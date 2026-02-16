Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Поздравления с Масленицей 2026 — теплые пожелания и открытки

Поздравления с Масленицей 2026 — теплые пожелания и открытки

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 07:01
С Масленицей 2026 — искренние поздравления для родных в стихах, прозе и открытках
Празднование Масленицы в Украине. Фото: музей живой истории "Мамаева Слобода"

В Украине начинается Масленица. Она продлится с 16 по 22 февраля. Этот праздничный период символизирует встречу весны, семейное единение и подготовку к Великому посту. В течение недели принято посещать родных, угощать вкусными блюдами и, конечно, поздравлять друг друга теплыми словами.

Новини.LIVE делится искренними и красивыми поздравлениями с Масленицей в стихах, прозе и открытках.

Реклама
Читайте также:

Масленица 2026 — поздравления в стихах на украинском языке

Масниця до нас прийшла,
Значить, скоро вже весна.
Веселись, гуляй, народ:
Пісні, танці, хоровод!
Всім бажаю я достатку,
І удачі, і порядку, 
Вареничків побільше з маслом,
Щоб життя було прекрасним!

***

Весь народ веселий, радий,
Бо сьогодні свято,
Дочекались Масниці
Хлопці та дівчата.
Всім бажаю я достатку,
Щоб життя було в порядку.

***

З Масницею вітаю,
Смачних страв бажаю.
Щастя вам, у справах успіху,
Радості, веселощів, сміху,
Прибуткових ідей красивих,
Креативу, позитиву,
Дуже міцного здоров'я,
Віри і надії з любов'ю.

***

З Масницею вас вітаю!
Смачного свята бажаю.
Нехай родина процвітає,
І бід ніколи не знає.

***

Сонечко надворі знову сяє,
Промені дарує золоті,
І варениками щиро пригощає нас
Тиждень весняний і масний.
Не давайте суму жити,
Посміхайтесь повсякчас,
Для розваги і розради
Масниця — найкращий час.

Красивые поздравления с Масленицей в прозе

С Масленицей! Пусть судьба будет к вам щедрой и ласковой, жизнь — сладкой, как мед, а любовь — горячей, как свежие вареники.

***

Поздравляю со светлой Масленицей! Пусть в этот день из вашего дома навсегда уйдут заботы и тревоги. Пусть каждый день будет теплым, светлым и щедрым на приятные моменты.

***

Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы жизнь была счастливой, чтобы все складывалось легко, как по маслу, а рядом всегда были искренние друзья.

***

С Масленицей! Пусть зима заберет все невзгоды, а новая пора подарит радость, спокойствие, любовь и семейный уют.

***

С щедрой Масленицей! Желаю, чтобы ваш праздник прошел легко и радостно, за щедрым столом, в кругу близких и с теплыми разговорами.

***

С Масленицей! Пусть в вашей жизни будет больше искренних улыбок, добрых новостей и счастливых дней.

Масленица 2026 — красивые открытки и картинки к празднику

Масниця 2026 — красиві листівки та картинки до свята
Открытки с Масленицей 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Красиві привітання з Масницею 2026
Открытки с Масленицей 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Масниця 2026 — привітання у листівках
Открытки с Масленицей 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Привітання з Масницею 2026 — красиві листівки
Открытки с Масленицей 2026. Коллаж: Новини.LIVE
З Масницею 2026 — щирі привітання
Открытки с Масленицей 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, какие блюда приготовить на Масленицу, чтобы привлечь в жизнь достаток и счастье.

Также мы писали, что нельзя делать на Масленицу, чтобы не отпугнуть удачу.

поздравления открытки пожелания Масленица Масленая неделя
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации