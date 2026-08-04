Яблучний Спас 6 серпня 2026: що зробити на щастя і покласти у святковий кошик

Українці святкують Яблучний Спас. Колаж: Новини.LIVE

Яблучний Спас — одне з найтепліших і найочікуваніших серпневих свят. За новим церковним календарем, українці відзначатимуть його 6 серпня. Цієї дати до храмів несуть святкові кошики на освячення. Також із святковим днем пов'язано чимало добрих народних традицій, які символізують здоров'я, достаток і щастя.

Новини.LIVE розповідає, що покласти до святкового кошика та які давні звичаї збереглися до наших днів.

Яблучний Спас 2026: що символізує свято

Яблучний Спас — народна назва великого християнського свята Преображення Господнього. Воно належить до дванадцяти найбільших свят церковного року й нагадує вірянам про вдячність та силу віри. За Євангелієм, цього дня Ісус Христос преобразився перед своїми учнями на горі Фавор, відкривши їм свою божественну силу.

Традиція освячувати плоди також має глибоке коріння. У давнину Богові приносили перші дари нового врожаю як знак подяки. У країнах Середземномор'я це був виноград, а в Україні, де саме на початку серпня достигають яблука, головним символом свята стали саме вони.

Які продукти освячують на Яблучний Спас

Головне правило святкового кошика — він має символізувати вдячність Богу за новий врожай і дари природи. Не варто нести багато продуктів. Священники наголошують, що головне у святі — не розкіш. Значно важливішими є молитва, вдячність за прожитий рік, допомога ближнім і щире бажання творити добро.

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Освячувати у церкві на Яблучний Спас можна:

яблука;

груші;

сливи;

виноград;

абрикоси;

персики;

колоски пшениці або жита;

мед у баночці чи стільниках;

м'яту, чебрець та інші запашні трави;

польові квіти;

помідори, моркву, цибулю нового врожаю;

домашній хліб або пісну випічку з яблуками.

Кошик традиційно застеляють чистим рушником або вишитою серветкою. Також гарною традицією залишається залишити частину плодів у храмі або передати їх тим, хто цього потребує.

Що зробити на Яблучний Спас для здоров'я, щастя і добробуту

Із Яблучним Спасом пов'язано чимало красивих українських звичаїв, які передаються з покоління в покоління. Так, після освячення перше яблуко заведено розділити між усіма членами родини. У народі вірили, що такий жест приносить міцне здоров'я, родинну злагоду та Божу опіку на весь рік.

Ще одна добра традиція — пригостити освяченими плодами сусідів, друзів, людей похилого віку або тих, хто потребує підтримки.

У давнину також існувало повір'я, що освячене домашнє яблуко допомагає зміцнити здоров'я. Сьогодні це сприймають не як лікувальний засіб, а як символ. Ще одним знаком достатку вважали колоски нового врожаю. Після освячення їх нерідко залишали вдома біля ікон або в оселі як нагадування про Божу благодать і працю хліборобів.

Що приготувати після освячення кошика

Після богослужіння родина традиційно збирається за святковим столом. Оскільки триває Успенський піст, більшість страв залишаються пісними.

З освячених плодів готують:

яблучні пироги;

вареники з яблуками;

запечені яблука з медом;

штруделі;

млинці з фруктовою начинкою;

компоти та узвари;

домашнє варення.

Такі страви прийнято розділяти з рідними та гостями, адже святковий стіл символізує вдячність за врожай і бажання поділитися добром.

Які народні прикмети пов'язані з Яблучним Спасом

Наші предки особливе значення надавали першому освяченому яблуку. Воно символізувало здоров'я та благословення. За повір'ям, якщо загадати бажання під час першого укусу освяченого яблука — воно збудеться. Ще одна добра прикмета: чим більше людей ви пригостите освяченими фруктами, тим щедрішим буде наступний рік.

Наші предки також вірили у такі прикмети:

Яка погода 6 серпня — така буде й на Покрову.

Дощ на Другий Спас — до дощової осені.

Багато жовтого листя — осінь прийде рано.

Сонячний день — зима буде морозною та сухою.

Багато бджіл — чекай дощів.

Шпаки на деревах — січень буде холодним.

Якщо яблука гнилі — рік буде важкий.

Якщо у свято 6 серпня муха двічі сяде на руку, це добрий знак. Зганяти її не можна, вона повинна сама полетіти.

Якщо ви помітили, що на деревах вже починає жовтіти листя, чекайте швидке настання осені.

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