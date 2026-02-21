Прощена неділя 2026 — яких заборон дотримуватись, що принесе щастя на увесь рік

Святкування Прощеної неділі. Колаж: Новини.LIVE

За день до Великого посту українські віряни відзначають одне з найважливіших свят — Прощену неділю. Цьогоріч вона припадає на 22 лютого. Саме в цей день заведено просити пробачення у рідних, друзів і навіть тих, із ким давно втрачено зв'язок. Вважається, що без прощення неможливо увійти в піст із легким серцем. Крім того, є й заборони, яких наші предки дотримувалися, щоб не відвернути від себе щастя та добробут.

Що не можна робити у Прощену неділю — головні заборони

Цей день сповнений важливих заборон, які направлені на збереження миру та злагоди. У Прощену неділю категорично не можна:

брехати — вважається страшним гріхом цього дня;

— вважається страшним гріхом цього дня; обмовляти та пліткувати — Прощена неділя покликана відновлювати стосунки, а не поглиблювати конфлікти;

— Прощена неділя покликана відновлювати стосунки, а не поглиблювати конфлікти; сваритися та бажати комусь зла — негативні думки й побажання повертаються до того, хто їх промовляє;

— негативні думки й побажання повертаються до того, хто їх промовляє; злитися — злість цього дня може "закрити" щастя на весь рік;

— злість цього дня може "закрити" щастя на весь рік; тримати образи — непрощені образи — це духовний тягар, якщо не відпустити їх, вони переслідуватимуть людину весь рік;

— непрощені образи — це духовний тягар, якщо не відпустити їх, вони переслідуватимуть людину весь рік; скупитися та відмовляти в допомозі — відмова підтримати ближнього вважається проявом черствості та відлякує добробут;

— відмова підтримати ближнього вважається проявом черствості та відлякує добробут; переїдати — стриманість допомагає налаштуватися на піст;

— стриманість допомагає налаштуватися на піст; вживати алкоголь — не дає налаштуватися на піст;

— не дає налаштуватися на піст; влаштовувати гучні розваги — день має бути спокійним;

— день має бути спокійним; займатися рукоділлям чи важкою фізичною працею — у народі вірили, що це може "перетягнути" турботи у піст. Краще присвятити час молитві та родині;

— у народі вірили, що це може "перетягнути" турботи у піст. Краще присвятити час молитві та родині; починати генеральне прибирання — день необхідно присвятити молитвам та близьким.

Як правильно провести Прощену неділю

Головна традиція цього свята — щиро попросити пробачення і самому пробачити. Зазвичай говорять прості слова: "Пробач мені", а у відповідь чують: "Бог простить, і я прощаю". Важливо, щоб це йшло від серця, а не було формальністю.

У цей день варто:

відвідати храм і взяти участь у вечірньому богослужінні;

помолитися за прощення власних гріхів;

провести час із родиною у спокійній атмосфері;

зробити добру справу — допомогти нужденним або підтримати тих, хто потребує уваги.

Народні прикмети на Прощену неділю

У народі з цим днем пов'язано багато прикмет:

Сонячна погода — влітку буде щедрий урожай ягід.

Східний вітер — до швидкого потепління.

Південний вітер — до теплої, але дощової погоди.

Північний вітер — до холодів.

Ранній приліт граків — до неврожайного року.

