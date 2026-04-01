Привітання з 1 квітня 2026: прикольні картинки та жарти для Viber

День сміху або День дурня — одне з найпозитивніших свят у році, яке українці разом з усім світом відзначають 1 квітня. Цієї дати заведено жартувати, сміятися, і, звичайно, вітати один одного, даруючи усмішку.

Веселі привітання з 1 квітня у віршах українською мовою

В цей день потрібно жартувати,

І людей усіх вітати!

Адже сенс у цьому є,

Хто жартує — той живе!

І тому я вас вітаю,

Посміхатись заставляю.

Зичу вам я щирий сміх,

В цей день жартів і потіх.

***

В 1 квітня веселись,

Пожартуй та усміхнись.

Всі печалі прожени,

Веселись і не тужи!

***

З 1 квітням я вітаю,

Розслаблятись — дозволяю!

Смійся добре й веселись,

Вище носа, усміхнись!

***

День сьогодні дуже дивний,

Наче всі сказилися!

Той сміється, той сміється,

Сміхом заразилися!

Каже той, що в мене спина

Наче вся у білому,

Хоча в дзеркало дивлюсь:

Чисто все у цілому!

Що тут думать, що гадати,

Бо сьогодні в світі свято!

1 квітня всі святкують

На серйозних всі полюють!

Щоб розвеселити, сильно розсмішити,

щастя побажати, в це веселе свято!

***

Знову ти взявся за своє

І забув про важливу дату

Але я нагадаю тобі,

що сьогодні за свято!

З днем добрих жартів,

вітаю з 1 квітня!

***

Бажаю всім на втіху

Щасливим й неборакам,

Щоб в радісний день сміху

Ніхто ніде не плакав!

***

Кажуть, жарти вже не в моді.

Жарт — не дупа на городі

(не усі його помітять).

Жарт — якщо у дупі віхоть,

або навіть смолоскип,

загорівся і прилип!

З 1 квітня!

Смішні жарти до 1 квітня 2026

Вранці не снідаю — думаю про тебе!

Вдень не обідаю — думаю про тебе!

Увечері не вечеряю – думаю про тебе!

Вночі не сплю — їсти хочу!

***

Ти... Д. У. Р. А. К.

Добрий

Успішний

Рішучий

Амбіційний

Красивий

З 1 квітня!

***

З 1 квітнем, друже! З днем всіх дурнів — твоїм професійним святом! Бажаю, щоб на роботі ти весь день плідно працював — був серед найкращих витівників і нікому не дозволяв нудьгувати!

***

Терміново, допоможи! Я в поліції. На мене завели справу. Причина "Занадто красива". У них всі докази на руках!

***

Допоможи! Вони всюди... Вони риються у кишенях, залишають тобі послання на спині, підкидають кнопки на стілець... Будь обережний. Навколо самі лише жартівники! З 1 квітня!

З Днем сміху 2026 — прикольні привітання у прозі

Вітаю з 1 квітня! Нехай почуття гумору стане вашим надійним союзником у будь-якій ситуації.

***

Вітаю з Днем сміху! Нехай у житті завжди буде більше приводів сміятися, ніж сумувати.

***

Зі святом 1 квітня! Бажаю дивитися на світ крізь призму позитиву, ловити радість у дрібницях і не втрачати здатність щиро сміятися.

***

Вітаю з Днем сміху! Нехай ваш сміх буде щирим, жарти — добрими, а настрій — сонячним навіть у похмурі дні. Бажаю вміти знаходити світло у будь-яких обставинах і радіти кожній миті життя.

Позитивні картинки та листівки до Дня сміху 2026

Листівки до Дня сміху 2026. Колаж: Новини.LIVE

