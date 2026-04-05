Главная Праздники С Вербным воскресеньем 2026: искренние пожелания мира и открытки

С Вербным воскресеньем 2026: искренние пожелания мира и открытки

Дата публикации 5 апреля 2026 06:04
Вербное воскресенье 2026: красивые поздравления, проза и открытки к светлому празднику
Верующие в церкви на праздник Вербное воскресенье. Фото: pomisna.info

Вербное воскресенье — большой церковный праздник, который православные верующие отмечают сегодня, 5 апреля. Он посвящен особому событию — входу Иисуса Христа в Иерусалим. В эту дату принято освящать вербу в храмах. А еще это прекрасная возможность выразить заботу и поздравить тех, кто вам не безразличен, теплыми словами.

Новини.LIVE делится подборкой красивых и трогательных поздравлений в стихах, прозе и открытках.

Искренние поздравления с Вербным воскресеньем 2026 в стихах на украинском языке

Верба б'є, не я б'ю,
За тиждень — Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б'є, не я б'ю,
За тиждень — Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.

***

Гілочки тоненькі, котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя,
Хай несуть у серце радість Воскресіння
Хай направлять наші душі до спасіння.

***

Тоненьким прутиком
З вербовим котиком
Себе вітаємо
Легеньким дотиком…
Радісну вістку
Собі говоримо,
Що день великий
Не поза горами,
Що вже за тиждень
Буде Великдень!

***

Гілочки тоненькі, котики вербові,
Всіх благословляють, щоб були здорові,
Щоб жили в любові і достаток мали,
Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.

***

Бий лоза не ображай,
Всього доброго бажай,
Вже за тиждень з нетерпінням,
Великодніх свят чекай!

***

Сонця промінчик золотий
Вербу ніжно зігріває.
Зі святом вас вітаю!
Щастя і любові бажаю!

Вербное воскресенье 5 апреля — красивые поздравления в прозе

С Вербным воскресеньем! Пусть этот день наполнит вашу душу светом и спокойствием. Желаю, чтобы в жизни было больше теплых моментов, радости и достатка.

***

Искренне поздравляю с Вербным воскресеньем! Желаю мирного неба над головой, внутренней силы и веры. Пусть освященная верба отгонит все невзгоды, а сердце наполнится спокойствием и надеждой.

***

От души поздравляю вас с этим светлым праздником! Пусть в вашем доме всегда царят любовь, радость и тепло, а вера помогает преодолевать любые трудности.

***

С Вербным воскресеньем! Пусть этот день напомнит о самом важном — любви к родным, искренности и умении прощать. Пусть душа очистится от тревог и откроется для добра.

***

С праздником Вербного воскресенья! Пусть в вашем доме всегда царят мир, согласие и искренние улыбки.

С Вербным воскресеньем 2026 — красивые открытки

Листівки з Вербною неділею 2026
Открытки с Вербным воскресеньем 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Вербна неділя 5 квітня 2026 — красиві листівки
Открытки с Вербным воскресеньем 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Привітання з Вербною неділею 2026
Открытки с Вербным воскресеньем 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Светлана Конюшенко - Редактор
Светлана Конюшенко
