З Масницею 2026 — щирі привітання для рідних у віршах, прозі та листівках

Святкування Масниці в Україні. Фото: музей живої історії "Мамаєва Слобода"

В Україні розпочинається Масниця. Вона триватиме з 16 по 22 лютого. Цей святковий період символізує зустріч весни, родинне єднання та підготовку до Великого посту. Упродовж тижня заведено відвідувати рідних, пригощати смачними стравами і, звичайно, вітати один одного теплими словами.

Новини.LIVE ділиться щирими та красивими привітаннями з Масницею у віршах, прозі та листівках.

Масниця 2026 — привітання у віршах українською мовою

Масниця до нас прийшла,

Значить, скоро вже весна.

Веселись, гуляй, народ:

Пісні, танці, хоровод!

Всім бажаю я достатку,

І удачі, і порядку,

Вареничків побільше з маслом,

Щоб життя було прекрасним!

***

Весь народ веселий, радий,

Бо сьогодні свято,

Дочекались Масниці

Хлопці та дівчата.

Всім бажаю я достатку,

Щоб життя було в порядку.

***

З Масницею вітаю,

Смачних страв бажаю.

Щастя вам, у справах успіху,

Радості, веселощів, сміху,

Прибуткових ідей красивих,

Креативу, позитиву,

Дуже міцного здоров'я,

Віри і надії з любов'ю.

***

З Масницею вас вітаю!

Смачного свята бажаю.

Нехай родина процвітає,

І бід ніколи не знає.

***

Сонечко надворі знову сяє,

Промені дарує золоті,

І варениками щиро пригощає нас

Тиждень весняний і масний.

Не давайте суму жити,

Посміхайтесь повсякчас,

Для розваги і розради

Масниця — найкращий час.

Красиві привітання з Масницею у прозі

З Масницею! Нехай доля буде до вас щедрою та лагідною, життя — солодким, як мед, а кохання — гарячим, як свіжі вареники.

***

Вітаю зі світлою Масницею! Нехай цього дня з вашого дому назавжди підуть турботи й тривоги. Нехай кожен день буде теплим, світлим і щедрим на приємні моменти.

***

Вітаю з Масницею! Бажаю, щоб життя було щасливим, щоб усе складалося легко, як по маслу, а поруч завжди були щирі друзі.

***

З Масницею! Нехай зима забере всі негаразди, а нова пора подарує радість, спокій, любов і сімейний затишок.

***

Зі щедрою Масницею! Бажаю, щоб ваше свято минуло легко й радісно, за щедрим столом, у колі близьких і з теплими розмовами.

***

З Масницею! Нехай у вашому житті буде більше щирих усмішок, добрих новин і щасливих днів.

Масниця 2026 — красиві листівки та картинки до свята

