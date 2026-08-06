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Головна Свята Привітання з Преображенням Господнім 2026: щирі побажання миру та віри

Привітання з Преображенням Господнім 2026: щирі побажання миру та віри

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 06:01
Привітання з Преображенням Господнім 2026: побажання та листівки, що гріють душу
Віряни в Україні відзначають Преображення Господнє. Колаж: Новини.LIVE

Щорічно у серпні православні віряни в Україні відзначають велике свято Преображення Господнє. За новим церковним календарем воно припадає на 6 серпня. У цю світлу дату заведено відвідувати храм, освячувати яблука та інші дари природи, а також ділитися добром.

Новини.LIVE ділиться красивими привітаннями у прозі, віршах та листівках до свята Преображення Господнє. Подаруйте дорогим серцю людям теплі слова та усмішку.

Преображення Господнє 2026: душевні привітання у прозі та віршах

У день Преображення Господнього щиро бажаю миру, натхнення та Божої допомоги в кожній справі. Нехай серце буде сповнене любові, душа — світла, а кожен день дарує нові приводи для вдячності й радості.

***

З Преображенням Господнім вітаю від серця,
Миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, світло на серці,
Хай нам забудеться слово "війна".

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***

Вітаю зі святом Преображення Господнього! Нехай Господь щодня зміцнює вашу віру, дарує сили, душевний спокій і надію.

***

Зі славетним святом хочу привітати вас —
Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!
Яблучка смакують і діти, і старі,
Будьте ви здорові і вічно молоді!

***

Щиро вітаю зі святом Преображення Господнього! Нехай Господь благословляє вас міцним здоров'ям, щирою любов'ю, світлими думками та здійсненням найзаповітніших мрій.

***

Нехай Преображення Господнє
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!

***

Щиро вітаю зі святом Преображення Господнього! Бажаю міцного здоров'я, сімейного затишку та добробуту на довгі роки.

***

Світле, прекрасне свято сьогодні —
Яблучний Спас, Преображення Господнє.
З Яблучним Спасом я вас вітаю.
Солодкого, медового життя вам бажаю.
Бажаю затишку вашому дому,
Хай щастя з любов’ю завжди живуть у ньому!

***

Щиро вітаю з Преображенням Господнім! Бажаю, щоб Господь надихав вас на добрі справи, дарував душевний спокій, міцну віру та злагоду в родині.

Привітання з Преображенням Господнім 2026 у красивих листівках

Привітання з Преображенням Господнім 2026 у красивих листівках
Листівки до свята Преображення Господнє 2026. Колаж: Новини.LIVE
Преображення Господнє 2026: листівки
Листівки до свята Преображення Господнє 2026. Колаж: Новини.LIVE
Листівки до свята Преображення Господнє 2026
Листівки до свята Преображення Господнє 2026. Колаж: Новини.LIVE
Привітання з Преображенням Господнім 2026: листівки до свята
Листівки до свята Преображення Господнє 2026. Колаж: Новини.LIVE
Привітання з Преображенням Господнім 2026: побажання та листівки
Листівки до свята Преображення Господнє 2026. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми розповідали, що можна освячувати на Яблучний Спас, а які продукти не можна нести до церкви.

Також дізнавайтеся, скільки триватиме Успенській піст у 2026 році та як його провести.

Преображення Господнє привітання зі святом листівки до свята церковне свято
Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур
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