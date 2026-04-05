Головна Свята Привітання з Вербною неділею 2026: щирі побажання миру і листівки

Привітання з Вербною неділею 2026: щирі побажання миру і листівки

Дата публікації: 5 квітня 2026 06:04
Вербна неділя 2026: красиві привітання, проза та листівки до світлого свята
Віряни у церкві на свято Вербна неділя. Фото: pomisna.info

Вербна неділя — велике церковне свято, яке православні віряни відзначають сьогодні, 5 квітня. Воно присвячене особливій події — входу Ісуса Христа в Єрусалим. Цієї дати заведено освячувати вербу в храмах. А ще це чудова нагода висловити турботу та привітати тих, хто вам не байдужий, теплими словами.

Новини.LIVE ділиться добіркою красивих та зворушливих привітань у віршах, прозі та листівках. 

Щирі привітання з Вербною неділею 2026 у віршах українською мовою

Верба б'є, не я б'ю,
За тиждень — Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б'є, не я б'ю,
За тиждень — Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.

***

Гілочки тоненькі, котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя,
Хай несуть у серце радість Воскресіння
Хай направлять наші душі до спасіння.

Читайте також:

***

Тоненьким прутиком
З вербовим котиком
Себе вітаємо
Легеньким дотиком…
Радісну вістку
Собі говоримо,
Що день великий
Не поза горами,
Що вже за тиждень
Буде Великдень!

***

Гілочки тоненькі, котики вербові,
Всіх благословляють, щоб були здорові,
Щоб жили в любові і достаток мали,
Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.

***

Бий лоза не ображай,
Всього доброго бажай,
Вже за тиждень з нетерпінням,
Великодніх свят чекай!

***

Сонця промінчик золотий
Вербу ніжно зігріває.
Зі святом вас вітаю!
Щастя і любові бажаю!

Вербна неділя 5 квітня — красиві привітання у прозі

З Вербною неділею! Нехай цей день наповнить вашу душу світлом і спокоєм. Бажаю, щоб у житті було більше теплих моментів, радості та достатку.

***

Щиро вітаю з Вербною неділею! Бажаю мирного неба над головою, внутрішньої сили та віри. Нехай освячена верба віджене всі негаразди, а серце наповниться спокоєм і надією.

***

Від душі вітаю вас із цим світлим святом! Нехай у вашому домі завжди панують любов, радість і тепло, а віра допомагає долати будь-які труднощі.

***

З Вербною неділею! Нехай цей день нагадає про найважливіше — любов до рідних, щирість і вміння прощати. Хай душа очиститься від тривог і відкриється для добра.

***

Зі святом Вербної неділі! Нехай у вашому домі завжди панують мир, злагода та щирі усмішки.

З Вербною неділею 2026 — красиві листівки 

Листівки з Вербною неділею 2026
Листівки з Вербною неділею 2026. Колаж: Новини.LIVE
Вербна неділя 5 квітня 2026 — красиві листівки
Листівки з Вербною неділею 2026. Колаж: Новини.LIVE
Привітання з Вербною неділею 2026
Листівки з Вербною неділею 2026. Колаж: Новини.LIVE

Світлана Конюшенко - Редактор
Світлана Конюшенко
