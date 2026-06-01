З першим днем літа 2026: яскраві листівки та теплі привітання у прозі й віршах

Мама з донькою гуляють вулицями Львова. Фото: https://tvoemisto.tv

Перший день літа — це маленьке свято, коли хочеться мріяти, будувати плани на теплі місяці та вірити, що попереду чекають лише приємні події. Традиційно 1 червня українці вітають одне одного із початком чудової пори.

Новини.LIVE ділиться добіркою теплих та яскравих привітань у прозі, віршах та листівках, які подарують святковий настрій та щиру посмішку.

З першим днем літа 2026: красиві привітання у прозі

Вітаю з початком літа! Нехай ця тепла пора принесе у ваш дім спокій, достаток і маленькі радості.

Нехай літо стане часом віри у світле й мирне майбутнє. Бажаю, щоб цього року воно подарувало вам щирі усмішки, натхнення, затишні вечори з рідними, які хочеться запам'ятати. З 1 червня!

З першим днем літа! Бажаю ясного неба, спокійних ранків і відчуття впевненості, що найкраще ще попереду.

Вітаю з початком літа! Нехай воно принесе оновлення в думках і серці, додасть сил і віри у світлі зміни.

З першим днем літа! Нехай 1 червня стане символом тепла, надії та внутрішнього світла. Бажаю, щоб це літо було спокійним, добрим і наповненим вірою. Слава нашим захисникам і слава Україні!

Бажаю, щоб перший день літа подарував вам гарний настрій, сонячну енергію та бажання жити на повну.

Привітання з першим днем літа 2026 у віршах українською мовою

А я посилаю вам літо,

Щоб вам веселіше жилось,

Щоб серце красою зігріти

І гарне усе відбулось.

А я посилаю вам квіти,

Щоб душу зігріти теплом.

Щоб хоч на хвилинку зрадіти,

Бо горе в країні кругом.

А людям краса так потрібна,

Тепло й увага, й любов.

Й роса, що від сонечка срібна,

І мир, щоб на землю прийшов.

Тож я посилаю вам літо,

Щоб добре усе відбулось.

А ви упивайтеся цвітом,

Щоб легше у світі жилось.

(автор Надія Красоткіна)

Все теплим промінням зігріто.

Ура! Починається літо,

І сонце всміхається з неба —

Нам більшого щастя не треба.

З першим днем літа!

Прилетіло літо, як на крилах

Принесло нам літо дні щасливі

Літо кучеряве,

Лагідне, як мама

Ось воно яке

Літо золоте.

Я з тобою, літо, пожартую,

Я з тобою, літо, потанцюю,

Я з тобою, літо, поспіваю,

Я тебе ще з осені чекаю...

З першим днем літа!

З першим днем літа 2026: яскраві листівки до 1 червня

