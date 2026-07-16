Церковный календарь на август 2026: когда три Спаса и Успение по новым датам

Церковный календарь на август 2026: когда отметим три Спаса по новым датам
Август — один из самых насыщенных месяцев по количеству великих православных праздников. В конце лета украинские верующие отмечают три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. Их сопровождает Успенский пост. А завершают месяц и церковный год Успение Пресвятой Богородицы и Усекновение главы Иоанна Предтечи.
Новини.LIVE делится церковным календарем праздников на август 2026 года, чтобы вы не пропустили важные даты месяца.
Когда начинается Успенский пост в 2026 году
После перехода Православной Церкви Украины на новоюлианский календарь Успенский пост начинается 1 августа и длится до 14 августа включительно (по старому стилю с 14 по 27 августа).
В народе Успенский пост часто называют Спасовкой, ведь на этот период приходятся три Спаса: Медовый (1 августа), Яблочный (6 августа) и Ореховый (16 августа). Хотя последний уже наступает после поста, его тоже ассоциируют с этим периодом. Завершается пост традиционно праздником Успения Пресвятой Богородицы — днем, когда чествуют завершение земной жизни Девы Марии и ее вознесение на небеса.
Важнейшие церковные праздники августа 2026 года
Важнейшими церковными праздниками августа 2026 года станут:
- 1 августа — Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня (Маковия или Медовый Спас);
- 6 августа — Преображение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (Яблочный Спас);
- 15 августа — Успение Пресвятой Богородицы;
- 16 августа — Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа (Ореховый Спас);
- 29 августа — Усекновение главы Иоанна Предтечи;
- 31 августа — Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
Ниже — полный православный календарь на последний месяц лета с перечнем всех дат.
Православный календарь на август 2026 года: перечень праздников по новому календарю
Церковные праздники в августе 2026 года:
- 1 августа — мучеников Макавейских; Маковия (Медовый Спас), начало Успенского поста;
- 2 августа — перенесение мощей священномученика Стефана, епископа Римского;
- 3 августа — преподобных Исаакия, Далмата и Фавста;
- 4 августа — семи отроков в Эфесе: Максимилиана, Явлиха, Мартиниана, Иоана, Дионисия, Эксакустодиана (Константина) и Антонина, преподобномученицы Евдокии;
- 5 августа — предпраздник Преображения Господня; мученика Евсигния, праведной Нонны, диаконисы, матери святителя Григория Богослова;
- 6 августа — Преображение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (Яблочный Спас);
- 7 августа — послепраздник Преображения Господня, преподобного Пимена Многоболезненного, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Пимена, подвижника Киево-Печерского, в Дальних пещерах;
- 8 августа — святителя Эмилиана, исповедника, епископа Кизицкого, преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах;
- 9 августа — апостола Матфея, мучеников Юлиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексея, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия и Марии, патриции;
- 10 августа — священномученика Лаврентия, архидиакона;
- 11 августа — преподобномучеников Федора и Василия, Киево-Печерских, в Ближних пещерах, преподобного Федора, князя Острожского, Киево-Печерского, в Дальних пещерах;
- 12 августа — мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними;
- 13 августа — празднование Преображения Господня, преподобного Максима Исповедника, мучеников Иполита, Иринея, Авундия и мученицы Конкордии в Риме;
- 14 августа — предпразднике Успения Пресвятой Богородицы, окончании Успенского поста, перенесении мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского;
- 15 августа — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии;
- 16 августа — послепраздник Успения Пресвятой Богородицы, Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа (Ореховый Спас);
- 17 августа — священномученика Мирона, пресвитера;
- 18 августа — мучеников Флора и Лавра, иконы Божией Матери «Всецарица»;
- 19 августа — мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников;
- 20 августа — пророка Самуила;
- 21 августа — апостола из числа 70-ти Фадея;
- 22 августа — мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголипа), Акиндина, Севериана и других;
- 23 августа — празднование Успения Пресвятой Богородицы;
- 24 августа — священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова;
- 25 августа — перенесение мощей апостола Варфоломея;
- 26 августа — мученика Иполита, архидиакона Римского;
- 27 августа — преподобного Пимена Великого;
- 28 августа — преподобного Моисея Мурина, праведной Анны, пророчицы, дочери Фануиловой, встретившей Господа Иисуса Христа в Иерусалимском храме;
- 29 августа — Усекновение главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, поминовение погибших защитников Украины;
- 30 августа — святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских;
- 31 августа — Увековечение честного пояса Пресвятой Богородицы.