Успенський піст 2026: коли починається, що можна і не можна їсти, заборони

Вірянка молиться у церкві під час посту. Колаж: Новини.LIVE

Уже на початку серпня для мільйонів православних вірян в Україні розпочинається один із найважливіших періодів церковного року — Успенський піст. Його ще називають Спасівкою, адже саме в цей час відзначають перші два літні Спаси. Попри те, що піст триває лише два тижні, він вважається одним із найсуворіших і має не лише харчові, а й духовні обмеження.

Новини.LIVE розповідає, коли триватиме Успенський піст у 2026 році, що дозволено їсти, яких заборон варто дотримуватися та кому Церква дозволяє не постити.

Коли Успенський піст у 2026 році

У 2026 році Успенський піст розпочнеться 1 серпня і триватиме до 14 серпня включно. Такі дати діють після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар. До календарної реформи цей період припадав на 14-27 серпня за старим стилем.

Піст завершується великим християнським святом — Успінням Пресвятої Богородиці, яке присвячене завершенню земного життя Діви Марії та її прославленню.

Чому Успенський піст називають Спасівкою

У народній традиції цей піст давно отримав назву Спасівка. Причина проста — на цей період припадають свята, відомі як Спаси.

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Під час посту відзначають:

Медовий Спас — 1 серпня;

Яблучний Спас — 6 серпня.

А Горіховий Спас відзначають 16 серпня, уже після завершення посту. Проте його також традиційно пов'язують із цим циклом свят.

Що можна їсти під час Успенського посту

Попри суворість посту, раціон може бути різноманітним, якщо правильно його спланувати. Традиційні правила харчування такі:

у понеділок, середу та п'ятницю — сухоїдіння: дозволені овочі, фрукти, горіхи, мед, хліб, сухофрукти та вода;

— сухоїдіння: дозволені овочі, фрукти, горіхи, мед, хліб, сухофрукти та вода; у вівторок і четвер — гарячі страви без додавання олії;

— гарячі страви без додавання олії; у суботу та неділю — гарячі страви з рослинною олією, також допускається невелика кількість вина;

— гарячі страви з рослинною олією, також допускається невелика кількість вина; 6 серпня, на свято Преображення Господнього, дозволяється риба.

Після завершення посту фахівці радять не повертатися одразу до важкої їжі, а вводити звичні продукти поступово, щоб уникнути навантаження на травну систему.

Які продукти не можна вживати

Під час Спасівки діють традиційні обмеження на продукти тваринного походження. Віряни утримуються від:

м'яса;

молока та молочних продуктів;

яєць;

страв із тваринними жирами;

риби, за винятком свята Преображення Господнього.

Що можна робити під час Успенського посту

Для вірян Спасівка — це не лише час обмежень у харчуванні. Насамперед це період духовного очищення, молитви, переосмислення власних вчинків і підготовки до одного з найбільших свят — Успіння Пресвятої Богородиці. Церква закликає під час посту:

працювати над собою;

позбавлятися образ, гніву та заздрості;

приділяти більше уваги внутрішньому миру;

відвідувати богослужіння;

молитися;

читати духовну літературу;

допомагати тим, хто цього потребує.

Що не можна робити у Спасівку

Суть посту не обмежується лише змінами в меню. Значно важливішими є духовна дисципліна та ставлення до людей. У цей період рекомендується уникати:

гучних святкувань і розважальних заходів;

сварок, образ, лайки;

засудження інших;

шкідливих звичок;

конфліктів у родині чи на роботі.

Чи можна працювати під час Успенського посту

Поширена думка, що в піст не можна виконувати домашню або городню роботу, не відповідає церковному вченню. У цей період дозволено:

збирати врожай;

доглядати за садом;

поливати рослини;

прополювати грядки;

виконувати звичайні домашні справи.

Водночас бажано уникати надмірного фізичного виснаження, якщо цього не вимагають життєві обставини.

Кому дозволено не постити

Церква наголошує, що піст не повинен шкодити здоров'ю. Не зобов'язані дотримуватися суворих обмежень у харчуванні:

діти до 14 років;

люди похилого віку;

вагітні жінки;

матері, які годують грудьми;

люди з хронічними захворюваннями;

ті, хто виконує важку фізичну роботу.

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