Вербна неділя 2026: красиві привітання, проза та листівки до світлого свята

Віряни у церкві на свято Вербна неділя. Фото: pomisna.info

Вербна неділя — велике церковне свято, яке православні віряни відзначають сьогодні, 5 квітня. Воно присвячене особливій події — входу Ісуса Христа в Єрусалим. Цієї дати заведено освячувати вербу в храмах. А ще це чудова нагода висловити турботу та привітати тих, хто вам не байдужий, теплими словами.

Новини.LIVE ділиться добіркою красивих та зворушливих привітань у віршах, прозі та листівках.

Щирі привітання з Вербною неділею 2026 у віршах українською мовою

Верба б'є, не я б'ю,

За тиждень — Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б'є, не я б'ю,

За тиждень — Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

***

Гілочки тоненькі, котики пухнасті,

Хай несуть у хату радість, мир і щастя,

Хай несуть у серце радість Воскресіння

Хай направлять наші душі до спасіння.

***

Тоненьким прутиком

З вербовим котиком

Себе вітаємо

Легеньким дотиком…

Радісну вістку

Собі говоримо,

Що день великий

Не поза горами,

Що вже за тиждень

Буде Великдень!

***

Гілочки тоненькі, котики вербові,

Всіх благословляють, щоб були здорові,

Щоб жили в любові і достаток мали,

Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.

***

Бий лоза не ображай,

Всього доброго бажай,

Вже за тиждень з нетерпінням,

Великодніх свят чекай!

***

Сонця промінчик золотий

Вербу ніжно зігріває.

Зі святом вас вітаю!

Щастя і любові бажаю!

Вербна неділя 5 квітня — красиві привітання у прозі

З Вербною неділею! Нехай цей день наповнить вашу душу світлом і спокоєм. Бажаю, щоб у житті було більше теплих моментів, радості та достатку.

***

Щиро вітаю з Вербною неділею! Бажаю мирного неба над головою, внутрішньої сили та віри. Нехай освячена верба віджене всі негаразди, а серце наповниться спокоєм і надією.

***

Від душі вітаю вас із цим світлим святом! Нехай у вашому домі завжди панують любов, радість і тепло, а віра допомагає долати будь-які труднощі.

***

З Вербною неділею! Нехай цей день нагадає про найважливіше — любов до рідних, щирість і вміння прощати. Хай душа очиститься від тривог і відкриється для добра.

***

Зі святом Вербної неділі! Нехай у вашому домі завжди панують мир, злагода та щирі усмішки.

З Вербною неділею 2026 — красиві листівки

Листівки з Вербною неділею 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Вербною неділею 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Вербною неділею 2026. Колаж: Новини.LIVE

Також ділимося іншими цікавими святковими темами

Яку саме вербу освячують в Україні на Вербну неділю.

Чим італійський панетоне відрізняється від української паски та як він став частиною Великодня в Україні.

Що обов'язково зробити у Чистий четвер, щоб залучити достаток і удачу в життя.