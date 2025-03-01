Що не можна робити у Прощену неділю 2025 — як правильно вибачатися

Дві вірянки біля свічок у церкві. Фото: Pexels

Перед початком Великого посту люди святкують Прощену неділю, яка цього року припадає на друге березня. Ми розповідаємо, чим категорично не можна займатися цього дня і як правильно просити пробачення, щоб не зіпсувати стосунки з близькими.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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У Прощену неділю прийнято просити пробачення і вибачати людей за всі образи і гріхи. Якщо ви будете ігнорувати прохання про прощення, воно залишиться на вашій совісті. До того ж, існують певні заборони, яких важливо дотримуватися цього дня, і важливі слова, які потрібно сказати у Прощену неділю.

Молода жінка, яка молиться. Фото: Pexels

Чим не можна займатися в Прощену неділю

В неділю, другого березня, не можна тримати образи і не пробачати тих, хто просить пробачення. До того ж, як і в будь-яке свято, в Прощену неділю категорично не можна говорити і думати про погане, гніватися і сваритися.

Також не варто брехати, оскільки неправдиві слова стануть важким тягарем на душі, відмовляти у допомозі та бути жадібним. Ще не можна в Прощену неділю пити алкогольні напої, їсти багато їжі або влаштовувати гучні святкові заходи.

Як правильно вибачатися в Прощену неділю

Взагалі можна говорити будь-які щирі слова, вибачаючись перед людиною. Але зазвичай прийнято говорити "Пробач мене" і відповідати на пробачення "Бог простить, і я прощаю". Якщо ви ще не готові пробачити людині, тоді говоріть просто "Бог пробачить".

Тому обов’язково просіть пробачення і пробачайте всіх рідних і близьких, щоб очистити свою душу перед духовним випробуванням, тобто, перед Великим постом.

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