Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Прощена неділя 2026 — що не можна робити, щоб не відлякати щастя

Прощена неділя 2026 — що не можна робити, щоб не відлякати щастя

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 16:44
Прощена неділя 2026 — яких заборон дотримуватись, що принесе щастя на увесь рік
Святкування Прощеної неділі. Колаж: Новини.LIVE

За день до Великого посту українські віряни відзначають одне з найважливіших свят — Прощену неділю. Цьогоріч вона припадає на 22 лютого. Саме в цей день заведено просити пробачення у рідних, друзів і навіть тих, із ким давно втрачено зв'язок. Вважається, що без прощення неможливо увійти в піст із легким серцем. Крім того, є й заборони, яких наші предки дотримувалися, щоб не відвернути від себе щастя та добробут.

Новини.LIVE розповідає, що не можна робити, як правильно провести свято та які прикмети пов'язані з цим днем.

Реклама
Читайте також:

Що не можна робити у Прощену неділю — головні заборони

Цей день сповнений важливих заборон, які направлені на збереження миру та злагоди. У Прощену неділю категорично не можна: 

  • брехати — вважається страшним гріхом цього дня;
  • обмовляти та пліткувати — Прощена неділя покликана відновлювати стосунки, а не поглиблювати конфлікти;
  • сваритися та бажати комусь зла — негативні думки й побажання повертаються до того, хто їх промовляє;
  • злитися — злість цього дня може "закрити" щастя на весь рік;
  • тримати образи — непрощені образи — це духовний тягар, якщо не відпустити їх, вони переслідуватимуть людину весь рік;
  • скупитися та відмовляти в допомозі — відмова підтримати ближнього вважається проявом черствості та відлякує добробут;
  • переїдати — стриманість допомагає налаштуватися на піст;
  • вживати алкоголь — не дає налаштуватися на піст;
  • влаштовувати гучні розваги — день має бути спокійним;
  • займатися рукоділлям чи важкою фізичною працею — у народі вірили, що це може "перетягнути" турботи у піст. Краще присвятити час молитві та родині;
  • починати генеральне прибирання — день необхідно присвятити молитвам та близьким.

 

Що не можна робити у Прощену неділю — головні заборони
Жінка молиться у церкві. Фото: google.com

Як правильно провести Прощену неділю

Головна традиція цього свята — щиро попросити пробачення і самому пробачити. Зазвичай говорять прості слова: "Пробач мені", а у відповідь чують: "Бог простить, і я прощаю". Важливо, щоб це йшло від серця, а не було формальністю.

У цей день варто:

  • відвідати храм і взяти участь у вечірньому богослужінні;
  • помолитися за прощення власних гріхів;
  • провести час із родиною у спокійній атмосфері;
  • зробити добру справу — допомогти нужденним або підтримати тих, хто потребує уваги.

Народні прикмети на Прощену неділю

У народі з цим днем пов'язано багато прикмет:

  • Сонячна погода — влітку буде щедрий урожай ягід.
  • Східний вітер — до швидкого потепління.
  • Південний вітер — до теплої, але дощової погоди.
  • Північний вітер — до холодів.
  • Ранній приліт граків — до неврожайного року.

Раніше ми розповідали, як правильно просити вибачення у Прощену неділю, що треба казати та що відповідати.

Наближається перший місяць весни, тож пропонуємо вам ознайомитися з церковним календарем свят на березень 2026 року, який допоможе не пропустити важливі події місяця.

прикмети традиції заборони Прощена неділя свято
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації