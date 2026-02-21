Видео
Армия
Что нельзя делать в Прощеное воскресенье — можно отпугнуть счастье

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье — можно отпугнуть счастье

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 16:44
Прощеное воскресенье 2026 — что нельзя делать, традиции и приметы дня
Празднование Прощеного воскресенья. Коллаж: Новини.LIVE

Один з важнейших праздников, который отмечают за день до Великого поста, — Прощеное воскресенье. В этом году оно приходится на 22 февраля. Именно в этот день принято просить прощения, чтобы войти в пост с легким сердцем. Также в праздник существуют запреты, которых придерживались, чтобы не отпугнуть счастье и благополучие. 

Новини.LIVE рассказывает, что нельзя делать, как правильно провести праздник и какие приметы связаны с этим днем.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье — главные запреты

Этот день полон важных запретов, которые направлены на сохранение мира и согласия. В Прощеное воскресенье категорически нельзя:

  • лгать — считается страшным грехом этого дня;
  • клеветать и сплетничать — Прощеное воскресенье призвано восстанавливать отношения, а не углублять конфликты;
  • ссориться и желать кому-то зла — негативные мысли и пожелания возвращаются к тому, кто их произносит;
  • злиться — злость в этот день может "закрыть" счастье на весь год;
  • держать обиды — непрощенные обиды — это духовный груз, если не отпустить их, они будут преследовать человека весь год;
  • скупиться и отказывать в помощи — отказ поддержать ближнего считается проявлением черствости и отпугивает благосостояние;
  • переедать — сдержанность помогает настроиться на пост;
  • употреблять алкоголь — не дает настроиться на пост;
  • устраивать шумные развлечения — день должен быть спокойным;
  • заниматься рукоделием или тяжелым физическим трудом — в народе верили, что это может "перетянуть" заботы в пост. Лучше посвятить время молитве и семье;
  • начинать генеральную уборку — день необходимо посвятить молитвам и близким.

 

Що не можна робити у Прощену неділю — головні заборони
Женщина молится в церкви. Фото: google.com

Как правильно провести Прощеное воскресенье

Главная традиция этого праздника — искренне попросить прощения и самому простить. Обычно говорят простые слова: "Прости меня", а в ответ слышат: "Бог простит, и я прощаю". Важно, чтобы это шло от сердца, а не было формальностью.

В этот день стоит:

  • посетить храм и принять участие в вечернем богослужении;
  • помолиться за прощение собственных грехов;
  • провести время с семьей в спокойной атмосфере;
  • сделать доброе дело — помочь нуждающимся или поддержать тех, кто нуждается во внимании.

Народные приметы на Прощеное воскресенье

В народе с этим днем связано много примет:

  • Солнечная погода — летом будет щедрый урожай ягод.
  • Восточный ветер — к быстрому потеплению.
  • Южный ветер — к теплой, но дождливой погоде.
  • Северный ветер — к холодам.
  • Ранний прилет грачей — к неурожайному году.

Ранее мы рассказывали, как правильно просить прощения в Прощеное воскресенье, что надо говорить и что отвечать.

Приближается первый месяц весны, поэтому предлагаем вам ознакомиться с церковным календарем праздников на март 2026 года, который поможет не пропустить важные события месяца.

приметы традиции запреты Прощеное воскресенье праздник
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
