресеньем. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, почему Прощеное воскресенье чрезвычайно важный праздник и как правильно просить прощения.

Также узнавайте, в какую дату украинцы будут встречать Пасху в 2026 году.

поздравления открытки пожелания Прощеное воскресенье праздник извинения
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
