С Масленицей 2026 — искренние поздравления для родных в стихах, прозе и открытках

Поздравления с Масленицей 2026 — теплые пожелания и открытки
В Украине начинается Масленица. Она продлится с 16 по 22 февраля. Этот праздничный период символизирует встречу весны, семейное единение и подготовку к Великому посту. В течение недели принято посещать родных, угощать вкусными блюдами и, конечно, поздравлять друг друга теплыми словами.
Новини.LIVE делится искренними и красивыми поздравлениями с Масленицей в стихах, прозе и открытках.
Масленица 2026 — поздравления в стихах на украинском языке
Масниця до нас прийшла,
Значить, скоро вже весна.
Веселись, гуляй, народ:
Пісні, танці, хоровод!
Всім бажаю я достатку,
І удачі, і порядку,
Вареничків побільше з маслом,
Щоб життя було прекрасним!
***
Весь народ веселий, радий,
Бо сьогодні свято,
Дочекались Масниці
Хлопці та дівчата.
Всім бажаю я достатку,
Щоб життя було в порядку.
***
З Масницею вітаю,
Смачних страв бажаю.
Щастя вам, у справах успіху,
Радості, веселощів, сміху,
Прибуткових ідей красивих,
Креативу, позитиву,
Дуже міцного здоров'я,
Віри і надії з любов'ю.
***
З Масницею вас вітаю!
Смачного свята бажаю.
Нехай родина процвітає,
І бід ніколи не знає.
***
Сонечко надворі знову сяє,
Промені дарує золоті,
І варениками щиро пригощає нас
Тиждень весняний і масний.
Не давайте суму жити,
Посміхайтесь повсякчас,
Для розваги і розради
Масниця — найкращий час.
Красивые поздравления с Масленицей в прозе
С Масленицей! Пусть судьба будет к вам щедрой и ласковой, жизнь — сладкой, как мед, а любовь — горячей, как свежие вареники.
***
Поздравляю со светлой Масленицей! Пусть в этот день из вашего дома навсегда уйдут заботы и тревоги. Пусть каждый день будет теплым, светлым и щедрым на приятные моменты.
***
Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы жизнь была счастливой, чтобы все складывалось легко, как по маслу, а рядом всегда были искренние друзья.
***
С Масленицей! Пусть зима заберет все невзгоды, а новая пора подарит радость, спокойствие, любовь и семейный уют.
***
С щедрой Масленицей! Желаю, чтобы ваш праздник прошел легко и радостно, за щедрым столом, в кругу близких и с теплыми разговорами.
***
С Масленицей! Пусть в вашей жизни будет больше искренних улыбок, добрых новостей и счастливых дней.
Масленица 2026 — красивые открытки и картинки к празднику
Ранее мы рассказывали, какие блюда приготовить на Масленицу, чтобы привлечь в жизнь достаток и счастье.
Также мы писали, что нельзя делать на Масленицу, чтобы не отпугнуть удачу.
Читайте Новини.LIVE!