Прощеное воскресенье 2026 — что нельзя делать, традиции и приметы дня

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье — можно отпугнуть счастье
Один з важнейших праздников, который отмечают за день до Великого поста, — Прощеное воскресенье. В этом году оно приходится на 22 февраля. Именно в этот день принято просить прощения, чтобы войти в пост с легким сердцем. Также в праздник существуют запреты, которых придерживались, чтобы не отпугнуть счастье и благополучие.
Новини.LIVE рассказывает, что нельзя делать, как правильно провести праздник и какие приметы связаны с этим днем.
Что нельзя делать в Прощеное воскресенье — главные запреты
Этот день полон важных запретов, которые направлены на сохранение мира и согласия. В Прощеное воскресенье категорически нельзя:
- лгать — считается страшным грехом этого дня;
- клеветать и сплетничать — Прощеное воскресенье призвано восстанавливать отношения, а не углублять конфликты;
- ссориться и желать кому-то зла — негативные мысли и пожелания возвращаются к тому, кто их произносит;
- злиться — злость в этот день может "закрыть" счастье на весь год;
- держать обиды — непрощенные обиды — это духовный груз, если не отпустить их, они будут преследовать человека весь год;
- скупиться и отказывать в помощи — отказ поддержать ближнего считается проявлением черствости и отпугивает благосостояние;
- переедать — сдержанность помогает настроиться на пост;
- употреблять алкоголь — не дает настроиться на пост;
- устраивать шумные развлечения — день должен быть спокойным;
- заниматься рукоделием или тяжелым физическим трудом — в народе верили, что это может "перетянуть" заботы в пост. Лучше посвятить время молитве и семье;
- начинать генеральную уборку — день необходимо посвятить молитвам и близким.
Как правильно провести Прощеное воскресенье
Главная традиция этого праздника — искренне попросить прощения и самому простить. Обычно говорят простые слова: "Прости меня", а в ответ слышат: "Бог простит, и я прощаю". Важно, чтобы это шло от сердца, а не было формальностью.
В этот день стоит:
- посетить храм и принять участие в вечернем богослужении;
- помолиться за прощение собственных грехов;
- провести время с семьей в спокойной атмосфере;
- сделать доброе дело — помочь нуждающимся или поддержать тех, кто нуждается во внимании.
Народные приметы на Прощеное воскресенье
В народе с этим днем связано много примет:
- Солнечная погода — летом будет щедрый урожай ягод.
- Восточный ветер — к быстрому потеплению.
- Южный ветер — к теплой, но дождливой погоде.
- Северный ветер — к холодам.
- Ранний прилет грачей — к неурожайному году.
Ранее мы рассказывали, как правильно просить прощения в Прощеное воскресенье, что надо говорить и что отвечать.
Приближается первый месяц весны, поэтому предлагаем вам ознакомиться с церковным календарем праздников на март 2026 года, который поможет не пропустить важные события месяца.
Читайте Новини.LIVE!