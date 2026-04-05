Вербное воскресенье 2026: красивые поздравления, проза и открытки к светлому празднику

Верующие в церкви на праздник Вербное воскресенье.

Вербное воскресенье — большой церковный праздник, который православные верующие отмечают сегодня, 5 апреля. Он посвящен особому событию — входу Иисуса Христа в Иерусалим. В эту дату принято освящать вербу в храмах. А еще это прекрасная возможность выразить заботу и поздравить тех, кто вам не безразличен, теплыми словами.

Искренние поздравления с Вербным воскресеньем 2026 в стихах на украинском языке

Верба б'є, не я б'ю,

За тиждень — Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б'є, не я б'ю,

За тиждень — Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

***

Гілочки тоненькі, котики пухнасті,

Хай несуть у хату радість, мир і щастя,

Хай несуть у серце радість Воскресіння

Хай направлять наші душі до спасіння.

***

Тоненьким прутиком

З вербовим котиком

Себе вітаємо

Легеньким дотиком…

Радісну вістку

Собі говоримо,

Що день великий

Не поза горами,

Що вже за тиждень

Буде Великдень!

***

Гілочки тоненькі, котики вербові,

Всіх благословляють, щоб були здорові,

Щоб жили в любові і достаток мали,

Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.

***

Бий лоза не ображай,

Всього доброго бажай,

Вже за тиждень з нетерпінням,

Великодніх свят чекай!

***

Сонця промінчик золотий

Вербу ніжно зігріває.

Зі святом вас вітаю!

Щастя і любові бажаю!

Вербное воскресенье 5 апреля — красивые поздравления в прозе

С Вербным воскресеньем! Пусть этот день наполнит вашу душу светом и спокойствием. Желаю, чтобы в жизни было больше теплых моментов, радости и достатка.

***

Искренне поздравляю с Вербным воскресеньем! Желаю мирного неба над головой, внутренней силы и веры. Пусть освященная верба отгонит все невзгоды, а сердце наполнится спокойствием и надеждой.

***

От души поздравляю вас с этим светлым праздником! Пусть в вашем доме всегда царят любовь, радость и тепло, а вера помогает преодолевать любые трудности.

***

С Вербным воскресеньем! Пусть этот день напомнит о самом важном — любви к родным, искренности и умении прощать. Пусть душа очистится от тревог и откроется для добра.

***

С праздником Вербного воскресенья! Пусть в вашем доме всегда царят мир, согласие и искренние улыбки.

С Вербным воскресеньем 2026 — красивые открытки

Открытки с Вербным воскресеньем 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Также делимся другими интересными праздничными темами

Какую именно вербу освящают в Украине на Вербное воскресенье.

Чем итальянский панетоне отличается от украинского кулича и как он стал частью Пасхи в Украине.

Что обязательно сделать в Чистый четверг, чтобы привлечь достаток и удачу в жизнь.