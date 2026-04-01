Головна Свята Привітання з 1 квітня 2026: прикольні картинки та жарти для Viber

Привітання з 1 квітня 2026: прикольні картинки та жарти для Viber

Дата публікації: 1 квітня 2026 04:45
Привітання з 1 квітня 2026: прикольні картинки та жарти для Viber
Весела дівчина кривляється на камеру. Фото: freepik.com

День сміху або День дурня — одне з найпозитивніших свят у році, яке українці разом з усім світом відзначають 1 квітня. Цієї дати заведено жартувати, сміятися, і, звичайно, вітати один одного, даруючи усмішку.

Новини.LIVE ділиться з вами веселими та креативними привітаннями й картинками з 1 квітня, які можна послати у Viber дорогим вам людям.

Веселі привітання з 1 квітня у віршах українською мовою

В цей день потрібно жартувати,
І людей усіх вітати!
Адже сенс у цьому є,
Хто жартує — той живе!
І тому я вас вітаю,
Посміхатись заставляю.
Зичу вам я щирий сміх,
В цей день жартів і потіх.

***

В 1 квітня веселись,
Пожартуй та усміхнись.
Всі печалі прожени,
Веселись і не тужи!

***

З 1 квітням я вітаю,
Розслаблятись — дозволяю!
Смійся добре й веселись,
Вище носа, усміхнись!

***

День сьогодні дуже дивний,
Наче всі сказилися!
Той сміється, той сміється,
Сміхом заразилися!
Каже той, що в мене спина
Наче вся у білому,
Хоча в дзеркало дивлюсь:
Чисто все у цілому!
Що тут думать, що гадати,
Бо сьогодні в світі свято!
1 квітня всі святкують
На серйозних всі полюють!
Щоб розвеселити, сильно розсмішити,
щастя побажати, в це веселе свято!

***

Знову ти взявся за своє
І забув про важливу дату
Але я нагадаю тобі,
що сьогодні за свято!
З днем добрих жартів,
вітаю з 1 квітня!

***

Бажаю всім на втіху
Щасливим й неборакам,
Щоб в радісний день сміху
Ніхто ніде не плакав!

***

Кажуть, жарти вже не в моді.
Жарт — не дупа на городі
(не усі його помітять).
Жарт — якщо у дупі віхоть,
або навіть смолоскип,
загорівся і прилип!
З 1 квітня!

Смішні жарти до 1 квітня 2026

Вранці не снідаю — думаю про тебе!
Вдень не обідаю — думаю про тебе!
Увечері не вечеряю – думаю про тебе!
Вночі не сплю — їсти хочу!

***

Ти... Д. У. Р. А. К.
Добрий
Успішний
Рішучий
Амбіційний
Красивий
З 1 квітня!

***

З 1 квітнем, друже! З днем всіх дурнів — твоїм професійним святом! Бажаю, щоб на роботі ти весь день плідно працював — був серед найкращих витівників і нікому не дозволяв нудьгувати!

***

Терміново, допоможи! Я в поліції. На мене завели справу. Причина "Занадто красива". У них всі докази на руках!

***

Допоможи! Вони всюди... Вони риються у кишенях, залишають тобі послання на спині, підкидають кнопки на стілець... Будь обережний. Навколо самі лише жартівники! З 1 квітня!

З Днем сміху 2026 — прикольні привітання у прозі

Вітаю з 1 квітня! Нехай почуття гумору стане вашим надійним союзником у будь-якій ситуації.

***

Вітаю з Днем сміху! Нехай у житті завжди буде більше приводів сміятися, ніж сумувати.

***

Зі святом 1 квітня! Бажаю дивитися на світ крізь призму позитиву, ловити радість у дрібницях і не втрачати здатність щиро сміятися.

***

Вітаю з Днем сміху! Нехай ваш сміх буде щирим, жарти — добрими, а настрій — сонячним навіть у похмурі дні. Бажаю вміти знаходити світло у будь-яких обставинах і радіти кожній миті життя.

Позитивні картинки та листівки до Дня сміху 2026

Листівки до Дня сміху 2026
Листівки до Дня сміху 2026. Колаж: Новини.LIVE
Привітання з 1 квітня у картинках
Листівки до Дня сміху 2026. Колаж: Новини.LIVE
Картинки з 1 квітня 2026
Листівки до Дня сміху 2026. Колаж: Новини.LIVE
Привітання з Днем сміху 1 квітня 2026
Листівки до Дня сміху 2026. Колаж: Новини.LIVE

Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
