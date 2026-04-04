Вербна неділя 2026: яку вербу святять в Україні і куди її подіти після свята

Діти з вербою біля церкви на свято. Фото: pomisna.info

Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалиму — велике релігійне свято, сповнене цікавих традицій. Цьогоріч ми відзначатимемо його вже 5 квітня. Це та дата, коли звичайна гілочка перетворюється на символ віри, захисту і надії. Але у багатьох виникає питання: яку саме вербу потрібно нести до церкви? Адже є і гілки з пухнастими суцвіттями, і лози, і гілочки із зеленими листочками.

Новини.LIVE розповідає, яку ж вербу можна освячувати на Вербну неділю та що важливо знати про свято та його традиції.

Що означає Вербна неділя і яка рослина є її символом насправді

Це одне з найважливіших християнських свят, яке ми зустрічаємо перед Великоднем. Воно є символом радості та перемоги життя й нагадує нам про урочистий вхід Ісуса Христа до Єрусалима, коли люди зустрічали Його пальмовими гілками як царя.

У світі це свято часто називають Пальмовою неділею, і там збереглася традиція освячувати саме пальмові гілки. Проте, пальма росте не всюди, тому основним принципом стало освячувати ту рослину, яка є доступною і "оживає" навесні раніше за інших. Так, в Італії часто використовують оливкові гілки як символ миру, у Словенії освячують оливу, лавр або навіть ялину, у Хорватії — кизил, а у Чехії — гілки ліщини. В Україні пальму замінила верба. У нашій культурі вона стала символом відновлення, життєвої сили і Божого благословення.

Яку вербу освячують українці у церкві на Вербну неділю

Традиційно в Україні до церкви несуть гілочки верби з "котиками" — пухнастими суцвіттями, які з'являються навесні одні з перших. Найпоширеніша так звана верба козяча — вона росте у кожному регіоні і має всім знайомі сірі котики. Є й інші види зі срібними, світло-сірими та чорними суцвіттями. Все це можна освячувати у церкві.

Жінки у церкві з гілками верби. Фото: Pinterest

Але це не єдина верба, яку несуть до храмів. Освячують також лози плакучої верби, які замість котиків мають зелені сережки. Залежно від місяця, коли відзначається Вербна неділя, це можуть бути голі лозини з першими бруньками, гілочки з зеленими листочками або ж гілки з листочками та сережками.

Українці у церкві на свято Вербна неділя. Фото: УНІАН

Тож, і той, і той вид є традиційним для освячення. Головне правило, щоб це була жива весняна гілка верби. Адже ця рослина символізує відродження, пробудження життя. Сьогодні вербу все частіше прикрашають стрічками, сухоцвітами, самшитом, весняними квітами тощо. Це не забороняється церквою. Але за традицією, освячувати варто саме гілочки верби, і саме їх зберігають увесь рік біля ікон.

Які обряди з вербою проводять на Вербну неділю

Після освячення вербові гілочки не просто приносять додому, з ними пов'язано чимало традицій та обрядів. Щойно люди поверталися з церкви, вони легенько торкатися свяченою вербою рідних і навіть тих, хто ще спав, примовляючи слова:

"Не я б'ю, верба б'є! За тиждень Великдень! Уже недалечко. Червоне яєчко. Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля!".

Гілочки клали у колиску немовлят, щоб малеча росла здоровою, не плакала й була захищена від усього лихого. Освяченою вербою часто обходили оселю, торкаючись кутів, дверей і вікон, ніби захищаючи дім від усього недоброго. Також наші предки гілочками верби легенько "били" худобу, щоб та не хворіла, добре плодилася. А ще кілька гілочок садили у землю на городі або в полі. Люди вірили, що так вони "передають" благословення землі, і врожай буде кращим.

Що робити з освяченою вербою після служби, як зберігати та що робити з минулорічною

Освячену вербу не викидають. Гілочки зберігають протягом року — до наступної Вербної неділі. Зазвичай її ставлять біля ікон або тримають в кутку кімнати як оберіг. Вважається, що вона захищає дім від негоди, хвороб і негараздів.

Стару вербу:

спалюють;

закопують у землю;

відносять до церкви.

Важливо робити це з повагою, не викидаючи як звичайне сміття.

Що не можна робити з вербою

Є кілька важливих заборон, яких дотримуються і сьогодні. Категорично не можна:

викидати освячену вербу;

топтати гілки;

ламати без потреби;

давати гризти тваринам.

Які існують народні прикмети про вербу на Вербну неділю

З вербою пов'язано чимало повір'їв, які передавалися із покоління в покоління:

Якщо зелені гілочки верби довго не в'януть, рік буде щасливим.

Якщо вербу зберігати вдома, то увесь рік пануватиме мир і достаток в родині.

Якщо посадити гілку на городі, буде гарний урожай.

Освячена верба захищає оселю від грози та блискавки.

Якщо ковтнути бруньки, то горло та зуби не болітимуть увесь рік.

