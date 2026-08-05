Що не можна святити на Яблучний Спас 2026: список заборонених продуктів

Українці у церкві на Яблучний Спас. Колаж: Новини.LIVE

За новим церковним календарем, в Україні Яблучний Спас або Преображення Господнє відзначатимуть вже 6 серпня. Це одне з дванадесятих свят, яке сповнене традицій та давніх звичаїв. У цю дату віряни з самого ранку вирушають до церкви, щоб взяти участь у богослужінні та освятити святкові кошики з дарами природи.

Новини.LIVE розповідає, що не можна святити на Яблучний Спас 6 серпня та чого варто уникати у свято.

Які продукти не можна святити на Яблучний Спас

На Яблучний Спас віряни традиційно приносять до храму яблука, груші, виноград, мед та інші дари нового врожаю. Втім, не всі продукти доречно класти до кошика. Оскільки свято припадає на період Успенського посту, церква не схвалює освячення скоромної їжі.

Якщо в кошику є продукти, які не відповідають церковній традиції, священнослужителі мають право попросити прибрати їх перед освяченням.

До храму не можна приносити:

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1. М'ясо та м'ясні вироби

Ковбаса, шинка, сало, буженина, копченості та будь-які інші м'ясні продукти не повинні бути у святковому кошику. Вони суперечать постовим обмеженням і не належать до традиційних продуктів для освячення.

2. Молочні продукти

Сир, масло, молоко, сметана, вершки, йогурти та інші молочні продукти також не освячують на Яблучний Спас. У період Успенського посту їх не вживають, тому й до храму їх не несуть.

3. Яйця та здобна випічка

Не можна класти до кошика яйця, а також пироги, булочки чи іншу випічку, приготовлену з використанням яєць і молока. Святкові страви мають відповідати вимогам посту.

4. Алкоголь

Будь-які алкогольні напої, навіть кагор, не входять до переліку продуктів, які освячують на Яблучний Спас. Головна мета свята — молитва, подяка та духовне очищення, а не застілля.

5. Риба

Хоча 6 серпня церковний устав дозволяє вірянам споживати рибу, приносити її до храму для освячення не прийнято. Традиційно цього дня благословляють саме плоди нового врожаю.

Що не можна робити на Яблучний Спас

За традицією у свято не можна:

сваритися;

ображати інших і лихословити;

заздрити;

бажати іншим зла;

відмовляти в допомозі тим, хто її потребує;

влаштовувати галасливих святкувань;

зловживати алкоголем;

виконувати важку фізичну роботу без нагальної потреби;

викидати освячені яблука та інші плоди.

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