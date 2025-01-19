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Поздравления с Крещением 2025 — лучшие открытки и пожелания

19 января 2025 00:11
Светлана Конюшенко - Редактор
С Крещением 2025 — душевные пожелания своими словами и красивые открытки
Празднование Крещения Господня в Броварах. Фото: brovary.net.ua
Светлана Конюшенко - Редактор

По старому церковному календарю, большой христианский праздник — Крещение Господне, Иордан или  Крещение украинцы отмечают сегодня, 19 января. Традиционно, верующие в этот день посещают богослужения и освящают воду в храмах. И, конечно, в эту дату принято поздравлять близких, друзей, знакомых и коллег, желать друг другу здоровья, благополучия и мира.

Новини.LIVE подготовил подборку лучших поздравлений с Крещением 2025 года своими словами, в прозе, стихах и открытках.

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Нехай водиця із Йордану,
Вас сьогодні освятить,
Бажаю бути вам здоровим,
Вітаю вас із Хрещенням Христовим!

***

У Йорданську цю годину
Віншую Вашу всю родину!
Хай рід Ваш славиться в народі,
Хай прибуває в Вашім роді!
Я Вас усіх поздоровляю,
Щастя-радості бажаю.

***

Хай в вашій оселі радість панує,
Христос охрестився, мир світу дарує,
Щоб мали ви міцне здоров'я,
Щоб сповнилися мудрості й сил,
Щоб кожен день уже сьогодні,
Лиш тільки радість приносив!

***

Мороз лютує за вікном,
Тріщать дрова у пічці,
Освятилася вода,
В озері та в річці!
Йордан вийшов з берегів,
Богові вклонився,
Радісно затанцював,
Бо Христос Хрестився!
Зі святом!

***

З Хрещенням вітаю щиро!
Щоб жили усі щасливо,
В мирі, злагоді, любові,
У достатку і здоров'ї.
Янгол хай охороняє,
І Господь благословляє.
Радості та благодаті,
Щастя, щоб було у хаті!

***

З Водохрещем вас вітаю!
Хай Господь благословляє.
Щоб у водичку поринання
Призвело до покаяння!
Вам бажаю всепрощення
Різних помислів, думок.
Щоб Господь явився з миром
У ваш сімейний затишок!
Янгол — Божий охоронець,
По життю, щоб проводжав.
Та всі задуми життєві
Вам із Богом дарував!

***

З Водохрещем вас вітаю!
Долі гарної бажаю.
Хай очистить вас водиця,
Допоможе вам зцілиться
Від тривог і від хвороб,
Від невдалих різних спроб,
Від образ та від печалей.
Хай чекає рік вас вдалий!

Поздравления с Крещением Господним своими словами и в прозе

Поздравляю с Крещением Господним! Пусть освященная вода смоет все заботы, тревоги и грусть, наполнит вашу жизнь гармонией и счастьем. Желаю мира, любви и света в каждом дне.

***

Искренне поздравляю с Крещением Господним! Пусть Господне благословение оберегает вашу семью и дарит веру в мир и согласие!

***

Поздравляю с праздником! Пусть этот день наполнит вашу жизнь светом и благодатью. Пусть все ваши молитвы будут услышаны, а семья всегда чувствует поддержку и любовь. Будьте счастливы и здоровы!

***

С Крещением Господним! Пусть освященная вода укрепит ваше здоровье'я, а сердце наполнится радостью и теплом. Желаю, чтобы в вашем доме всегда царили мир, уют и достаток, а все невзгоды остались в прошлом.

***

Поздравляем вас с Крещением Господним! Желаем стальной выдержки, искренней веры и крепкого здоровья. Пусть Господне благословение будет с вами, а святая вода смоет все страхи и тревоги.

***

С Крещением Господним! Желаю, чтобы этот праздничный день принес в вашу жизнь спокойствие и благополучие. Пусть святая вода смоет все тревоги и печали, а свет надежды и любви всегда озаряет ваш путь.

***

Поздравляю с Крещением! В это непростое время желаю каждому украинцу сохранить надежду, веру и любовь. Пусть святая вода смоет все боли войны, а Господь подарит нашей земле покой и восстановление.

***

С Крещением Христовым! Желаю, чтобы мирное небо скорее вернулось над нашей страной, а в каждой семье царили любовь и спокойствие. Пусть святая вода исцелит наш народ и подарит силу для новых побед.

Красивые открытки с Крещением 2025 

Красивые открытки с Крещением 2025
Поздравление с Крещением 2025. Фото: Новини.LIVE
Поздравление с Крещением Господним 2025 года
Поздравление с Крещением 2025. Фото: Новини.LIVE
С Крещением 2025 - красивые открытки
Поздравление с Крещением 2025. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Крещением Господним 2025 года

 

 

Ранее мы делились церковным календарем праздников на январь 2025 года. Ознакомьтесь, чтобы не пропустить важные религиозные события.

Также предлагаем узнать, когда православные и католики в Украине будут праздновать Пасху в 2025 году. 

поздравления открытки Крещение пожелания 19 января праздник

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23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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