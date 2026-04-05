Вербное воскресенье 2026: красивые поздравления, проза и открытки к светлому празднику

С Вербным воскресеньем 2026: искренние пожелания мира и открытки
Вербное воскресенье — большой церковный праздник, который православные верующие отмечают сегодня, 5 апреля. Он посвящен особому событию — входу Иисуса Христа в Иерусалим. В эту дату принято освящать вербу в храмах. А еще это прекрасная возможность выразить заботу и поздравить тех, кто вам не безразличен, теплыми словами.
Новини.LIVE делится подборкой красивых и трогательных поздравлений в стихах, прозе и открытках.
Искренние поздравления с Вербным воскресеньем 2026 в стихах на украинском языке
Верба б'є, не я б'ю,
За тиждень — Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б'є, не я б'ю,
За тиждень — Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.
***
Гілочки тоненькі, котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя,
Хай несуть у серце радість Воскресіння
Хай направлять наші душі до спасіння.
***
Тоненьким прутиком
З вербовим котиком
Себе вітаємо
Легеньким дотиком…
Радісну вістку
Собі говоримо,
Що день великий
Не поза горами,
Що вже за тиждень
Буде Великдень!
***
Гілочки тоненькі, котики вербові,
Всіх благословляють, щоб були здорові,
Щоб жили в любові і достаток мали,
Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.
***
Бий лоза не ображай,
Всього доброго бажай,
Вже за тиждень з нетерпінням,
Великодніх свят чекай!
***
Сонця промінчик золотий
Вербу ніжно зігріває.
Зі святом вас вітаю!
Щастя і любові бажаю!
Вербное воскресенье 5 апреля — красивые поздравления в прозе
С Вербным воскресеньем! Пусть этот день наполнит вашу душу светом и спокойствием. Желаю, чтобы в жизни было больше теплых моментов, радости и достатка.
***
Искренне поздравляю с Вербным воскресеньем! Желаю мирного неба над головой, внутренней силы и веры. Пусть освященная верба отгонит все невзгоды, а сердце наполнится спокойствием и надеждой.
***
От души поздравляю вас с этим светлым праздником! Пусть в вашем доме всегда царят любовь, радость и тепло, а вера помогает преодолевать любые трудности.
***
С Вербным воскресеньем! Пусть этот день напомнит о самом важном — любви к родным, искренности и умении прощать. Пусть душа очистится от тревог и откроется для добра.
***
С праздником Вербного воскресенья! Пусть в вашем доме всегда царят мир, согласие и искренние улыбки.
С Вербным воскресеньем 2026 — красивые открытки
