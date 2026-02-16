С Масленицей 2026 — искренние поздравления для родных в стихах, прозе и открытках

Празднование Масленицы в Украине. Фото: музей живой истории "Мамаева Слобода"

В Украине начинается Масленица. Она продлится с 16 по 22 февраля. Этот праздничный период символизирует встречу весны, семейное единение и подготовку к Великому посту. В течение недели принято посещать родных, угощать вкусными блюдами и, конечно, поздравлять друг друга теплыми словами.

Новини.LIVE делится искренними и красивыми поздравлениями с Масленицей в стихах, прозе и открытках.

Масленица 2026 — поздравления в стихах на украинском языке

Масниця до нас прийшла,

Значить, скоро вже весна.

Веселись, гуляй, народ:

Пісні, танці, хоровод!

Всім бажаю я достатку,

І удачі, і порядку,

Вареничків побільше з маслом,

Щоб життя було прекрасним!

***

Весь народ веселий, радий,

Бо сьогодні свято,

Дочекались Масниці

Хлопці та дівчата.

Всім бажаю я достатку,

Щоб життя було в порядку.

***

З Масницею вітаю,

Смачних страв бажаю.

Щастя вам, у справах успіху,

Радості, веселощів, сміху,

Прибуткових ідей красивих,

Креативу, позитиву,

Дуже міцного здоров'я,

Віри і надії з любов'ю.

***

З Масницею вас вітаю!

Смачного свята бажаю.

Нехай родина процвітає,

І бід ніколи не знає.

***

Сонечко надворі знову сяє,

Промені дарує золоті,

І варениками щиро пригощає нас

Тиждень весняний і масний.

Не давайте суму жити,

Посміхайтесь повсякчас,

Для розваги і розради

Масниця — найкращий час.

Красивые поздравления с Масленицей в прозе

С Масленицей! Пусть судьба будет к вам щедрой и ласковой, жизнь — сладкой, как мед, а любовь — горячей, как свежие вареники.

***

Поздравляю со светлой Масленицей! Пусть в этот день из вашего дома навсегда уйдут заботы и тревоги. Пусть каждый день будет теплым, светлым и щедрым на приятные моменты.

***

Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы жизнь была счастливой, чтобы все складывалось легко, как по маслу, а рядом всегда были искренние друзья.

***

С Масленицей! Пусть зима заберет все невзгоды, а новая пора подарит радость, спокойствие, любовь и семейный уют.

***

С щедрой Масленицей! Желаю, чтобы ваш праздник прошел легко и радостно, за щедрым столом, в кругу близких и с теплыми разговорами.

***

С Масленицей! Пусть в вашей жизни будет больше искренних улыбок, добрых новостей и счастливых дней.

Масленица 2026 — красивые открытки и картинки к празднику

Открытки с Масленицей 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Масленицей 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Масленицей 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Масленицей 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Масленицей 2026. Коллаж: Новини.LIVE

