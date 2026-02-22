Прощеное воскресенье 2026 — открытки, проза и искренние извинения

Поздравления с Прощеным воскресеньем 2026 — теплые открытки
Один из самых важных дней в году — Прощеное воскресенье. Именно в этот праздник необходимо искренне извиниться перед близкими и друзьями, подарить им частичку тепла и улыбки.
С Прощеным воскресеньем 2026 — красивые поздравления в прозе
Сегодня особый день — Прощеное воскресенье. Пусть ваше сердце освободится от всего, что отягощало душу, а обиды останутся в прошлом.
***
Поздравляю с Прощеным воскресеньем! Прошу прощения за слова или поступки, которые могли вас огорчить. Пусть Господь поможет нам очистить мысли, оставить позади все нехорошее и наполнить жизнь здоровьем, достатком и теплом.
***
Бог прощает нас — и вы меня простите. Желаю, чтобы на душе стало легко, а в жизни воцарились свет и надежда. С Прощеным воскресеньем!
***
С Прощеным воскресеньем! Пусть этот день наполнит дом миром, научит терпению, милосердию и искреннему прощению. Пусть в сердцах поселится покой, а в семье царит согласие.
Прощеное воскресенье 2026 — искренние извинения
Простите меня за все, сознательное и бессознательное. Пусть этот день принесет мир и свет. Пусть жизнь будет полна добром.
***
В Прощеное воскресенье особенно хочется сказать: простите, если когда-то ненароком обидела или огорчила. Пусть рядом будут родные люди, верные друзья, а в сердце царят любовь и покой.
***
В Прощеное воскресенье искренне прошу у вас прощения за все слова и поступки, которые могли обидеть. Пусть между нами останутся только добро и свет.
Поздравления с Прощеным воскресеньем в стихах на украинском языке
Непомітно день за днем
Тихесенько ми живемо
Й уваги не звертаємо,
Як близьких ображаємо,
Дано в році нам день цілий –
Тихий, світлий і недільний,
Щоб пробачення попросити
І образи відпустити.
***
Всіх цієї неділі
Господь велів прощати,
Творити добро і світлом
Життя наше прикрашати.
Я від душі прошу пробачення
За біль, відчай і рани,
Необережні слова,
За всі помилки і обмани!
Почнімо все спочатку,
Без сліз і без образ,
І в наших душах щастя
Поселиться ураз.
***
У Прощену неділю
Пробач мене, мій друже.
Я каюся і вірю —
Ты шляхетный дуже!
Від душі тобі бажаю
Любові, миру, процвітання!
Я і сам тебе прощаю.
Прийми мої вітання!
***
В Україні свято —
Прощена неділя.
Любі мама й тато,
Пробачте, завинила!
Я ж, в ім'я такого свята,
Щиро всіх простила.
Прощеное воскресенье 2026 — теплые открытки
