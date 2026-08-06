Поздравления с Преображением Господним 2026: пожелания и открытки, согревающие душу

Поздравления с Преображением Господним 2026: искренние пожелания мира и веры
Ежегодно в августе православные верующие в Украине отмечают великий праздник Преображения Господня. По новому церковному календарю оно приходится на 6 августа. В этот светлый день принято посещать храм, освящать яблоки и другие дары природы, а также делиться добром.
Новини.LIVE делится красивыми поздравлениями в прозе, стихах и открытках ко празднику Преображения Господня. Подарите дорогим сердцу людям теплые слова и улыбку.
Преображение Господне 2026: душевные поздравления в прозе и стихах
В день Преображения Господня искренне желаю мира, вдохновения и Божьей помощи во всех делах. Пусть сердце будет полно любви, душа — света, а каждый день дарит новые поводы для благодарности и радости.
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З Преображенням Господнім вітаю від серця,
Миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, світло на серці,
Хай нам забудеться слово "війна".
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Поздравляю с праздником Преображения Господня! Пусть Господь каждый день укрепляет вашу веру, дарует силы, душевный покой и надежду.
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Зі славетним святом хочу привітати вас —
Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!
Яблучка смакують і діти, і старі,
Будьте ви здорові і вічно молоді!
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Искренне поздравляю с праздником Преображения Господня! Пусть Господь благословит вас крепким здоровьем, искренней любовью, светлыми мыслями и исполнением самых заветных мечтаний.
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Нехай Преображення Господнє
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
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Искренне поздравляю с праздником Преображения Господня! Желаю крепкого здоровья, семейного уюта и благополучия на долгие годы.
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Світле, прекрасне свято сьогодні —
Яблучний Спас, Преображення Господнє.
З Яблучним Спасом я вас вітаю.
Солодкого, медового життя вам бажаю.
Бажаю затишку вашому дому,
Хай щастя з любов’ю завжди живуть у ньому!
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Искренне поздравляю с Преображением Господним! Желаю, чтобы Господь вдохновлял вас на добрые дела, даровал душевный покой, крепкую веру и согласие в семье.
Поздравления с Преображением Господним 2026 в красивых открытках
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