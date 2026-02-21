Прощеное воскресенье 2026 — что нельзя делать, традиции и приметы дня

Празднование Прощеного воскресенья. Коллаж: Новини.LIVE

Один з важнейших праздников, который отмечают за день до Великого поста, — Прощеное воскресенье. В этом году оно приходится на 22 февраля. Именно в этот день принято просить прощения, чтобы войти в пост с легким сердцем. Также в праздник существуют запреты, которых придерживались, чтобы не отпугнуть счастье и благополучие.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье — главные запреты

Этот день полон важных запретов, которые направлены на сохранение мира и согласия. В Прощеное воскресенье категорически нельзя:

лгать — считается страшным грехом этого дня;

— считается страшным грехом этого дня; клеветать и сплетничать — Прощеное воскресенье призвано восстанавливать отношения, а не углублять конфликты;

— Прощеное воскресенье призвано восстанавливать отношения, а не углублять конфликты; ссориться и желать кому-то зла — негативные мысли и пожелания возвращаются к тому, кто их произносит;

— негативные мысли и пожелания возвращаются к тому, кто их произносит; злиться — злость в этот день может "закрыть" счастье на весь год;

— злость в этот день может "закрыть" счастье на весь год; держать обиды — непрощенные обиды — это духовный груз, если не отпустить их, они будут преследовать человека весь год;

— непрощенные обиды — это духовный груз, если не отпустить их, они будут преследовать человека весь год; скупиться и отказывать в помощи — отказ поддержать ближнего считается проявлением черствости и отпугивает благосостояние;

— отказ поддержать ближнего считается проявлением черствости и отпугивает благосостояние; переедать — сдержанность помогает настроиться на пост;

— сдержанность помогает настроиться на пост; употреблять алкоголь — не дает настроиться на пост;

— не дает настроиться на пост; устраивать шумные развлечения — день должен быть спокойным;

— день должен быть спокойным; заниматься рукоделием или тяжелым физическим трудом — в народе верили, что это может "перетянуть" заботы в пост. Лучше посвятить время молитве и семье;

— в народе верили, что это может "перетянуть" заботы в пост. Лучше посвятить время молитве и семье; начинать генеральную уборку — день необходимо посвятить молитвам и близким.

Женщина молится в церкви. Фото: google.com

Как правильно провести Прощеное воскресенье

Главная традиция этого праздника — искренне попросить прощения и самому простить. Обычно говорят простые слова: "Прости меня", а в ответ слышат: "Бог простит, и я прощаю". Важно, чтобы это шло от сердца, а не было формальностью.

В этот день стоит:

посетить храм и принять участие в вечернем богослужении;

помолиться за прощение собственных грехов;

провести время с семьей в спокойной атмосфере;

сделать доброе дело — помочь нуждающимся или поддержать тех, кто нуждается во внимании.

Народные приметы на Прощеное воскресенье

В народе с этим днем связано много примет:

Солнечная погода — летом будет щедрый урожай ягод.

Восточный ветер — к быстрому потеплению.

Южный ветер — к теплой, но дождливой погоде.

Северный ветер — к холодам.

Ранний прилет грачей — к неурожайному году.

