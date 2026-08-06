Поздравления с Преображением Господним 2026: пожелания и открытки, согревающие душу

Верующие в Украине отмечают Преображение Господне. Коллаж: Новини.LIVE

Ежегодно в августе православные верующие в Украине отмечают великий праздник Преображения Господня. По новому церковному календарю оно приходится на 6 августа. В этот светлый день принято посещать храм, освящать яблоки и другие дары природы, а также делиться добром.

Новини.LIVE делится красивыми поздравлениями в прозе, стихах и открытках ко празднику Преображения Господня. Подарите дорогим сердцу людям теплые слова и улыбку.

Преображение Господне 2026: душевные поздравления в прозе и стихах

В день Преображения Господня искренне желаю мира, вдохновения и Божьей помощи во всех делах. Пусть сердце будет полно любви, душа — света, а каждый день дарит новые поводы для благодарности и радости.

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З Преображенням Господнім вітаю від серця,

Миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, світло на серці,

Хай нам забудеться слово "війна".

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Поздравляю с праздником Преображения Господня! Пусть Господь каждый день укрепляет вашу веру, дарует силы, душевный покой и надежду.

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Зі славетним святом хочу привітати вас —

Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!

Яблучка смакують і діти, і старі,

Будьте ви здорові і вічно молоді!

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Искренне поздравляю с праздником Преображения Господня! Пусть Господь благословит вас крепким здоровьем, искренней любовью, светлыми мыслями и исполнением самых заветных мечтаний.

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Нехай Преображення Господнє

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

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Искренне поздравляю с праздником Преображения Господня! Желаю крепкого здоровья, семейного уюта и благополучия на долгие годы.

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Світле, прекрасне свято сьогодні —

Яблучний Спас, Преображення Господнє.

З Яблучним Спасом я вас вітаю.

Солодкого, медового життя вам бажаю.

Бажаю затишку вашому дому,

Хай щастя з любов’ю завжди живуть у ньому!

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Искренне поздравляю с Преображением Господним! Желаю, чтобы Господь вдохновлял вас на добрые дела, даровал душевный покой, крепкую веру и согласие в семье.

Поздравления с Преображением Господним 2026 в красивых открытках

Открытки к празднику Преображения Господня 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки к празднику Преображения Господня 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки к празднику Преображения Господня 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки к празднику Преображения Господня 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки к празднику Преображения Господня 2026. Коллаж: Новини.LIVE

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