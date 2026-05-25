День Незалежності України 2026: чи буде додатковий вихідний, скільки відпочиватимемо

Українці відзначають День Незалежності. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

День Незалежності України — найбільше свято, що займає місце у серці кожного українця. У 2026 році воно матиме особливий сенс, адже країна відзначатиме вже 35-ту річницю. У мирний час цей день є офіційним вихідним, але нинішні реалії вносять свої корективи.

Новини.LIVE розповідає, чи буде додатковий вихідний на День Незалежності у 2026 році.

Коли Україна святкуватиме День Незалежності у 2026 році

У 2026 році свято припадає на понеділок, 24 серпня. Цього дня країна відзначатиме 35 років від моменту проголошення незалежності. Варто зазначити, що певні святкові заходи проходитимуть у вихідні 22-23 серпня.

Чи буде офіційний вихідний на День Незалежності 2026

Відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю України, День Незалежності є офіційним святковим неробочим днем. У звичайних умовах це означало б гарантований вихідний для більшості працівників. Якби свято випадало на суботу чи неділю, вихідний переносився б на наступний робочий день відповідно до ст. 67 КЗпП.

Під час дії воєнного стану правила святкових вихідних не діють відповідно до ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Це означає, що для державних установ і більшості працівників бюджетної сфери 24 серпня 2026 року залишиться звичайним робочим днем.

Скільки відпочиватимуть українці на День Незалежності 2026

Якщо правовий режим воєнного стану залишатиметься чинним у серпні 2026 року, офіційних довгих вихідних не буде.

Для більшості працівників графік виглядатиме так:

23 серпня — неділя, стандартний вихідний;

24 серпня — понеділок, робочий день;

25 серпня — вівторок, робочий день.

Хто все ж може отримати вихідний

У приватному секторі рішення щодо графіка роботи ухвалює роботодавець. Керівники компаній можуть самостійно зробити 24 серпня вихідним днем для своїх працівників або скоротити робочий день. Тому для багатьох українців формат відпочинку залежатиме саме від внутрішньої політики компанії.

