З Водохрещем 2025 — душевні побажання своїми словами та красиві листівки

Привітання з Водохрещем 2025 — найкращі листівки та побажання
За старим церковним календарем, велике християнське свято — Хрещення Господнє, Йордан або Водохреще українці відзначають сьогодні, 19 січня. Традиційно, віряни цього дня відвідують богослужіння та освячують воду в храмах. І, звичайно, у цю дату заведено вітати близьких, друзів, знайомих та колег, бажати один одному здоров'я, добробуту та миру.
Новини.LIVE підготував добірку найкращих привітань з Водохрещем 2025 року своїми словами, у прозі, віршах та листівках.
З Водохрещем 2025 — щирі привітання у віршах українською мовою
Нехай водиця із Йордану,
Вас сьогодні освятить,
Бажаю бути вам здоровим,
Вітаю вас із Хрещенням Христовим!
***
У Йорданську цю годину
Віншую Вашу всю родину!
Хай рід Ваш славиться в народі,
Хай прибуває в Вашім роді!
Я Вас усіх поздоровляю,
Щастя-радості бажаю.
***
Хай в вашій оселі радість панує,
Христос охрестився, мир світу дарує,
Щоб мали ви міцне здоров'я,
Щоб сповнилися мудрості й сил,
Щоб кожен день уже сьогодні,
Лиш тільки радість приносив!
***
Мороз лютує за вікном,
Тріщать дрова у пічці,
Освятилася вода,
В озері та в річці!
Йордан вийшов з берегів,
Богові вклонився,
Радісно затанцював,
Бо Христос Хрестився!
Зі святом!
***
З Хрещенням вітаю щиро!
Щоб жили усі щасливо,
В мирі, злагоді, любові,
У достатку і здоров'ї.
Янгол хай охороняє,
І Господь благословляє.
Радості та благодаті,
Щастя, щоб було у хаті!
***
З Водохрещем вас вітаю!
Хай Господь благословляє.
Щоб у водичку поринання
Призвело до покаяння!
Вам бажаю всепрощення
Різних помислів, думок.
Щоб Господь явився з миром
У ваш сімейний затишок!
Янгол — Божий охоронець,
По життю, щоб проводжав.
Та всі задуми життєві
Вам із Богом дарував!
***
З Водохрещем вас вітаю!
Долі гарної бажаю.
Хай очистить вас водиця,
Допоможе вам зцілиться
Від тривог і від хвороб,
Від невдалих різних спроб,
Від образ та від печалей.
Хай чекає рік вас вдалий!
Привітання з Хрещенням Господнім своїми словами та у прозі
Вітаю з Водохрещем! Нехай освячена вода змиє всі турботи, тривоги та смуток, наповнить ваше життя гармонією та щастям. Бажаю миру, любові та світла в кожному дні.
***
Щиро вітаю з Хрещенням Господнім! Нехай Господнє благословення оберігає вашу родину та дарує віру в мир та злагоду!
***
Вітаю зі святом! Нехай цей день наповнить ваше життя світлом і благодаттю. Нехай усі ваші молитви будуть почуті, а родина завжди відчуває підтримку й любов. Будьте щасливі та здорові!
***
З Хрещенням Господнім! Нехай освячена вода зміцнить ваше здоров'я, а серце сповниться радістю й теплом. Бажаю, щоб у вашому домі завжди панували мир, затишок і достаток, а всі негаразди залишилися в минулому.
***
Вітаємо вас із Водохрещем! Бажаємо сталевої витримки, щирої віри та міцного здоров'я. Нехай Господнє благословення буде з вами, а свята вода змиє всі страхи й тривоги.
***
З Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб цей святковий день приніс у ваше життя спокій і добробут. Нехай свята вода змиє всі тривоги й печалі, а світло надії та любові завжди осяває ваш шлях.
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Вітаю з Водохрещем! У цей непростий час бажаю кожному українцю зберегти надію, віру та любов. Нехай свята вода змиє всі болі війни, а Господь подарує нашій землі спокій і відновлення.
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З Водохрещем Христовим! Бажаю, щоб мирне небо швидше повернулося над нашою країною, а в кожній родині панували любов і спокій. Нехай свята вода зцілить наш народ і подарує силу для нових перемог.
Красиві листівки з Водохрещем 2025
Відеопривітання з Хрещенням Господнім 2025 року
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