Что нельзя делать в Прощеное воскресенье 2025 — как правильно извиняться

Две верующие возле свечей в церкви. Фото: Pexels

Перед началом Великого поста люди празднуют Прощеное воскресенье, которое в этом году приходится на второе марта. Мы рассказываем, чем категорически нельзя заниматься в этот день и как правильно просить прощения, чтобы не испортить отношения с близкими.

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В Прощеное воскресенье принято просить прощения и прощать людей за все обиды и грехи. Если вы будете игнорировать просьбу о прощении, оно останется на вашей совести. К тому же, существуют определенные запреты, которых важно придерживаться в этот день, и важные слова, которые нужно сказать в Прощеное воскресенье.

Молодая женщина, которая молится. Фото: Pexels

Чем нельзя заниматься в Прощеное воскресенье

В воскресенье, второго марта, нельзя держать обиды и не прощать тех, кто просит прощения. К тому же, как и в любой праздник, в Прощеное воскресенье категорически нельзя говорить и думать о плохом, злиться и ссориться.

Также не стоит врать, поскольку неправдивые слова станут тяжелым грузом на душе, отказывать в помощи и быть жадным. Еще нельзя в Прощеное воскресенье пить алкогольные напитки, есть много еды или устраивать шумные праздничные мероприятия.

Как правильно извиняться в Прощеное воскресенье

Вообще можно говорить любые искренние слова, извиняясь перед человеком. Но обычно принято говорить "Прости меня" и отвечать на прощение "Бог простит, и я прощаю". Если вы еще не готовы простить человека, тогда говорите просто "Бог простит".

Поэтому обязательно просите прощение и прощайте всех родных и близких, чтобы очистить свою душу перед духовным испытанием, то есть, перед Великим постом.

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