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Главная Праздники Поздравления с Преображением Господним 2026: искренние пожелания мира и веры

Поздравления с Преображением Господним 2026: искренние пожелания мира и веры

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 06:01
Поздравления с Преображением Господним 2026: пожелания и открытки, согревающие душу
Верующие в Украине отмечают Преображение Господне. Коллаж: Новини.LIVE

Ежегодно в августе православные верующие в Украине отмечают великий праздник Преображения Господня. По новому церковному календарю оно приходится на 6 августа. В этот светлый день принято посещать храм, освящать яблоки и другие дары природы, а также делиться добром.

Новини.LIVE делится красивыми поздравлениями в прозе, стихах и открытках ко празднику Преображения Господня. Подарите дорогим сердцу людям теплые слова и улыбку.

Преображение Господне 2026: душевные поздравления в прозе и стихах

В день Преображения Господня искренне желаю мира, вдохновения и Божьей помощи во всех делах. Пусть сердце будет полно любви, душа — света, а каждый день дарит новые поводы для благодарности и радости.

***

З Преображенням Господнім вітаю від серця,
Миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, світло на серці,
Хай нам забудеться слово "війна".

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***

Поздравляю с праздником Преображения Господня! Пусть Господь каждый день укрепляет вашу веру, дарует силы, душевный покой и надежду.

***

Зі славетним святом хочу привітати вас —
Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!
Яблучка смакують і діти, і старі,
Будьте ви здорові і вічно молоді!

***

Искренне поздравляю с праздником Преображения Господня! Пусть Господь благословит вас крепким здоровьем, искренней любовью, светлыми мыслями и исполнением самых заветных мечтаний.

***

Нехай Преображення Господнє
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!

***

Искренне поздравляю с праздником Преображения Господня! Желаю крепкого здоровья, семейного уюта и благополучия на долгие годы.

***

Світле, прекрасне свято сьогодні —
Яблучний Спас, Преображення Господнє.
З Яблучним Спасом я вас вітаю.
Солодкого, медового життя вам бажаю.
Бажаю затишку вашому дому,
Хай щастя з любов’ю завжди живуть у ньому!

***

Искренне поздравляю с Преображением Господним! Желаю, чтобы Господь вдохновлял вас на добрые дела, даровал душевный покой, крепкую веру и согласие в семье.

Поздравления с Преображением Господним 2026 в красивых открытках

Привітання з Преображенням Господнім 2026 у красивих листівках
Открытки к празднику Преображения Господня 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Преображення Господнє 2026: листівки
Открытки к празднику Преображения Господня 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Листівки до свята Преображення Господнє 2026
Открытки к празднику Преображения Господня 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Привітання з Преображенням Господнім 2026: листівки до свята
Открытки к празднику Преображения Господня 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Привітання з Преображенням Господнім 2026: побажання та листівки
Открытки к празднику Преображения Господня 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, что можно освящать на Яблочный Спас, а какие продукты нельзя нести в церковь.

Также узнайте, сколько продлится Успенский пост в 2026 году и как его соблюдать.

Преображение Господне поздравления с праздником открытки к празднику церковный праздник
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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