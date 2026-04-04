Вербное воскресенье 2026: какую вербу святят в Украине и куда ее девать после праздника

Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим — большой религиозный праздник, полный интересных традиций. В этом году мы будем отмечать его уже 5 апреля. Это та дата, когда обычная веточка превращается в символ веры, защиты и надежды. Но у многих возникает вопрос: какую именно вербу нужно нести в церковь? Ведь есть и ветки с пушистыми соцветиями, и лозы, и веточки с зелеными листочками.

Что означает Вербное воскресенье и какое растение является его символом на самом деле

Это один из важнейших христианских праздников, который мы встречаем перед Пасхой. Он является символом радости, победы жизни и напоминает нам о торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим, когда люди встречали Его пальмовыми ветвями как царя.

В мире этот праздник часто называют Пальмовым воскресеньем, и там сохранилась традиция освящать именно пальмовые ветви. Однако, пальма растет не везде, поэтому основным принципом стало освящать то растение, которое доступно и "оживает" весной раньше других. Так, в Италии часто используют оливковые ветви как символ мира, в Словении освящают оливу, лавр или даже ель, в Хорватии — кизил, а в Чехии — ветви орешника. В Украине пальму заменила верба. В нашей культуре она стала символом восстановления, жизненной силы и Божьего благословения.

Какую вербу святят украинцы в церкви на Вербное воскресенье

Традиционно в Украине в церковь несут веточки вербы с "котиками " — пушистыми соцветиями, которые появляются весной одни из первых. Самая распространенная так называемая верба козья — она растет в каждом регионе и имеет всем знакомые серые котики. Есть и другие виды с серебряными, светло-серыми и черными соцветиями. Все это можно освящать в церкви.

Но это не единственная верба, которую несут в храмы. Освящают также лозы плакучей ивы, которые вместо котиков имеют зеленые сережки. В зависимости от месяца, когда отмечается Вербное воскресенье, это могут быть голые лозины с первыми почками, веточки с зелеными листочками или ветви с листочками и сережками.

Поэтому, и тот, и тот вид является традиционным для освящения. Главное правило, чтобы это была живая весенняя ветка вербы. Ведь это растение символизирует возрождение, пробуждение жизни. Сегодня вербу все чаще украшают лентами, сухоцветами, самшитом, весенними цветами и тому подобное. Это не запрещается церковью. Но по традиции, освящать стоит именно веточки вербы, и именно их хранят весь год возле икон.

Какие обряды с вербой проводят на Вербное воскресенье

После освящения вербовые веточки не просто приносят домой, с ними связано немало традиций и обрядов. Как только люди возвращались из церкви, они легонько касались свяченой вербой родных и даже тех, кто еще спал, приговаривая слова:

"Не я б'ю, верба б'є! За тиждень Великдень! Уже недалечко. Червоне яєчко. Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля!".

Веточки клали в колыбель младенцев, чтобы малыш рос здоровым, не плакал и был защищен от всего плохого. Освященной вербой часто обходили дом, касаясь углов, дверей и окон, будто защищая дом от всего недоброго. Также наши предки веточками ивы легонько "били" скот, чтобы тот не болел, хорошо плодился. А еще несколько веточек сажали в землю на огороде или в поле. Люди верили, что так они "передают" благословение земле, и урожай будет лучше.

Что делать с освященной вербой после службы, как хранить и что делать с прошлогодней

Освященную вербу не выбрасывают, веточки хранят в течение года — до следующего Вербного воскресенья. Обычно ее ставят возле икон или держат в углу комнаты как оберег. Считается, что она защищает дом от непогоды, болезней и невзгод.

Старую вербу:

сжигают;

закапывают в землю;

относят в церковь.

Важно делать это с уважением, не выбрасывая как обычный мусор.

Что нельзя делать с вербой

Есть несколько важных запретов, которых придерживаются и сегодня. Категорически нельзя:

выбрасывать освященную вербу;

топтать ветки;

ломать без надобности;

давать грызть животным.

Какие существуют народные приметы о вербе на Вербное воскресенье

С вербой связано немало поверий, которые передавались из поколения в поколение:

Если зеленые веточки вербы долго не вянут, год будет счастливым.

Если вербу хранить дома, то весь год будет царить мир и достаток в семье.

Если посадить ветку на огороде, будет хороший урожай.

Освященная ива защищает дом от грозы и молнии.

Если глотнуть почки, то горло и зубы не будут болеть весь год.

