Поздравления с Преображением Господним 2025 — добрые слова, проза и картинки

Жители Иванич отметили Спас. Фото: bug.org.ua

Уже традиционно, по новому церковному календарю, украинские верующие 6 августа отмечают большой двунадесятый праздник — Преображение Господне, который в народе более известен как Яблочный Спас или Второй Спас. Он посвящен событию, когда на горе Фавор Иисус Христос явил свою божественную природу перед тремя апостолами. В этот день принято отправляться в храм, молиться, освящать яблоки и другие дары природы. Конечно, такое событие не обходится без искренних поздравлений и душевных пожеланий для близких, друзей и просто знакомых.

Новини.LIVE подготовил красивые поздравления в прозе и открытках к празднику Преображение Господне. Пожелайте в этот праздничный день дорогим сердцу людям добра, мира, счастья и согласия.

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Преображение Господне 2025 — душевные поздравления в прозе

Поздравляю с Преображением Господним! Пусть в этот светлый день начнется обновление вашей души, мыслей и жизни. Желаю вам ежедневно наполнять сердце добром, верой, искренними мечтами и любовью.

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С праздником Преображения Господня! Пусть этот день принесет вашей семье мир, крепкое здоровье, Божью благодать и покой. Пусть в сердце царит вера, а в доме — согласие и благополучие.

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В день Преображения Господня искренне желаю:

вдохновения творить добро, света в сердце, мира в стране и радости в каждом новом дне.

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С праздником Преображения Господня! Желаю, чтобы ваша жизнь всегда была полна веры, доброты, счастья и любви. Пусть Божья милость оберегает вас и ваш дом от всего плохого.

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В этот величественный день Преображения Господня

пусть лето подарит яркие эмоции, а осень — спокойствие и гармонию. Желаю обновления души и счастливых дней без грусти и забот.

Открытки к празднику Преображение Господне 2025

Открытки к празднику Преображение Господне 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки к празднику Преображение Господне 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки к празднику Преображение Господне 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки к празднику Преображение Господне 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Преображением Господним 2025 года

Ранее мы рассказывали, какие запреты устанавливает церковь на праздник Преображение Господне.

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