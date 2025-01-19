З Водохрещем 2025 — душевні побажання своїми словами та красиві листівки

Святкування Хрещення Господнього в Броварах. Фото: brovary.net.ua

За старим церковним календарем, велике християнське свято — Хрещення Господнє, Йордан або Водохреще українці відзначають сьогодні, 19 січня. Традиційно, віряни цього дня відвідують богослужіння та освячують воду в храмах. І, звичайно, у цю дату заведено вітати близьких, друзів, знайомих та колег, бажати один одному здоров'я, добробуту та миру.

Новини.LIVE підготував добірку найкращих привітань з Водохрещем 2025 року своїми словами, у прозі, віршах та листівках.

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Нехай водиця із Йордану,

Вас сьогодні освятить,

Бажаю бути вам здоровим,

Вітаю вас із Хрещенням Христовим!

***

У Йорданську цю годину

Віншую Вашу всю родину!

Хай рід Ваш славиться в народі,

Хай прибуває в Вашім роді!

Я Вас усіх поздоровляю,

Щастя-радості бажаю.

***

Хай в вашій оселі радість панує,

Христос охрестився, мир світу дарує,

Щоб мали ви міцне здоров'я,

Щоб сповнилися мудрості й сил,

Щоб кожен день уже сьогодні,

Лиш тільки радість приносив!

***

Мороз лютує за вікном,

Тріщать дрова у пічці,

Освятилася вода,

В озері та в річці!

Йордан вийшов з берегів,

Богові вклонився,

Радісно затанцював,

Бо Христос Хрестився!

Зі святом!

***

З Хрещенням вітаю щиро!

Щоб жили усі щасливо,

В мирі, злагоді, любові,

У достатку і здоров'ї.

Янгол хай охороняє,

І Господь благословляє.

Радості та благодаті,

Щастя, щоб було у хаті!

***

З Водохрещем вас вітаю!

Хай Господь благословляє.

Щоб у водичку поринання

Призвело до покаяння!

Вам бажаю всепрощення

Різних помислів, думок.

Щоб Господь явився з миром

У ваш сімейний затишок!

Янгол — Божий охоронець,

По життю, щоб проводжав.

Та всі задуми життєві

Вам із Богом дарував!

***

З Водохрещем вас вітаю!

Долі гарної бажаю.

Хай очистить вас водиця,

Допоможе вам зцілиться

Від тривог і від хвороб,

Від невдалих різних спроб,

Від образ та від печалей.

Хай чекає рік вас вдалий!

Привітання з Хрещенням Господнім своїми словами та у прозі

Вітаю з Водохрещем! Нехай освячена вода змиє всі турботи, тривоги та смуток, наповнить ваше життя гармонією та щастям. Бажаю миру, любові та світла в кожному дні.

***

Щиро вітаю з Хрещенням Господнім! Нехай Господнє благословення оберігає вашу родину та дарує віру в мир та злагоду!

***

Вітаю зі святом! Нехай цей день наповнить ваше життя світлом і благодаттю. Нехай усі ваші молитви будуть почуті, а родина завжди відчуває підтримку й любов. Будьте щасливі та здорові!

***

З Хрещенням Господнім! Нехай освячена вода зміцнить ваше здоров'я, а серце сповниться радістю й теплом. Бажаю, щоб у вашому домі завжди панували мир, затишок і достаток, а всі негаразди залишилися в минулому.

***

Вітаємо вас із Водохрещем! Бажаємо сталевої витримки, щирої віри та міцного здоров'я. Нехай Господнє благословення буде з вами, а свята вода змиє всі страхи й тривоги.

***

З Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб цей святковий день приніс у ваше життя спокій і добробут. Нехай свята вода змиє всі тривоги й печалі, а світло надії та любові завжди осяває ваш шлях.

***

Вітаю з Водохрещем! У цей непростий час бажаю кожному українцю зберегти надію, віру та любов. Нехай свята вода змиє всі болі війни, а Господь подарує нашій землі спокій і відновлення.

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З Водохрещем Христовим! Бажаю, щоб мирне небо швидше повернулося над нашою країною, а в кожній родині панували любов і спокій. Нехай свята вода зцілить наш народ і подарує силу для нових перемог.

Красиві листівки з Водохрещем 2025

Привітання з Водохрещем 2025. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Водохрещем 2025. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Водохрещем 2025. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Хрещенням Господнім 2025 року

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