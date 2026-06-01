С первым днем лета 2026: яркие открытки и теплые поздравления в прозе и стихах

Мама с дочкой гуляют по улицам Львова. Фото: https://tvoemisto.tv

Первый день лета — это маленький праздник, когда хочется мечтать, строить планы на теплые месяцы и верить, что впереди ждут только приятные события. Традиционно 1 июня украинцы поздравляют друг друга с началом замечательной поры.

Новини.LIVE делится подборкой теплых и ярких поздравлений в прозе, стихах и открытках, которые подарят праздничное настроение и искреннюю улыбку.

С первым днем лета 2026: красивые поздравления в прозе

Поздравляю с началом лета! Пусть эта теплая пора принесет в ваш дом покой, достаток и маленькие радости.

***

Пусть лето станет временем веры в светлое и мирное будущее. Желаю, чтобы в этом году оно подарило вам искренние улыбки, вдохновение, уютные вечера с родными, которые хочется запомнить. С 1 июня!

***

С первым днем лета! Желаю ясного неба, спокойных утренников и ощущения уверенности, что лучшее еще впереди.

***

Поздравляю с началом лета! Пусть оно принесет обновление в мыслях и сердце, придаст сил и веры в светлые перемены.

***

С первым днем лета! Пусть 1 июня станет символом тепла, надежды и внутреннего света. Желаю, чтобы это лето было спокойным, добрым и наполненным верой. Слава нашим защитникам и слава Украине!

***

Желаю, чтобы первый день лета подарил вам хорошее настроение, солнечную энергию и желание жить на полную.

Поздравления с первым днем лета 2026 в стихах на украинском языке

А я посилаю вам літо,

Щоб вам веселіше жилось,

Щоб серце красою зігріти

І гарне усе відбулось.

А я посилаю вам квіти,

Щоб душу зігріти теплом.

Щоб хоч на хвилинку зрадіти,

Бо горе в країні кругом.

А людям краса так потрібна,

Тепло й увага, й любов.

Й роса, що від сонечка срібна,

І мир, щоб на землю прийшов.

Тож я посилаю вам літо,

Щоб добре усе відбулось.

А ви упивайтеся цвітом,

Щоб легше у світі жилось.

(автор Надія Красоткіна)

***

Все теплим промінням зігріто.

Ура! Починається літо,

І сонце всміхається з неба —

Нам більшого щастя не треба.

З першим днем літа!

***

Прилетіло літо, як на крилах

Принесло нам літо дні щасливі

Літо кучеряве,

Лагідне, як мама

Ось воно яке

Літо золоте.

Я з тобою, літо, пожартую,

Я з тобою, літо, потанцюю,

Я з тобою, літо, поспіваю,

Я тебе ще з осені чекаю...

З першим днем літа!

С первым днем лета 2026: яркие открытки к 1 июня

Открытки с первым днем лета 2026. Коллаж: Новини.LIVE

