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Главная Праздники Церковный календарь на август 2026: когда отметим три Спаса по новым датам

Церковный календарь на август 2026: когда отметим три Спаса по новым датам

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 07:59
Церковный календарь на август 2026: когда три Спаса и Успение по новым датам
Верующие в церкви в день Яблочного Спаса. Коллаж: Новини.LIVE

Август — один из самых насыщенных месяцев по количеству великих православных праздников. В конце лета украинские верующие отмечают три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. Их сопровождает Успенский пост. А завершают месяц и церковный год Успение Пресвятой Богородицы и Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Новини.LIVE делится церковным календарем праздников на август 2026 года, чтобы вы не пропустили важные даты месяца.

Когда начинается Успенский пост в 2026 году

После перехода Православной Церкви Украины на новоюлианский календарь Успенский пост начинается 1 августа и длится до 14 августа включительно (по старому стилю с 14 по 27 августа).

В народе Успенский пост часто называют Спасовкой, ведь на этот период приходятся три Спаса: Медовый (1 августа), Яблочный (6 августа) и Ореховый (16 августа). Хотя последний уже наступает после поста, его тоже ассоциируют с этим периодом. Завершается пост традиционно праздником Успения Пресвятой Богородицы — днем, когда чествуют завершение земной жизни Девы Марии и ее вознесение на небеса.

Важнейшие церковные праздники августа 2026 года

Важнейшими церковными праздниками августа 2026 года станут:

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  • 1 августа — Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня (Маковия или Медовый Спас);
  • 6 августа — Преображение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (Яблочный Спас);
  • 15 августа — Успение Пресвятой Богородицы;
  • 16 августа — Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа (Ореховый Спас);
  • 29 августа — Усекновение главы Иоанна Предтечи;
  • 31 августа — Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.

Ниже — полный православный календарь на последний месяц лета с перечнем всех дат.

Православный календарь на август 2026 года: перечень праздников по новому календарю

Церковные праздники в августе 2026 года:

  • 1 августа — мучеников Макавейских; Маковия (Медовый Спас), начало Успенского поста;
  • 2 августа — перенесение мощей священномученика Стефана, епископа Римского;
  • 3 августа — преподобных Исаакия, Далмата и Фавста;
  • 4 августа — семи отроков в Эфесе: Максимилиана, Явлиха, Мартиниана, Иоана, Дионисия, Эксакустодиана (Константина) и Антонина, преподобномученицы Евдокии;
  • 5 августапредпраздник Преображения Господня; мученика Евсигния, праведной Нонны, диаконисы, матери святителя Григория Богослова;
  • 6 августаПреображение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа (Яблочный Спас);
  • 7 августапослепраздник Преображения Господня, преподобного Пимена Многоболезненного, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Пимена, подвижника Киево-Печерского, в Дальних пещерах;
  • 8 августа — святителя Эмилиана, исповедника, епископа Кизицкого, преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах;
  • 9 августа — апостола Матфея, мучеников Юлиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексея, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия и Марии, патриции;
  • 10 августа — священномученика Лаврентия, архидиакона;
  • 11 августа — преподобномучеников Федора и Василия, Киево-Печерских, в Ближних пещерах, преподобного Федора, князя Острожского, Киево-Печерского, в Дальних пещерах;
  • 12 августа — мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними;
  • 13 августапразднование Преображения Господня, преподобного Максима Исповедника, мучеников Иполита, Иринея, Авундия и мученицы Конкордии в Риме;
  • 14 августапредпразднике Успения Пресвятой Богородицы, окончании Успенского поста, перенесении мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского;
  • 15 августаУспение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии;
  • 16 августапослепраздник Успения Пресвятой Богородицы, Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа (Ореховый Спас);
  • 17 августа — священномученика Мирона, пресвитера;
  • 18 августа — мучеников Флора и Лавра, иконы Божией Матери «Всецарица»;
  • 19 августа — мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников;
  • 20 августа — пророка Самуила;
  • 21 августа — апостола из числа 70-ти Фадея;
  • 22 августа — мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголипа), Акиндина, Севериана и других;
  • 23 августапразднование Успения Пресвятой Богородицы;
  • 24 августа — священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова;
  • 25 августа — перенесение мощей апостола Варфоломея;
  • 26 августа — мученика Иполита, архидиакона Римского;
  • 27 августа — преподобного Пимена Великого;
  • 28 августа — преподобного Моисея Мурина, праведной Анны, пророчицы, дочери Фануиловой, встретившей Господа Иисуса Христа в Иерусалимском храме;
  • 29 августаУсекновение главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, поминовение погибших защитников Украины;
  • 30 августа — святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских;
  • 31 августаУвековечение честного пояса Пресвятой Богородицы.

Медовый Спас Яблочный Спас Успение Пресвятой Богородицы церковный календарь
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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