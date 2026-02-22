Прощеное воскресенье 2026 — открытки, проза и искренние извинения

Прощение в Прощеное воскресенье. Коллаж: Новини.LIVE

Один из самых важных дней в году — Прощеное воскресенье. Именно в этот праздник необходимо искренне извиниться перед близкими и друзьями, подарить им частичку тепла и улыбки.

Новини.LIVE предлагает вам подборку красивых поздравлений с Прощеным воскресеньем в прозе, стихах и открытках а также искренние слова прощения.

Реклама

Читайте также:

С Прощеным воскресеньем 2026 — красивые поздравления в прозе

Сегодня особый день — Прощеное воскресенье. Пусть ваше сердце освободится от всего, что отягощало душу, а обиды останутся в прошлом.

***

Поздравляю с Прощеным воскресеньем! Прошу прощения за слова или поступки, которые могли вас огорчить. Пусть Господь поможет нам очистить мысли, оставить позади все нехорошее и наполнить жизнь здоровьем, достатком и теплом.

***

Бог прощает нас — и вы меня простите. Желаю, чтобы на душе стало легко, а в жизни воцарились свет и надежда. С Прощеным воскресеньем!

***

С Прощеным воскресеньем! Пусть этот день наполнит дом миром, научит терпению, милосердию и искреннему прощению. Пусть в сердцах поселится покой, а в семье царит согласие.

Прощеное воскресенье 2026 — искренние извинения

Простите меня за все, сознательное и бессознательное. Пусть этот день принесет мир и свет. Пусть жизнь будет полна добром.

***

В Прощеное воскресенье особенно хочется сказать: простите, если когда-то ненароком обидела или огорчила. Пусть рядом будут родные люди, верные друзья, а в сердце царят любовь и покой.

***

В Прощеное воскресенье искренне прошу у вас прощения за все слова и поступки, которые могли обидеть. Пусть между нами останутся только добро и свет.

Поздравления с Прощеным воскресеньем в стихах на украинском языке

Непомітно день за днем

Тихесенько ми живемо

Й уваги не звертаємо,

Як близьких ображаємо,

Дано в році нам день цілий –

Тихий, світлий і недільний,

Щоб пробачення попросити

І образи відпустити.

***

Всіх цієї неділі

Господь велів прощати,

Творити добро і світлом

Життя наше прикрашати.

Я від душі прошу пробачення

За біль, відчай і рани,

Необережні слова,

За всі помилки і обмани!

Почнімо все спочатку,

Без сліз і без образ,

І в наших душах щастя

Поселиться ураз.

***

У Прощену неділю

Пробач мене, мій друже.

Я каюся і вірю —

Ты шляхетный дуже!

Від душі тобі бажаю

Любові, миру, процвітання!

Я і сам тебе прощаю.

Прийми мої вітання!

***

В Україні свято —

Прощена неділя.

Любі мама й тато,

Пробачте, завинила!

Я ж, в ім'я такого свята,

Щиро всіх простила.

Прощеное воскресенье 2026 — теплые открытки

Открытки с Прощеным воскресеньем. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Прощеным воскресеньем. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Прощеным воскресеньем. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Прощеным воскресеньем. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, почему Прощеное воскресенье чрезвычайно важный праздник и как правильно просить прощения.

Также узнавайте, в какую дату украинцы будут встречать Пасху в 2026 году.