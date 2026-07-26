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Главная Праздники Когда Успенский пост 2026: новые даты и важные запреты Спасовки

Когда Успенский пост 2026: новые даты и важные запреты Спасовки

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 23:45
Успенский пост 2026: когда начинается, что можно и что нельзя есть, запреты
Верующая молится в церкви во время поста. Коллаж: Новини.LIVE

Уже в начале августа для миллионов православных верующих в Украине начинается один из важнейших периодов церковного года — Успенский пост. Его еще называют Спасовкой, ведь именно в это время отмечают первые два летних Спаса. Несмотря на то, что пост длится всего две недели, он считается одним из самых строгих и предполагает не только пищевые, но и духовные ограничения.

Новини.LIVE рассказывают, когда будет проходить Успенский пост в 2026 году, что разрешено есть, каких запретов следует придерживаться и кому Церковь разрешает не поститься.

Когда будет Успенский пост в 2026 году

В 2026 году Успенский пост начнется 1 августа и продлится до 14 августа включительно. Такие даты действуют после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь. До календарной реформы этот период приходился на 14-27 августа по старому стилю.

Пост завершается великим христианским праздником — Успением Пресвятой Богородицы, посвященным завершению земной жизни Девы Марии и ее прославлению.

Почему Успенский пост называют Спасовкой

В народной традиции этот пост давно получил название Спасовка. Причина проста — на этот период приходятся праздники, известные как Спасы.

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Во время поста отмечают:

  • Медовый Спас — 1 августа;
  • Яблочный Спас — 6 августа.

А Ореховый Спас отмечают 16 августа, уже после завершения поста. Однако его также традиционно связывают с этим циклом праздников.

Что можно есть во время Успенского поста

Несмотря на строгость поста, рацион может быть разнообразным, если правильно его спланировать. Традиционные правила питания следующие:

  • в понедельник, среду и пятницу — сухое питание: разрешены овощи, фрукты, орехи, мед, хлеб, сухофрукты и вода;
  • во вторник и четверг — горячие блюда без добавления масла;
  • в субботу и воскресенье — горячие блюда с растительным маслом, также допускается небольшое количество вина;
  • 6 августа, в праздник Преображения Господня, разрешается рыба.

По окончании поста специалисты советуют не возвращаться сразу к тяжелой пище, а вводить привычные продукты постепенно, чтобы избежать нагрузки на пищеварительную систему.

Какие продукты нельзя употреблять

Во время Спасовки действуют традиционные ограничения на продукты животного происхождения. Верующие воздерживаются от:

  • мяса;
  • молока и молочных продуктов;
  • яиц;
  • блюд с животными жирами;
  • рыбы, за исключением праздника Преображения Господня.

Что можно делать во время Успенского поста

Для верующих Спасовка — это не только время ограничений в питании. Прежде всего это период духовного очищения, молитвы, переосмысления собственных поступков и подготовки к одному из величайших праздников — Успению Пресвятой Богородицы. Церковь призывает во время поста:

  • работать над собой;
  • избавляться от обид, гнева и зависти;
  • уделять больше внимания внутреннему миру;
  • посещать богослужения;
  • молиться;
  • читать духовную литературу;
  • помогать тем, кто в этом нуждается.

Чего нельзя делать в Спасовку

Суть поста не ограничивается лишь изменениями в меню. Гораздо важнее духовная дисциплина и отношение к людям. В этот период рекомендуется избегать:

  • шумных празднований и развлекательных мероприятий;
  • ссор, обид, ругани;
  • осуждения других;
  • вредных привычек;
  • конфликтов в семье или на работе.

Можно ли работать во время Успенского поста

Распространенное мнение, что во время поста нельзя выполнять домашнюю или садовую работу, не соответствует церковному учению. В этот период разрешено:

  • собирать урожай;
  • ухаживать за садом;
  • поливать растения;
  • пропалывать грядки;
  • выполнять обычные домашние дела.

В то же время желательно избегать чрезмерного физического истощения, если этого не требуют жизненные обстоятельства.

Кому разрешено не поститься

Церковь подчеркивает, что пост не должен наносить вреда здоровью. Не обязаны соблюдать строгие ограничения в питании:

  • дети до 14 лет;
  • пожилые люди;
  • беременные женщины;
  • кормящие матери;
  • люди с хроническими заболеваниями;
  • те, кто выполняет тяжелую физическую работу.

Также делимся церковным календарем праздников на август 2026 года, который подскажет, когда мы будем отмечать самые важные религиозные праздники месяца.

Успенский пост традиции праздника запреты на праздник
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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