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Главная Праздники Яблочный Спас 2026: пять продуктов, которые нельзя освящать в церкви

Яблочный Спас 2026: пять продуктов, которые нельзя освящать в церкви

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 12:49
Что нельзя освящать в Яблочный Спас 2026: список запрещенных продуктов
Украинцы в церкви в день Яблочного Спаса. Коллаж: Новини.LIVE

Согласно новому церковному календарю, в Украине Яблочный Спас, или Преображение Господне, будут отмечать уже 6 августа. Это один из двенадцати больших праздников, наполненный традициями и древними обычаями. В этот день верующие с самого утра отправляются в церковь, чтобы принять участие в богослужении и освятить праздничные корзины с дарами природы.

Новини.LIVE рассказывают, что нельзя освящать на Яблочный Спас 6 августа и чего следует избегать в этот праздник.

Какие продукты нельзя освящать в Яблочный Спас

На Яблочный Спас верующие традиционно приносят в храм яблоки, груши, виноград, мед и другие дары нового урожая. Впрочем, не все продукты уместно класть в корзину. Поскольку праздник приходится на период Успенского поста, церковь не одобряет освящение скоромной пищи.

Если в корзине есть продукты, не соответствующие церковной традиции, священнослужители вправе попросить убрать их перед освящением.

В храм нельзя приносить:

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1. Мясо и мясные изделия

Колбаса, ветчина, сало, буженина, копчености и любые другие мясные продукты не должны находиться в праздничной корзине. Они противоречат постным ограничениям и не относятся к традиционным продуктам для освящения.

2. Молочные продукты

Творог, масло, молоко, сметана, сливки, йогурты и другие молочные продукты также не освящают на Яблочный Спас. В период Успенского поста их не употребляют, поэтому и в храм их не несут.

3. Яйца и сдобная выпечка

Нельзя класть в корзину яйца, а также пироги, булочки или другую выпечку, приготовленную с использованием яиц и молока. Праздничные блюда должны соответствовать требованиям поста.

4. Алкоголь

Любые алкогольные напитки, даже кагор, не входят в перечень продуктов, которые освящают на Яблочный Спас. Главная цель праздника — молитва, благодарность и духовное очищение, а не застолье.

5. Рыба

Хотя 6 августа церковный устав разрешает верующим употреблять рыбу, приносить ее в храм для освящения не принято. Традиционно в этот день благословляют именно плоды нового урожая.

Что нельзя делать в Яблочный Спас

По традиции в праздник нельзя:

  • ссориться;
  • оскорблять других и ругаться;
  • завидовать;
  • желать другим зла;
  • отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;
  • устраивать шумные празднества;
  • злоупотреблять алкоголем;
  • выполнять тяжелую физическую работу без насущной необходимости;
  • выбрасывать освященные яблоки и другие плоды.

Ранее мы рассказывали, что можно освящать на Яблочный Спас и что сделать, чтобы привлечь счастье и достаток.

Также мы писали, сколько продлится Успенский пост в Украине в 2026 году, как его провести и от чего следует отказаться.

Яблочный Спас Преображение Господне запреты на праздник освящение корзинок
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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