Прощена неділя 2026 — яких заборон дотримуватись, що принесе щастя на увесь рік

Прощена неділя 2026 — що не можна робити, щоб не відлякати щастя
За день до Великого посту українські віряни відзначають одне з найважливіших свят — Прощену неділю. Цьогоріч вона припадає на 22 лютого. Саме в цей день заведено просити пробачення у рідних, друзів і навіть тих, із ким давно втрачено зв'язок. Вважається, що без прощення неможливо увійти в піст із легким серцем. Крім того, є й заборони, яких наші предки дотримувалися, щоб не відвернути від себе щастя та добробут.
Новини.LIVE розповідає, що не можна робити, як правильно провести свято та які прикмети пов'язані з цим днем.
Що не можна робити у Прощену неділю — головні заборони
Цей день сповнений важливих заборон, які направлені на збереження миру та злагоди. У Прощену неділю категорично не можна:
- брехати — вважається страшним гріхом цього дня;
- обмовляти та пліткувати — Прощена неділя покликана відновлювати стосунки, а не поглиблювати конфлікти;
- сваритися та бажати комусь зла — негативні думки й побажання повертаються до того, хто їх промовляє;
- злитися — злість цього дня може "закрити" щастя на весь рік;
- тримати образи — непрощені образи — це духовний тягар, якщо не відпустити їх, вони переслідуватимуть людину весь рік;
- скупитися та відмовляти в допомозі — відмова підтримати ближнього вважається проявом черствості та відлякує добробут;
- переїдати — стриманість допомагає налаштуватися на піст;
- вживати алкоголь — не дає налаштуватися на піст;
- влаштовувати гучні розваги — день має бути спокійним;
- займатися рукоділлям чи важкою фізичною працею — у народі вірили, що це може "перетягнути" турботи у піст. Краще присвятити час молитві та родині;
- починати генеральне прибирання — день необхідно присвятити молитвам та близьким.
Як правильно провести Прощену неділю
Головна традиція цього свята — щиро попросити пробачення і самому пробачити. Зазвичай говорять прості слова: "Пробач мені", а у відповідь чують: "Бог простить, і я прощаю". Важливо, щоб це йшло від серця, а не було формальністю.
У цей день варто:
- відвідати храм і взяти участь у вечірньому богослужінні;
- помолитися за прощення власних гріхів;
- провести час із родиною у спокійній атмосфері;
- зробити добру справу — допомогти нужденним або підтримати тих, хто потребує уваги.
Народні прикмети на Прощену неділю
У народі з цим днем пов'язано багато прикмет:
- Сонячна погода — влітку буде щедрий урожай ягід.
- Східний вітер — до швидкого потепління.
- Південний вітер — до теплої, але дощової погоди.
- Північний вітер — до холодів.
- Ранній приліт граків — до неврожайного року.
