Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Привітання з Водохрещем 2025 — найкращі листівки та побажання arrow

Привітання з Водохрещем 2025 — найкращі листівки та побажання

19 січня 2025 00:11
Світлана Конюшенко - Редактор
З Водохрещем 2025 — душевні побажання своїми словами та красиві листівки
Святкування Хрещення Господнього в Броварах. Фото: brovary.net.ua
Світлана Конюшенко - Редактор

За старим церковним календарем, велике християнське свято — Хрещення Господнє, Йордан або Водохреще українці відзначають сьогодні, 19 січня. Традиційно, віряни цього дня відвідують богослужіння та освячують воду в храмах. І, звичайно, у цю дату заведено вітати близьких, друзів, знайомих та колег, бажати один одному здоров'я, добробуту та миру.

Новини.LIVE підготував добірку найкращих привітань з Водохрещем 2025 року своїми словами, у прозі, віршах та листівках.  

Читайте також:

З Водохрещем 2025 — щирі привітання у віршах українською мовою

Нехай водиця із Йордану,
Вас сьогодні освятить,
Бажаю бути вам здоровим,
Вітаю вас із Хрещенням Христовим!

***

У Йорданську цю годину
Віншую Вашу всю родину!
Хай рід Ваш славиться в народі,
Хай прибуває в Вашім роді!
Я Вас усіх поздоровляю,
Щастя-радості бажаю.

***

Хай в вашій оселі радість панує,
Христос охрестився, мир світу дарує,
Щоб мали ви міцне здоров'я,
Щоб сповнилися мудрості й сил,
Щоб кожен день уже сьогодні,
Лиш тільки радість приносив!

***

Мороз лютує за вікном,
Тріщать дрова у пічці,
Освятилася вода,
В озері та в річці!
Йордан вийшов з берегів,
Богові вклонився,
Радісно затанцював,
Бо Христос Хрестився!
Зі святом!

***

З Хрещенням вітаю щиро!
Щоб жили усі щасливо,
В мирі, злагоді, любові,
У достатку і здоров'ї.
Янгол хай охороняє,
І Господь благословляє.
Радості та благодаті,
Щастя, щоб було у хаті!

***

З Водохрещем вас вітаю!
Хай Господь благословляє.
Щоб у водичку поринання
Призвело до покаяння!
Вам бажаю всепрощення
Різних помислів, думок.
Щоб Господь явився з миром
У ваш сімейний затишок!
Янгол — Божий охоронець,
По життю, щоб проводжав.
Та всі задуми життєві
Вам із Богом дарував!

***

З Водохрещем вас вітаю!
Долі гарної бажаю.
Хай очистить вас водиця,
Допоможе вам зцілиться
Від тривог і від хвороб,
Від невдалих різних спроб,
Від образ та від печалей.
Хай чекає рік вас вдалий!

Привітання з Хрещенням Господнім своїми словами та у прозі 

Вітаю з Водохрещем! Нехай освячена вода змиє всі турботи, тривоги та смуток, наповнить ваше життя гармонією та щастям. Бажаю миру, любові та світла в кожному дні.

***

Щиро вітаю з Хрещенням Господнім! Нехай Господнє благословення оберігає вашу родину та дарує віру в мир та злагоду!

***

Вітаю зі святом! Нехай цей день наповнить ваше життя світлом і благодаттю. Нехай усі ваші молитви будуть почуті, а родина завжди відчуває підтримку й любов. Будьте щасливі та здорові!

***

З Хрещенням Господнім! Нехай освячена вода зміцнить ваше здоров'я, а серце сповниться радістю й теплом. Бажаю, щоб у вашому домі завжди панували мир, затишок і достаток, а всі негаразди залишилися в минулому.

***

Вітаємо вас із Водохрещем! Бажаємо сталевої витримки, щирої віри та міцного здоров'я. Нехай Господнє благословення буде з вами, а свята вода змиє всі страхи й тривоги.

***

З Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб цей святковий день приніс у ваше життя спокій і добробут. Нехай свята вода змиє всі тривоги й печалі, а світло надії та любові завжди осяває ваш шлях.

***

Вітаю з Водохрещем! У цей непростий час бажаю кожному українцю зберегти надію, віру та любов. Нехай свята вода змиє всі болі війни, а Господь подарує нашій землі спокій і відновлення.

***

З Водохрещем Христовим! Бажаю, щоб мирне небо швидше повернулося над нашою країною, а в кожній родині панували любов і спокій. Нехай свята вода зцілить наш народ і подарує силу для нових перемог.

Красиві листівки з Водохрещем 2025 

Красиві листівки з Водохрещем 2025
Привітання з Водохрещем 2025. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Хрещенням Господнім 2025 року
Привітання з Водохрещем 2025. Фото: Новини.LIVE
З Водохрещем 2025 — красиві листівки
Привітання з Водохрещем 2025. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Хрещенням Господнім 2025 року

 

 

Раніше ми ділилися церковним календарем свят на січень 2025 року. Ознайомтесь, щоб не пропустити важливі релігійні події.

Також пропонуємо дізнатися, коли православні та католики в Україні святкуватимуть Великдень 2025 року. 

привітання листівки Водохреща побажання 19 січня свято

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:26 В "Азов" потрібні люди, які знаються на БпЛА — яка зарплата

02:27 Спецслужби РФ почали вербувати поляків — яка у них мета

01:32 Чоловік пройшов ВЛК, але проігнорував службу — рішення суду

01:30 Ці люди можуть спрощено отримати відстрочку — рішення Кабміну

01:11 Черговий ятаган у спину — Сирія заборонила товари з Росії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:31 У столиці повітряна тривога — що летить на Київ

00:30 Бронювання через "Дію" — чи треба потім відвідувати ТЦК

00:20 TikTok, Reels та Shorts є причиною деградації — доведено вченими

00:08 Штурми росіян на милицях — у ЦПД пояснили нову тактику ворога

00:01 Мілевський і Алієв возз'єдналися — вони знову зіграють у команді

03:26 В "Азов" потрібні люди, які знаються на БпЛА — яка зарплата

02:27 Спецслужби РФ почали вербувати поляків — яка у них мета

01:32 Чоловік пройшов ВЛК, але проігнорував службу — рішення суду

01:30 Ці люди можуть спрощено отримати відстрочку — рішення Кабміну

01:11 Черговий ятаган у спину — Сирія заборонила товари з Росії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:31 У столиці повітряна тривога — що летить на Київ

00:30 Бронювання через "Дію" — чи треба потім відвідувати ТЦК

00:20 TikTok, Reels та Shorts є причиною деградації — доведено вченими

00:08 Штурми росіян на милицях — у ЦПД пояснили нову тактику ворога

00:01 Мілевський і Алієв возз'єдналися — вони знову зіграють у команді

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

17 січня 2025

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році