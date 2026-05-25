День Независимости Украины 2026: будет ли дополнительный выходной, сколько будем отдыхать

Украинцы отмечают День Независимости.

День Независимости Украины — самый большой праздник, который занимает место в сердце каждого украинца. В 2026 году он будет иметь особый смысл, ведь страна будет отмечать уже 35-ю годовщину. В мирное время этот день является официальным выходным, но нынешние реалии вносят свои коррективы.

Когда Украина будет праздновать День Независимости в 2026 году

В 2026 году праздник приходится на понедельник, 24 августа. В этот день страна будет отмечать 35 лет с момента провозглашения независимости. Стоит отметить, что праздничные мероприятия будут проходить в выходные 22-23 августа.

Будет ли официальный выходной на День Независимости 2026 года

В соответствии со ст. 73 Кодекса законов о труде Украины, День Независимости является официальным праздничным нерабочим днем. В обычных условиях это означало бы гарантированный выходной для большинства работников. Если бы праздник выпадал на субботу или воскресенье, выходной переносился бы на следующий рабочий день в соответствии со ст. 67 КЗоТ.

Во время действия военного положения правила праздничных выходных не действуют в соответствии с ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Это означает, что для государственных учреждений и большинства работников бюджетной сферы 24 августа 2026 года останется обычным рабочим днем.

Сколько будут отдыхать украинцы на День Независимости 2026

Если правовой режим военного положения будет оставаться действующим в августе 2026 года, официальных длинных выходных не будет.

Для большинства работников график будет выглядеть так:

23 августа — воскресенье, стандартный выходной;

24 августа — понедельник, рабочий день;

25 августа — вторник, рабочий день.

Кто все же может получить выходной

В частном секторе решение о графике работы принимает работодатель. Руководители компаний могут самостоятельно сделать 24 августа выходным днем для своих работников или сократить рабочий день. Поэтому для многих украинцев формат отдыха будет зависеть именно от внутренней политики компании.

