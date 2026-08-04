Яблочный Спас 6 августа 2026: что сделать на счастье и положить в праздничную корзину

Украинцы празднуют Яблочный Спас. Коллаж: Новини.LIVE

Яблочный Спас — один из самых теплых и долгожданных августовских праздников. Согласно новому церковному календарю, украинцы будут отмечать его 6 августа. В этот день в храмы несут праздничные корзины для освящения. Также с этим праздником связано немало добрых народных традиций, символизирующих здоровье, достаток и счастье.

Новини.LIVE рассказывают, что положить в праздничную корзину и какие древние обычаи сохранились до наших дней.

Яблочный Спас 2026: что символизирует праздник

Яблочный Спас — народное название великого христианского праздника Преображения Господня. Он входит в число двенадцати крупнейших праздников церковного года и напоминает верующим о благодарности и силе веры. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос преобразился перед своими учениками на горе Фавор, явил им свою божественную силу.

Традиция освящать плоды также имеет глубокие корни. В древности Богу приносили первые дары нового урожая в знак благодарности. В странах Средиземноморья это был виноград, а в Украине, где именно в начале августа созревают яблоки, главным символом праздника стали именно они.

Какие продукты освящают на Яблочный Спас

Главное правило праздничной корзины — она должна символизировать благодарность Богу за новый урожай и дары природы. Не стоит нести много продуктов. Священники подчеркивают, что главное в празднике — не роскошь. Гораздо важнее молитва, благодарность за прожитый год, помощь ближним и искреннее желание творить добро.

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Освящать в церкви на Яблочный Спас можно:

яблоки;

груши;

сливы;

виноград;

абрикосы;

персики;

колоски пшеницы или ржи;

мед в баночке или сотах;

мята, тимьян и другие ароматные травы;

полевые цветы;

помидоры, морковь, лук нового урожая;

домашний хлеб или постную выпечку с яблоками.

Корзину традиционно выстилают чистым полотенцем или вышитой салфеткой. Также хорошей традицией остается оставить часть плодов в храме или передать их тем, кто в этом нуждается.

Что сделать в Яблочный Спас для здоровья, счастья и благополучия

С Яблочным Спасом связано немало прекрасных украинских обычаев, которые передаются из поколения в поколение. Так, после освящения первое яблоко принято разделить между всеми членами семьи. В народе верили, что такой жест приносит крепкое здоровье, семейное согласие и Божью защиту на весь год.

Еще одна хорошая традиция — угостить освященными плодами соседей, друзей, пожилых людей или тех, кто нуждается в поддержке.

В древности также существовало поверье, что освященное домашнее яблоко помогает укрепить здоровье. Сегодня это воспринимают не как лечебное средство, а как символ. Еще одним знаком достатка считали колоски нового урожая. После освящения их нередко оставляли дома возле икон или в жилище как напоминание о Божьей благодати и труде земледельцев.

Что приготовить после освящения корзины

После богослужения семья традиционно собирается за праздничным столом. Поскольку продолжается Успенский пост, большинство блюд остаются постными.

Из освященных плодов готовят:

яблочные пироги;

вареники с яблоками;

запеченные яблоки с медом;

штрудели;

блины с фруктовой начинкой;

компоты и узвары;

домашнее варенье.

Такие блюда принято делить с родными и гостями, ведь праздничный стол символизирует благодарность за урожай и желание поделиться добром.

Какие народные приметы связаны с Яблочным Спасом

Наши предки придавали особое значение первому освященному яблоку. Оно символизировало здоровье и благословение. По поверью, если загадать желание во время первого укуса освященного яблока — оно сбудется. Еще одна хорошая примета: чем больше людей вы угостите освящёнными фруктами, тем щедрее будет следующий год.

Наши предки также верили в следующие приметы:

Какая погода 6 августа — такая же будет и на Покров.

Дождь на Второй Спас — к дождливой осени.

Много желтой листвы — осень наступит рано.

Солнечный день — зима будет морозной и сухой.

Много пчел — жди дождей.

Скворцы на деревьях — январь будет холодным.

Если яблоки гнилые — год будет тяжёлым.

Если в праздник 6 августа муха дважды сядет на руку, это хороший знак. Отгонять ее нельзя, она должна сама улететь.

Если вы заметили, что на деревьях уже начинает желтеть листва, ждите скорого наступления осени.

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