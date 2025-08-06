Привітання з Преображенням Господнім 2025 — добрі слова, проза та картинки

Жителі Іванич відзначили Спас. Фото: bug.org.ua

Вже традиційно, за новим церковним календарем, українські віряни 6 серпня відзначають велике двунадесяте свято — Преображення Господнє, яке в народі більш відоме як Яблучний Спас, або Другий Спас. Воно присвячене події, коли на горі Фавор Ісус Христос явив свою божественну природу перед трьома апостолами. Цього дня заведено вирушати до храму, молитися, освячувати яблука та інші дари природи. Звичайно, така подія не обходиться без щирих привітань та душевних побажань для близьких, друзів і просто знайомих.

Новини.LIVE підготував красиві привітання у прозі та листівках до свята Преображення Господнє. Побажайте цього святкового дня дорогим серцю людям добра, миру, щастя та злагоди.

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Преображення Господнє 2025 — душевні привітання у прозі

Вітаю з Преображенням Господнім! Нехай у цей світлий день почнеться оновлення вашої душі, думок і життя. Бажаю вам щодня наповнювати серце добром, вірою, щирими мріями й любов'ю.

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Зі святом Преображення Господнього! Нехай цей день принесе вашій родині мир, міцне здоров'я, Божу благодать і спокій. Хай у серці панує віра, а в домі — злагода й добробут.

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У день Преображення Господнього щиро бажаю:

натхнення творити добро, світла у серці, миру у країні та радості у кожному новому дні.

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Зі святом Преображення Господнього! Бажаю, щоб ваше життя завжди було сповнене віри, доброти, щастя й любові. Нехай Божа ласка оберігає вас і ваш дім від усього лихого.

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У цей величний день Преображення Господнього

хай літо подарує яскраві емоції, а осінь — спокій і гармонію. Бажаю оновлення душі та щасливих днів без суму і турбот.

Листівки до свята Преображення Господнє 2025

Листівки до свята Преображення Господнє 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки до свята Преображення Господнє 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки до свята Преображення Господнє 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки до свята Преображення Господнє 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Преображенням Господнім 2025 року

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