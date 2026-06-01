З першим днем літа 2026: яскраві листівки та теплі привітання у прозі й віршах

Привітання з першим днем літа 2026: яскраві побажання та листівки
Перший день літа — це маленьке свято, коли хочеться мріяти, будувати плани на теплі місяці та вірити, що попереду чекають лише приємні події. Традиційно 1 червня українці вітають одне одного із початком чудової пори.
Новини.LIVE ділиться добіркою теплих та яскравих привітань у прозі, віршах та листівках, які подарують святковий настрій та щиру посмішку.
З першим днем літа 2026: красиві привітання у прозі
Вітаю з початком літа! Нехай ця тепла пора принесе у ваш дім спокій, достаток і маленькі радості.
***
Нехай літо стане часом віри у світле й мирне майбутнє. Бажаю, щоб цього року воно подарувало вам щирі усмішки, натхнення, затишні вечори з рідними, які хочеться запам'ятати. З 1 червня!
***
З першим днем літа! Бажаю ясного неба, спокійних ранків і відчуття впевненості, що найкраще ще попереду.
***
Вітаю з початком літа! Нехай воно принесе оновлення в думках і серці, додасть сил і віри у світлі зміни.
***
З першим днем літа! Нехай 1 червня стане символом тепла, надії та внутрішнього світла. Бажаю, щоб це літо було спокійним, добрим і наповненим вірою. Слава нашим захисникам і слава Україні!
***
Бажаю, щоб перший день літа подарував вам гарний настрій, сонячну енергію та бажання жити на повну.
Привітання з першим днем літа 2026 у віршах українською мовою
А я посилаю вам літо,
Щоб вам веселіше жилось,
Щоб серце красою зігріти
І гарне усе відбулось.
А я посилаю вам квіти,
Щоб душу зігріти теплом.
Щоб хоч на хвилинку зрадіти,
Бо горе в країні кругом.
А людям краса так потрібна,
Тепло й увага, й любов.
Й роса, що від сонечка срібна,
І мир, щоб на землю прийшов.
Тож я посилаю вам літо,
Щоб добре усе відбулось.
А ви упивайтеся цвітом,
Щоб легше у світі жилось.
(автор Надія Красоткіна)
***
Все теплим промінням зігріто.
Ура! Починається літо,
І сонце всміхається з неба —
Нам більшого щастя не треба.
З першим днем літа!
***
Прилетіло літо, як на крилах
Принесло нам літо дні щасливі
Літо кучеряве,
Лагідне, як мама
Ось воно яке
Літо золоте.
Я з тобою, літо, пожартую,
Я з тобою, літо, потанцюю,
Я з тобою, літо, поспіваю,
Я тебе ще з осені чекаю...
З першим днем літа!
