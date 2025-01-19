С Крещением 2025 — душевные пожелания своими словами и красивые открытки

Празднование Крещения Господня в Броварах. Фото: brovary.net.ua

По старому церковному календарю, большой христианский праздник — Крещение Господне, Иордан или Крещение украинцы отмечают сегодня, 19 января. Традиционно, верующие в этот день посещают богослужения и освящают воду в храмах. И, конечно, в эту дату принято поздравлять близких, друзей, знакомых и коллег, желать друг другу здоровья, благополучия и мира.

Новини.LIVE подготовил подборку лучших поздравлений с Крещением 2025 года своими словами, в прозе, стихах и открытках.

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Нехай водиця із Йордану,

Вас сьогодні освятить,

Бажаю бути вам здоровим,

Вітаю вас із Хрещенням Христовим!

***

У Йорданську цю годину

Віншую Вашу всю родину!

Хай рід Ваш славиться в народі,

Хай прибуває в Вашім роді!

Я Вас усіх поздоровляю,

Щастя-радості бажаю.

***

Хай в вашій оселі радість панує,

Христос охрестився, мир світу дарує,

Щоб мали ви міцне здоров'я,

Щоб сповнилися мудрості й сил,

Щоб кожен день уже сьогодні,

Лиш тільки радість приносив!

***

Мороз лютує за вікном,

Тріщать дрова у пічці,

Освятилася вода,

В озері та в річці!

Йордан вийшов з берегів,

Богові вклонився,

Радісно затанцював,

Бо Христос Хрестився!

Зі святом!

***

З Хрещенням вітаю щиро!

Щоб жили усі щасливо,

В мирі, злагоді, любові,

У достатку і здоров'ї.

Янгол хай охороняє,

І Господь благословляє.

Радості та благодаті,

Щастя, щоб було у хаті!

***

З Водохрещем вас вітаю!

Хай Господь благословляє.

Щоб у водичку поринання

Призвело до покаяння!

Вам бажаю всепрощення

Різних помислів, думок.

Щоб Господь явився з миром

У ваш сімейний затишок!

Янгол — Божий охоронець,

По життю, щоб проводжав.

Та всі задуми життєві

Вам із Богом дарував!

***

З Водохрещем вас вітаю!

Долі гарної бажаю.

Хай очистить вас водиця,

Допоможе вам зцілиться

Від тривог і від хвороб,

Від невдалих різних спроб,

Від образ та від печалей.

Хай чекає рік вас вдалий!

Поздравления с Крещением Господним своими словами и в прозе

Поздравляю с Крещением Господним! Пусть освященная вода смоет все заботы, тревоги и грусть, наполнит вашу жизнь гармонией и счастьем. Желаю мира, любви и света в каждом дне.

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Искренне поздравляю с Крещением Господним! Пусть Господне благословение оберегает вашу семью и дарит веру в мир и согласие!

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Поздравляю с праздником! Пусть этот день наполнит вашу жизнь светом и благодатью. Пусть все ваши молитвы будут услышаны, а семья всегда чувствует поддержку и любовь. Будьте счастливы и здоровы!

***

С Крещением Господним! Пусть освященная вода укрепит ваше здоровье'я, а сердце наполнится радостью и теплом. Желаю, чтобы в вашем доме всегда царили мир, уют и достаток, а все невзгоды остались в прошлом.

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Поздравляем вас с Крещением Господним! Желаем стальной выдержки, искренней веры и крепкого здоровья. Пусть Господне благословение будет с вами, а святая вода смоет все страхи и тревоги.

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С Крещением Господним! Желаю, чтобы этот праздничный день принес в вашу жизнь спокойствие и благополучие. Пусть святая вода смоет все тревоги и печали, а свет надежды и любви всегда озаряет ваш путь.

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Поздравляю с Крещением! В это непростое время желаю каждому украинцу сохранить надежду, веру и любовь. Пусть святая вода смоет все боли войны, а Господь подарит нашей земле покой и восстановление.

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С Крещением Христовым! Желаю, чтобы мирное небо скорее вернулось над нашей страной, а в каждой семье царили любовь и спокойствие. Пусть святая вода исцелит наш народ и подарит силу для новых побед.

Красивые открытки с Крещением 2025

Поздравление с Крещением 2025. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Крещением 2025. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Крещением 2025. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Крещением Господним 2025 года

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