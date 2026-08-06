Привітання з Преображенням Господнім 2026: побажання та листівки, що гріють душу

Віряни в Україні відзначають Преображення Господнє. Колаж: Новини.LIVE

Щорічно у серпні православні віряни в Україні відзначають велике свято Преображення Господнє. За новим церковним календарем воно припадає на 6 серпня. У цю світлу дату заведено відвідувати храм, освячувати яблука та інші дари природи, а також ділитися добром.

Новини.LIVE ділиться красивими привітаннями у прозі, віршах та листівках до свята Преображення Господнє. Подаруйте дорогим серцю людям теплі слова та усмішку.

Преображення Господнє 2026: душевні привітання у прозі та віршах

У день Преображення Господнього щиро бажаю миру, натхнення та Божої допомоги в кожній справі. Нехай серце буде сповнене любові, душа — світла, а кожен день дарує нові приводи для вдячності й радості.

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З Преображенням Господнім вітаю від серця,

Миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, світло на серці,

Хай нам забудеться слово "війна".

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Вітаю зі святом Преображення Господнього! Нехай Господь щодня зміцнює вашу віру, дарує сили, душевний спокій і надію.

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Зі славетним святом хочу привітати вас —

Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!

Яблучка смакують і діти, і старі,

Будьте ви здорові і вічно молоді!

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Щиро вітаю зі святом Преображення Господнього! Нехай Господь благословляє вас міцним здоров'ям, щирою любов'ю, світлими думками та здійсненням найзаповітніших мрій.

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Нехай Преображення Господнє

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

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Щиро вітаю зі святом Преображення Господнього! Бажаю міцного здоров'я, сімейного затишку та добробуту на довгі роки.

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Світле, прекрасне свято сьогодні —

Яблучний Спас, Преображення Господнє.

З Яблучним Спасом я вас вітаю.

Солодкого, медового життя вам бажаю.

Бажаю затишку вашому дому,

Хай щастя з любов’ю завжди живуть у ньому!

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Щиро вітаю з Преображенням Господнім! Бажаю, щоб Господь надихав вас на добрі справи, дарував душевний спокій, міцну віру та злагоду в родині.

Привітання з Преображенням Господнім 2026 у красивих листівках

Листівки до свята Преображення Господнє 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки до свята Преображення Господнє 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки до свята Преображення Господнє 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки до свята Преображення Господнє 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки до свята Преображення Господнє 2026. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми розповідали, що можна освячувати на Яблучний Спас, а які продукти не можна нести до церкви.

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